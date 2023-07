Det er idyllisk og vakkert i Lofoten.

Derfor kommer det turister fra hele verden for å oppleve de spektakulære øyene vest i Nordland.

Du finner syklister, gående, bobiler, busser og campingvogner i hopetall på de smale veiene. De står parkert ute i naturen, eller på den minste avstikker du kan tenke deg.

– De nærmest kaster bilene fra seg i mangel på parkeringsplasser. Spesielt på de mest populære utfartsstedene, sier trafikkbetjent Hege Svenndatter Johansen i Moskenes kommune.

Hun er den aller første trafikkbetjenten som er ansatt for å få litt kontroll på parkeringsutfordringene. Det er travle dager.



SMALT OG TRANGT: – Man trenger ikke å kjøre langt før man finner biler som stå ulovlig parkert, sier Hege Svennsdatter Johansen, trafikkbetjent i Moskenes kommune. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

I Vest-Lofoten har du fram til nå kunnet parkere overalt, uten å få ei eneste krone i bot.

Politiet er bekymret

Fra og med i sommer er det slutt på det. Man hadde rett og slett ikke noe valg.

– Det er tilløp til kaos. Det ser ut som om folk bare «mister» bilene sine rett ned. Her om dagen kom det sju bobiler som skulle parkere. De stoppet midt i veien, og her er det 80-sone i tillegg. Da blir det heftig, med tanke på sikkerheten, sier Johansen.

Den lille skriveren hun bærer med seg, spyr ut gule lapper.



Til tider er det så kaotisk langs veiene at utrykningskjøretøy ikke klarer å komme seg fram.

Et av disse stedene er veiene som tar deg mot inngangen til Kvalvika i Flakstad kommune. Stranden ligger som en vakker hvit perle mellom de høye fjellene nordvest i Lofoten.

– Det står biler i private oppkjørsler og langs veiene på begge sider. Da blir det fort for trangt og uoversiktlig, forteller trafikkbetjenten.

FULL FORVIRRING: Mange steder er det uklart om det er parkering forbudt eller ikke. Det skal være godt skiltet, opplyser kommunene i Vest-Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Dette bekymrer også politiet i Vest-Lofoten.

– Folk kan få illebefinnende, eller ramle ned fra fjellene og skade seg. Da kan man risikere at ambulanser eller andre utrykningskjøretøy ikke klarer å komme fram. Det er en grunn til at vi må håndtere dette strengt nå, sier Ketil Finstad-Steira, politistasjonssjef ved Vest-Lofoten politistasjon.

I Lofoten er det trangt og smalt fra før.

I sommer vil man også reagere overfor de som kjører for sakte.

– Det er en stor utfordring at det er mange turister som kjører for sakte og som stopper for å se. Lokalbefolkningen blir ofte utålmodige av å ligge bak, og da oppstår det svært trafikkfarlige situasjoner. Vi har prøvd å nå ut i lokalmedia, derfor er det bra dere også tar tak i dette nå, sier Finstad-Steira til TV 2.

Bruker snuplass som parkeringsplass

Ved den populære parkeringsplassen på Yttersand i Flakstad kommune er det full forvirring.

KLAR OPPFORDRING: – Bruk vettet, er den klokkeklare oppfordringen fra Ketil Finstad-Steira, sjef ved Vest-Lofoten politistasjon. Foto: Robin Jensen / TV 2

På en del av plassene er det lov til å parkere, mens det er forbud på den andre siden.

– Dette er en snuplass og ikke en parkeringsplass, men det skjønner ikke turistene. Til tider har det vært så fullt at jeg må stå og dirigere trafikken her. Bilen fra det lokale renovasjonsselskapet har nektet å kjøre hit dersom det ikke blir ryddet opp nå, forteller hun.

Noe må gjøres

Bare på den korte tiden vi står der, skrives det ut nye gule lapper. Turister som tror de har parkert lovlig, fortviler.

– Jeg skjønner at mange av de fastboende her reagerer. Det er vanvittig mange turister. Jeg tenker at det er litt bra at man har litt orden på parkeringer og slikt. Man ser jo at folk ikke overholder parkeringsforbudet, sier Marta Gravdal.

FULL FORVIRRING: Ved denne parkeringsplassen er det mange turister som ikke skjønner helt hva som er lovlig parkering eller ikke. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hun og familien er på en tre uker lang bilferie med henger på slep. De fikk det travelt med å flytte bilen da de ble klar over at de hadde parkert ulovlig.

Også turistene har forståelse for at noe må gjøres.

– Man må gjøre noe med dette når det er så mye folk og turister her. Jeg har forståelse for det. Vi kom hit tidlig i dag og var heldige. Vi sikret oss en plass, sier ekteparet Cristina og Marcus Wolf fra Tyskland.

– Hva tenker du om at det skrives gebyr på 900 kroner?

– He he. Det er en veldig «bra» pris. Jeg tenker det er virkelig mye for en parkeringsbot. Det svir, sier Marcus Wolf.

Gebyrene blir skrevet ut på både norsk og engelsk.

– Bruk vettet

– Jeg har også med kortautomat fordi det er mange som vil gjøre opp direkte, forteller trafikkbetjenten.

– Blir mange sinte når ferien blir dyrere enn planlagt?

– Noen blir sinte, mens andre godtar det. Derfor bruker vi tid på å ta bilder til dokumentasjon. Det er mange unnskyldninger. Noen sier at de ikke så at det sto skilt langs veien. De vet heller ikke helt hva de betydde, mens noen hevder at de trodde at det betydde noe helt annet, sier Svennsdatter Johansen.

DOKUMENTASJON: – Det er viktig å dokumentere at noen har parkert ulovlig, sier Hege Svennsdatter Johansen, trafikkbetjent i Moskenes kommune. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I lokalavisene er det mange fastboende som har reagert på at det nå skrives parkeringsgebyr.

– Vi har veldig store utfordringer på de mest populære stedene. Det var ikke så veldig mange av de lokale som var helt fornøyde da vi skrev ut parkeringsgebyrer nylig. Men vi er nødt til å være litt strengere fram til kommunene får på plass bærekraftige parkeringsløsninger, sier Finstad-Steira.

– Hva er din oppfordring i dette trafikkaoset?

– Folk må bruke vettet, oppfordrer politisjefen.

Samtidig varsler politiet at det kommer til å bli jevnlige kontroller denne sommeren.

– Det viktigste av alt er trafikksikkerheten. Derfor var det viktig å få en trafikkbetjent på plass nå, sier Svennsdatter Johansen.

Familien Gravdal var heldige denne gangen.

– Dere kunne fort ha fått ei bot her nå?

– Vi hadde litt flaks nå og var heldige med den. Det er en dyr nok ferie fra før, sier Marta Gravdal.