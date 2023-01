Det er spesielt én ting du må gjøre for å håndtere cravings

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Flere av oss har nok kjent følelsen av at man plutselig blir fysen på noe godt – og helst med én gang. Slik håndterer du det.

Lise Sofie Nøss har en bachelor i ernæring med to videreutdanninger. En innen motiverende intervjuteknikk og en om spiseforstyrrelser, den innebærer også forståelse for et forstyrret spisemønster.

Noen av de vanligste problemstillingene Nøss har opplevd som kostholdsveileder, og som hun har kjent på selv, er det plutselig suget etter en bestemt type matrett eller søtsak.

– Det er en intens lyst på en spesifikk type mat som er vanskelig å motstå. Denne lysten kan oppstå når som helst, etter et måltid, om en har sovet dårlig eller er på diett. Det finnes flere årsaker til at cravings oppstår, forklarer hun til God morgen Norge.

CRAVINGS OG MATSUG: I God morgen Norge forklarer kostholdsveileder og forfatter Lise Marie Nøss hva matsug er og hva man kan gjøre for å håndtere den plutselige lysten på en mattype. Foto: Agnes Alstad Mogstad / God morgen Norge

Dette var et tema hun savnet mer informasjon om – og kommer nå med klare tips til hvordan du håndterer matsuget.

Magesult, hjertesult og munnsult

Nå har hun fordypet seg i emnet, og har skrevet boken «Cravings – Slik får du kontroll over matsuget».

DAGBOK: Det var allerede som 12-åring at Lisa Marie Nøss skrev i dagboken sin at hun ville jobbe med mennesker og helse. Foto: Privat

Nøss forteller at det er viktig å bli kjent med sultfølelsen og hun beskriver matsuget med å dele sult inn i tre ulike typer: Magesult, hjertesult og munnsult.

Magesult forklarer hun er en fysisk sult.

– Den kommer fordi kroppen trenger energi. Denne sulten oppstår når det er en tid siden du har spist. Magesult håndterer du best ved å ha regelmessige måltid, en behøver ikke å spise etter klokken, men det er viktig å ikke gå en hel dag uten mat.

Hjertesult er en følelsesmessig sult som kan komme plutselig. Det handler om å spise på følelsene sine.

– Disse følelsene kan være både positive og negative. Førstnevnte spiser for å gi seg selv en belønning. Et eksempel på dette er mødre som slapper av etter de har lagt barna for kvelden. Mor finner frem en sjokolade og koser seg i sofaen.

CRAVINGS PÅ EN BESTEMT TYPE MAT: Matsug på noe godt som en kanelbolle kan oppstå plutselig. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Det andre eksempelet er når en spiser på negative følelser.

– Det kan være følelse av ensomhet, samlivsbrudd eller du kjenner deg tom og frustrert av andre årsaker. I disse situasjonene når du spiser på følelser, er det hjertesult.

Kostholdsveilederen forklarer at årsaken og mønsteret som gjør at man spiser på grunn av følelser, kan være dannet over tid.

– En del av strategien for å håndtere hjertesulten er å gjenkjenne mønstrene sine og finne alternative mestringsstrategier.

Hun legger til at dette, i likhet med andre vaner, er mulig å endre.

– Intenst sug som dukker opp fra intet

Den tredje sulttypen Nøss beskriver er munnsult. Den er ikke følelsesstyrt.

– Denne sulten kjennes på tross av at du har spist næringsrik mat. Du vil bare ha noe som gir deg en spesifikk følelse i munnen, det er et intenst sug som dukker opp fra intet.

Her trenger du ifølge kostholdsveilderen en tydelig strategi.

Rådet hennes er å vente i ti minutter og at du gjør noe som distraherer deg.

– Deretter kan du kjenne etter om du virkelig har lyst på fristelsen. Er det en sjokolade som frister kan du ta et lite stykke, sett deg ned og nyt den, men du trenger ikke å spise hele pakken.

Kan man bli kvitt matsuget?

Nøss forteller at det spiller en rolle hva man faktisk legger på tallerkenen og hvordan vi spiser maten.

– Hva kan man gjøre med dette suget etter en bestemt mattype?

– Det er viktig å spise skikkelige måltider slik at man ikke blir sulten mellom dem. Et måltid bør bestå av riktig mengder karbohydrater, proteiner, fett, og halve tallerkenen bør bestå av frukt eller grønnsaker.

Hun legger til at det også er viktig å anerkjenne matsuget.

– Det handler om å håndtere det, og tenke jeg kan spise litt av det jeg har lyst på og det er greit. Har man behov for et mellommåltid kan det være frukt, nøtter eller en yoghurt.

– En ting er hva vi legger på tallerkenen. Du er også opptatt av måten vi spiser på, kan du utdype hva du mener med det?

INGEN KVIKK FIKS: Ifølge Nøss er det flere faktorer man kan bli bevisst på for å håndtere matsuget. Foto: Eirik Malmo / Frisk forlag

– Det er vanlig at folk sluker maten, ofte mens de er på farten. Man bør sette seg ned, tygge maten og ha ro rundt måltidet, uten andre forstyrrende elementer.

Nei til «nei-mat»

Nøss er for at mat skal være en glede og hun mener derfor at man ikke skal nekte seg visse mattyper.

– Man kan spise litt av det som kan være usunt, men unngå store mengder som å spise en stor sjokoladeplate. Det handler om å begrense seg.

Lise Marie Nøss sier det ikke er en enkel løsning på bli kvitt matsuget, da det påvirkes av flere faktorer. Tre faktorer hun mener man kan bli mer bevisst på for å håndtere cravings er:

– Å prioritere søvn, drikke nok vann gjennom dagen og være aktiv.