– Det er sårt og helt jævlig

– Det er sårt. Helt jævlig å oppleve, sier Christine og Anders som bor like nord for Bergen sentrum.

På et par uker har et innbruddssjokk truffet seks ulike boenheter i begrenset geografiske område.

Dette stemmer godt overens med en ubehagelig trend: Etter koronapandemien har antall innbrudd i Norge økt kraftig.



Smykker og diamanter

– Det er tatt smykker, diamanter og ting som har stor verdi. Men de har ikke rørt iPhone, MacBook eller klokker til verdi på 3-4.000 kroner, sier Christine og Anders.



Da de kom hjem kunne de konstatere at skyvedøren fra terrassen inn til stuen, var brutt opp. I huset er det tre boenheter. Det er registrert innbrudd alle steder.

– Det er svært sjelden at vi alle er ute på samme tid. Dette synes å være profesjonelt utført, sier paret som ikke ønsker å dele etternavnet offentlig.

ALARM PÅ PLASS: Ekteparet har nå sikret boligen med alarm, video og såkalte sjokksensorer i vinduet som også reagerer på vibrering. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Mens TV 2 er til stede så får paret installert alarm.

– Å vite at noen har tråkket rundt i huset, åpnet skuffer og skap, det er en ubehagelig følelse. Vi vet ikke hva de har gjort her, sier Christine til TV 2.

Hvem er dette?

VIDEOBILDE: Naboer har samlet videobilder fra området på det tidspunktet innbruddet ble utført. Politiet ønsker å komme i kontakt med vedkommende på dette bildet som er observert på en privat eiendom.

– Det finnes en rekke videokamera i området, men innbruddstyven(e) har bevisst valgte ruter hvor det ikke mulig å gjøre videoopptak. Bortsett fra noen opptak som vi har overlevert til politiet, forteller paret til TV 2.

Flere naboer har nå jobbet med å innhentet videomateriale som kan felle innbruddstyven(e). Men en gjennomgang av videomaterialet kan tyde på at den eller de som har gått rundt, bevisst har unngått kamera.

Opplysningene TV 2 har fått tyder på at gjerningspersonene har gått omveier, krøpet under terrasser og gått stier hvor det ikke er kameraovervåking.

– Følt oss overvåket

– Det verste er at vi har følt oss overvåket. Og at noen som ikke skal ha adgang, har tråkket rundt i huset, forteller Christine.

VIDEO OG BILDER: Politiet har fått overlevert videopptak og fra flere kamera i området som viser en person som er observert på et tidspunkt. Politiet ønsker å komme i kontakt med vedkommende. Foto: Privat

Først var jeg lei meg, men så ble jeg skikkelig sint, sier Christine som nå setter sin lit til politiet.

– Vi har registrert seks forhold i et geografisk mindre område på kort tid, det er ikke vanlig, bekrefter Torbjørn Mørk, leder ved Bergen Nord politistasjonsdistrikt.

Politiet har foretatt åstedsundersøkelser og håper på DNA-treff eller match på fingeravtrykk.

– Vi utelukker ikke at det er mobile vinningskriminelle. Det er innenfor samme område, men ettersom dette har pågått over et par uker, er Mørk forsiktig med å peke i noen retning.

– Blir sakene aktivt fulgt opp?

– Ja, vi har folk som jobber i romjulen, sier Mørk, som bekrefter at det er gullsmykker og sølvtøy, som har pekt seg ut.

Han opplyser til TV 2 at større gjenstander ikke er stjålet.

ETTERFORSKER SAKEN: Politiet i Bergen mener innbruddsflommen i et lite område av Bergen er spesiell. Foto: Pål Schaathun

Kuttet Wifi-signaler

Gudmund Konglevoll kjenner til at flere naboer har hatt innbrudd den siste tiden. Han fikk likevel sjokk da han kom hjem i går morges.

