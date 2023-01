– Det er sjokkerende og ubegripelig

24. september i 2020 kom det en telefon som Svein Arne Kristensen og Mai Stine Lysbakken på Vingnes i Lillehammer kommune sent glemmer.

Barndomshjemmet, som ble bygget av faren til Kristensen i 1969 og 1970 og senere bygd om i 1996, lå i veien for den nye og planlagte firefeltsveien på E6 mellom Roterud og Storhovde forbi Lillehammer.

– Vi hadde ingen planer om å flytte. Det er tre generasjoner som har bodd i dette huset, men huset lå veldig nær den planlagte tunnelåpningen. Da hadde vi ikke noe annet valg enn å selge, sier Svein Tore Kristensen.

De fikk en god pris av selskapet Nye Veier som står for utbygging og drift av en del motorveier her til lands.

MÅTTE FLYTTE: – Det er helt sjokkerende at utbyggingen var klarert på forhånd, sier Svein Arne Kristensen og Mai Stine Lysbakken, Foto: Truls Telle/ GD.NO

– Huset stod tomt i ett år og rett før jul 2021 var alt jevnet med jorden. Det gikk veldig fort. Vi fikk godt betalt og har nå flyttet i en leilighet, forteller Kristensen.

Mange hus er borte

Ifølge lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen, som først omtalte saken, ble til sammen 14 privathus revet på strekningen mellom Vingrom og Vingsnes på den planlagte E6-traseen.

Planarbeidet for den 23 kilometer lange veistrekningen har pågått i tre år i tett samarbeid med en rekke interessenter.

De omfattende planene er vedtatt av både Lillehammer og Gjøvik kommuner, og det er så langt brukt over 400 millioner kroner på prosjektet.

STOPPET: Hele veiprosjektet til flere milliarder er midlertid stoppet i påvente av en ny løsning. Foto: Nye Veier

Vegforum Innlandet derimot, som blant annet består av NHO-Innlandet, LO-Innlandet, Norges Lastebileier-Forbund og Maskinentreprenørenes forbund, mener at det er brukt over en milliard på prosjektet så langt.

Deler av den planlagte strekningen går over elven Gudbrandsdalslågen nord for Lillehammer.

Her var det planlagt ei bru som ligger i et naturreservat, som ble opprettet i 1990 for å kunne verne fuglelivet og fiske i området.

Som en del av en finansieringsplan av den firefelts motorveien på E6 fra Oslo til Øyer, vedtok Stortinget i 2019 å bygge en motorveibro gjennom Lågendeltaet ved Lillehammer.

Sjokkbeskjed

Nå gjenstod kun utbygging på strekningen fra Moelv til Øyer.

Nye Veier søkte om dispensasjon fra verningsforskriftene, noe som førte til sterke reaksjoner fra miljøbevegelsen og Lågendeltaets venner.

Statsforvalteren i Innlandet ga allikevel et positivt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften under gitte vilkår om bru over Lågendeltaet naturreservat.

Men i desember kom sjokkbeskjeden fra Miljødirektoratet som nå stopper prosjektet til mange milliarder kroner.

STRIDENS KJERN1E: Det er bruen over det vernede naturreservatet som stopper gigant prosjektet på E6. Foto: Nye Veier

Betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket er ikke oppfylt og det blir ikke gitt vedtak til dispensasjon for å bygge ny E6 gjennom naturreservatet, skriver Miljødirektoratet.

– Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som er i strid med vernets formål. I denne saken mener vi vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Naturvernere jubler

Miljødirektoratet påpeker også:

SIER NEI: – Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

«Det aktuelle veiprosjektet har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på minus 5,9 milliarder 2019-kroner. I tillegg kommer forringelsen av svært verdifull natur som ikke kan måles i kroner, noe som forsterker konklusjonen om at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt»

– Vedtaket vårt er endelig og kan ikke påklages. Dersom regjeringen likevel skulle ønske å legge til rette for framføring av veien gjennom Lågendeltaet naturreservat, mener vi det i så fall må skje ved å endre verneforskriften gjennom en kongelig resolusjon, sier Hambro.

Naturvernforbundet jubler over vedtaket.

– All fornuft tilsier at dette var den eneste riktige beslutningen, sier nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen, til Veier24.no

Nekter å gi opp

Både Fylkesordføreren i Innlandet, lokale politikere, NHO-innlandet, LO-innlandet, transportaktører og mange av lokalbefolkningen i området er både overrasket og skuffet over avslaget.

De mener at dette handler om trafikksikkerhet og om å binde Innlandet og landet sammen.

Guttorm Tysnes har jobbet og kjempet for en ny E6 i 20 år.

– Grunnen er at ulykkessituasjonen var så dramatisk på strekningen mellom Gardermoen til Lillehammer. Det døde ti-personer i snitt i året. I tillegg var det mange dødsulykker i Gudbrandsdalen. Dette var dødstall man ikke kunne leve med lengre, sier Guttorm Tysnes, leder i Vegforum Innlandet og regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

– Hva tenker du om at det nå blir full stopp på veiprosjektet?

– Det er dramatisk for Innlandet på både kort og lang sikt. Kontrakter var inngått, og entreprenørene var klare til å begynne. Nå vet vi ingenting om hva som skjer videre. Det er satt på bremser for utvikling av en hel regionen. E6 er en av landets viktigste veier med tanke på å få fraktet varer og tjenester rundt til hele landet, sier Tysnes.

– Vi vil kjempe med nebb og klør og forventer at regjeringen griper inn og tar styring, sier Tysnes.

Slo ned som en bombe

Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, Even Aleksander Hagen (Ap), reiste onsdag til Oslo for å møte både Samferdselsdepartementet, klima- og miljødepartementet og kommunaldepartementet i et forsøk på å få løst floken.

Veiforkjemperne får også uventet støtte fra biolog Morten Kraabøl.

– Jeg forstår Miljødirektoratet som legger vekt på det juridiske, men det som er litt synd i denne prosessen er at man ikke har diskutert de miljøfaglige tingene som er knyttet til de alternativene som nå er skrotet. Det er ingen tvil om at man har satt verneverdiene litt på spill og nå vet ingen hva som skal gjøres videre, sier biolog Morten Kraabøl.

For selskapet Nye Veier slo også avslaget fra Miljødirektoratet ned som en bombe.

– Nye Veier forventet ikke at Miljødirektoratet skulle komme fram til en annen konklusjon enn Statsforvalteren og de andre involverte partene i saken, men vi tar vedtaket til etterretning og ser nå etter mulige løsninger for å realisere ny hovedferdselsåre gjennom Innlandet, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Dette betyr uansett forsinkelser for fremdrift i forhold til realisering av ny og trafikksikker E6 gjennom Gudbrandsdalen.

– Samferdselsdepartementet, som er vår eier, er klar på at ny E6 fra Moelv til Øyer skal realiseres. Det er viktig å få på plass en trafikksikker hovedfartsåre med god og forutsigbar fremkommelighet gjennom Innlandet. E6 skal bidra til vekst og utvikling i Mjøsregionen og tilgrensende regioner, sier Almlid.

Svein Arne Kristensen får uansett aldri barndomshjemmet tilbake.

– Det er sjokkerende det jeg hører. Det er ubeskrivelig at dette ikke er avklart for lenge siden. At det går an at ikke alle formaliteter var på plass før man begynner å kjøpe ut hus og hjemmene til folk, sier Kristensen.

Han ønsker en vei velkommen, men er rystet over det som nå har skjedd.

– Vi ville ha blitt boende i huset dersom dette ikke hadde skjedd, sier Kristensen.