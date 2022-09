– Det er som å miste en bauta gjennom livet

I SORG: Peter Bennett på Mortensrud i Oslo sørger over Dronning Elizabeth II sin død. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det første britiske Richard Hill gjorde, var å ta en telefon.

– Hun var nesten like fantastisk som deg, mamma, sa Hill til moren hjemme i England, da de ringte hverandre for å snakke ut om det som skjedde torsdag.

– Det måtte komme, vi visste jo det, men det er fortsatt et sjokk, sier Hill.

Han har bodd i Norge i 15 år. Torsdag kveld kom naboer på døren for å kondolere. Det forteller mye om hva slags nyhet som hadde kommet.

ROYAL BRITISH AIRFORCE: Richard Hill mens han tjenestegjorde. Det gjorde han i ni år. Foto: Privat

Nå føler han seg norsk, men før han flyttet hit, jobbet han i Royal British Airforce.

– Dronningen var i en egen klasse. Ingen andre i den britiske historien kan måle seg med henne. Det er synd hun ikke ble hundre år. Det ville vært noe. Hun har rett og slett levert i over 70 år, nesten uten å gjøre en eneste feil, sier Hill.

Et fyrtårn

Han er ikke fornøyd med alt som skjer i hjemlandet om dagen, og mener det er mye som går i feil retning i Storbritannia.

– Jeg skal være helt ærlig å si at jeg ikke ville kjempet for det Storbritannia jeg ser i dag, om det hadde vært tilfelle den gang jeg tjenestegjorde i Royal British Airforce, sier Hill, og legger til:

– Dronning Elizabeth, ville jeg derimot kjempet for. Jeg føler meg heldig som tjenestegjorde for henne, og det er virkelig en tragedie at hun er borte, sier Hill.

Hill mener Dronning Elizabeth i seg selv var en institusjon. En figur som har stått fjellstøtt.

– Hun var en nasjonalskatt. Hun har vært så sterk. Det eneste hun kan sammenlignes med er Stone Henge i styrke, sier Hill.

STOLT: Richard Hill føler seg heldig som fikk oppleve dronning Elizabeth på nært hold. I dag er han i sorg. Foto: Privat

Nå er en historisk epoke over. Hill syns det er rart at det går så mye inn på ham.

Han fikk aldri snakket med dronningen i tiden i Royal British Airforce, men på et tidspunkt stod hun kun to meter unna ham. Den opplevelsen kommer han aldri til å glemme.

– Hun hadde en tilstedeværelse og aura jeg aldri har opplevd, og som jeg er sikker på at jeg aldri vil oppleve igjen. Jeg er overrasket over hvor mye dette går inn på meg, men jeg felte faktisk en tåre da nyheten om hennes bortgang kom. Det mener jeg er helt spesielt når man overhodet ikke kjenner henne personlig.

Like fornøyd er han ikke med hennes arvtager. Hill mener det soleklart er prins William som burde overta etter dronning Elizabeth.

– Jeg skulle ønske prins William ble den neste kongen. Kong Charles III har ikke det dronning Elizabeth hadde. Det er synd han ikke viker til side for sønnen, det skulle vært Williams tur nå, sier Hill.

Ikke i samme liga

Det er Peter Bennett helt enig i. Han klarer ikke helt å få ordene Kong Charles III til å klinge.

– Han burde la William få overta. Charles med sin historie med Diana og alt, har ikke den samme fastheten som dronning Elizabeth, sier Bennett.

Han har bodd i Norge i 45 år nå, og ble norsk statsborger i fjor, i tillegg til britisk.

SPENT: Peter Bennett tror begravelsen blir noe som kommer til å huskes i lang tid. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg mistet min mor i fjor. Hun ble 91 år. Det er litt den samme følelsen nå. Det er som å miste en bauta gjennom livet, sier Bennett.

Hans første minne av dronningen var frimerker. Gjennom samlingen ble hun litt og litt mer voksen for hvert år. Så kom farge-TV.

– Kjedelig og streng

– Det jeg husker aller best er hatten hun hadde på seg. Den var helt spesiell. Og så husker jeg at Charles var litt rebelsk og holdt en tale på walisisk. Det tror jeg ikke var planlagt, sier han.

Dronningen var derimot formell. Det likte han.

– Hun var kanskje litt kjedelig og streng, men det synes jeg egentlig er akkurat som det skal være med en dronning.

Også for Bennett kom bortgangen som en overraskelse.

– Jeg ble litt overrasket. Vi så jo at hun begynte å bli gammel. Hun har ikke vært like mye med som før, men siden hun møtte den nye statsministeren for kun noen dager siden, trodde vi dette ikke var så alvorlig, sier Bennett.

– Det er rett og slett veldig trist. En epoke er over, sier Bennett.