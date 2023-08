– Det er ufint å fremstille det som om de «bjudar på»

Lørdag ble det klart at matvaregigantene Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra setter ned prisen på all fersk og frossen fisk med 20 prosent.

Kiwi var først ute med priskuttet, som originalt var på 15 prosent.

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier at årsaken er at de vil presse politikerne til å kutte momsen på fisk og dermed bidra til at nordmenn spiser sunnere.

– Vi i Kiwi vet at det som må til for å snu trenden er lave priser. Det har vi bevist gang på gang.



Men det er ikke alle som er enige i at det er av ren godvilje at kjedene nå kutter prisen.

– Det er ufint

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over laksepriser, gikk eksportprisen for laks ned med nær 35 prosent fra toppen i mars til juli. Sjømatbørsen Fishpool viser en nedgang i råvarepris på i underkant av 42 prosent i samme periode.



– Uavhengig av hvilken børs du ser på, er det et faktum at prisen på fisk har gått ned. Da synes jeg det er ufint å fremstille det som at matkjedene «bjudar på», sier siviløkonom og matblogger Anders Norstad.

Han er tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og har tidligere drevet råvarehandel.

Nordeng skriver på sin egen Facebook-side at priskuttet til Kiwi, Rema og Coop i realiteten er en prisøkning.

Grafen viser eksportprisen for laks, uke for uke, i 2021, 2022 og 2023. Foto: Statistisk sentralbyrå

– Så når Kiwi kutter prisene sine med 15 % – etter en prisnedgang på råvaren med 42 % – trenger man ikke være verken rakett- eller hjerneforsker for å forstå at det de egentlig gjør er å sette prisen betydelig opp!

– Jeg synes det er spekulativt at de velger å fremstille en reell prisnedgang på råvaren fisk, som at de kutter momsen og oppfordrer regjeringen til å gjøre det samme.

Både Kiwi og Rema solgte inn prisnedgangen i et folkehelseperspektiv. Kiwi oppfordret, blant annet i TV 2, politikerne om å fjerne momskuttet.

– Hva tenker du om at pressen gjengir Kiwi og Remas budskap om at de gjør dette i et folkehelseperspektiv?

– Jeg synes de bruker pressen som nyttige idioter. Det var litt det jeg reagerte på – jeg savnet kritiske spørsmål til den historien de kom med.

– Direkte feil

Kiwi er sterkt uenig med uttalelsene til Nordstad.

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Aakvaag Arvin, sier i en kommentar til TV 2 at dersom prisene inn til de går ned, vil de love kundene at de vil justere prisene og gi priskuttet i tillegg.

– Påstandene til Nordstad er direkte feil. Det er ikke riktig at vi setter prisen opp eller tjener på dette. Tvert imot. Dette priskuttet koster oss mange millioner kroner, sier Arvin.

Hun forklarer det hele med at Nordstad henviser til spotprisen på Fish Pool, som ifølge Arvin ikke er det samme som innkjøpsprisen de betaler for varen.

KIWI: Kristine Aakvaag Arvin er kommunikasjonsdirektør i Kiwi. Hun er ikke ening i kritikken. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Han viser til toppen av denne indeksen i mars, men har tydeligvis glemt at Kiwi ikke økte en eneste fiskepris i februar, mars eller april.

Hun mener og at det er feil å sammenligne lakseprisene, fordi Kiwi ikke bare selger laks. Hun legger til at de i tillegg til laks selger andre fisketyper, både ferske, frosne og bearbeidede produkter.

– Kiwi er prispresseren og har startet nok en priskrig på sunna varer. Det tjener både kundene og folkehelsen på, avslutter Arvin.

Ingen sammenheng

Heller ikke Rema 1000 ser seg enig i kritikken til Nordstad.

Salgs- og markedsdirektør i Rema 1000 Norge, Pia Mellbye, sier at de har satt seg offensive mål om å selge mer av det myndighetene anbefaler oss å spise mer av.

KUTTER: Prisen skal ned for flere fiskeprodukter. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vi selger allerede mest fukt og grønt i landet. Nå som hverdagen og skolen er i gang fra mandag av så hadde vi planlagt en kampanje for å stimulere til økt bruk av fisk.

– Det har ingenting med prisen på råvaremarkedet å gjøre, sier Mellbye.

– Ordinært priskutt

Coop Extra har og valgt å kutte prisen på fisk. Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier at de valgte å kutte prisen fordi de alltid skal ha minst like lave priser som konkurrentene.

Han forteller at Extra nylig har innført et pristak på over 100 varer.

– For oss er dette et ordinært priskutt i tråd med de andre tiltakene vi gjør for at kundene skal få så lave priser som mulig i en tid hvor mange sliter med økte kostnader, sier Kristiansen.