– Ubehagelig og uvirkelig, det er første natt det ikke har bodd noen i huset på et halvt år, sier Konglevoll til TV 2.

Både i hans del av huset og i utleieleiligheten, har uvedkommende tatt seg inn. Konglevoll er frastjålet gull, sølv og uerstattelig arvegods.

– Både gifteringen etter min mor og en gammel gullklokke, sier Konglevoll.

REISTE TIL FJELLS: Det ble mye styr før Konglevoll kunne ta juleferie på høyfjellet. Men nå er huset sikret og naboer følger med. Foto: Privat

– Min leieboer hadde montert opp kamera innvendig. Hun fikk varsel på telefonen om at Wifi forsvant klokken 02.30 natt til i går. Og da forsvant også bilde. Innbruddstyven tok deretter kamera med seg, forteller Konglevoll til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Dette er svært profesjonelt utført og påfallende at Wifi forsvinner når innbruddet blir utført, sier Konglevoll, som opplyser at det bor folk i huset hele denne julen.

Tatt på video

Video herunder viser en uidentifisert person som er filmet nær huset til Christine og Anders. Opptaket er fra det tidsrommet hvor innbruddet ble utført. Politiet ønsker å komme i kontakt med vedkommende som er filmet.



TV 2 har snakket med fire av de seks innbruddsofrene. Alle bekrefter at tyvene har gått etter mindre gjenstander, gull, sølv, smykker og klokker.

– De brøt opp altandøren hos meg også, sier en av beboerne på Eidsvåg.

Han forteller at han og konen var på julebord, overnattet på hotell og kom hjem søndag formiddag.

– Vi ble frastjålet raskt omsettelige ting, som Airpods og sportsklokker. Jeg er sjeleglad for at de ikke fant bunadssølvet eller smykker. Det virker veldig proft utført, de har kommet seg inn ved å fjerne et vindu, du kan ikke se at de har etterlatt spor.

Bergenseren hadde et viltkamera til hytta, på ønskelisten.

– Nå har vi kjøpt kamera og montert hjemme. Har trodd inntil nå at vi bodde i et trygt område.

En annen nabo, Arne Olsen, forteller at han trodde datteren var på besøk da han kom hjem og døren sto åpen.

– De sjekket alle skuffer og skap, forteller Olsen til TV 2.

Også hos ham skjedde innbruddet via altandør.

– De fant ikke smykker og verdier, men stjal en mobil trådløs ruter og et kamera, men rørte ikke eksklusive konjakkflasker eller kostbare gitarer.

Juletid er innbruddstid

– Generelt sett ser en økning av innbrudd og innbruddsforsøk i ferieperioder og juletiden når mange er bortreist, opplyser markedsdirektør Ricky Sookermany hos Sector Alarm.

Etter koronaperioden, har selskapet registrert en økning i innbrudd som også bekreftes hos forsikringsselskaper og politiet.

– Å oppleve et innbrudd er absolutt en wake-up call, og noe av det første mange gjør er å installere alarm for forsikre seg om at det ikke skjer igjen, sier Sookermany som mener at innbruddstyver ofte velger objekter ut fra beliggenhet og innsyn.

Innbruddsøkning

Tall fra Finans Norge viser en kraftig økning i innbrudd, både i boliger og hytter etter koronapandemien.

BEKREFTER ØKNING: kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz Foto: If

I 2021 ble det meldt ca. 29.000 innbrudd i fjor økte tallet til nærmere 38.000.

Det har vært en fortsatt økning i 2023. Det er stadig dyrere objekter som stjeles. I gjennomsnitt kostet en innbruddsskade 22.000 kroner fra villaer og et hytteinnbrudd 41.500 kroner.



Dagens vinningskriminelle jakter ofte verdier som liten i størrelse, men har høy verdi.



– Man tar ofte med seg gullsmykker, penger folk har liggende, lett omsettelig varer. Ting som lett kan pakkes ned i en bag eller sekk på ryggen. forteller kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz til TV 2.