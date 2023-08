– Det er rystende å se på

– Skyldig, sa mannen da saken kom opp for Salten og Lofoten tingrett i dag.



Voldtekten anses som svært grov, og er utført på en særlig krenkende måte. Det er også skjerpende at deler av voldtekten er filmet av tiltalte.

– Min klient er svært preget. Han husker ikke noe av det som skjedde. Da det ble klart at det var funnet bevis på at deler av overgrepet var filmet, tilstod han det faktiske forholdene, sier Rikke Tangen de Vibe som er tiltaltes forsvarer.



Mannen, som er i slutten av 30-årene fra Bodø, er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en ung kvinne som var bevistløs, eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen.

– Han erkjenner straffskyld og er klar på å ta sin straff. Vi har også tilbudt fornærmede en erstatningssum, sier de Vibe til TV 2.



RYSTENDE: – Det er vanskelig å ta innover seg det han har gjort, men min klient erkjenner skyld og er klar til å ta sin straff, sier Rikke Tangen de Vibe, mannens forsvarer. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Sendt på gangen

Da bevismaterialet skulle vises frem i retten, ble tilhørerne bedt om å gå på gangen.

Kun presse fikk være til stede.

Da det særdeles grove klippene ble avspilt i retten dag, så tiltalte ned i bordet og ristet på hodet.

Tydelig preget av sine egne handlinger.

– Filmsnuttene er rystende å se på, og det er vanskelig å ta innover seg det han har gjort. Han kjenner seg ikke igjen i det som blir beskrevet og husker ingen ting av hendelsen. Han tar ansvar for sine handlinger, sier de Vibe.

– Er videoklippene spredt rundt til andre?

– Det er ikke noen indikasjoner på at min klient har spredt dette videre, forteller forsvareren.

Klippene viser at den unge kvinnen ikke viser noen form for reaksjon eller at hun var i stand til å motsette seg det grove overgrepet.

PREGET: Det var en tøff dag i Salten og Lofoten tingrett da de sterke videobevisene ble visst fram. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Samtidig kommer han med nedverdige og seksualiserte kommentarer mot den bevistløse kvinnen.

– Grov voldtekt utført på en særdeles krenkende måte har en strafferamme på inntil 21-års fengsel. Dette er en svært spesiell og grov sak, sier Marit Olsen Heggstad, politiadvokat og aktor i saken.

– Hva tenker du om det grove bevismaterialet som ble lagt frem i retten?

– Det er sjeldent at man finner så tydelige og sterke bevis, sier Heggstad.

Både fornærmede og tiltalte var ruspåvirket før og under overgrepet som skal ha skjedd i fjor høst.



GODE BEVIS: – Det er sjelden at vi har så gode og sterke bevis, sier Marit Olsen Heggstad, politiadvokat og aktor i saken. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Våknet naken

Fornærmede forklarte i retten at hun tilhørte et rusmiljø, men er kommet ut av dette nå.

Hun var svært ung da hun møtte tiltalte for første gang. Hun forklarte at de hadde vært ruskamerater over en periode.

– Har dere hatt seksuell kontakt tidligere? spurte aktor.

– Det hadde vi, men kun i ruset tilstand. Aldersforskjellen mellom oss var ekkel, og jeg var utilpass. Han var en voksen person som maste om å ha sex, og jeg følte inni meg selv at det var feil, fortalte kvinnen i retten.

Da overgrepet fant sted var kvinnen under 20 år.

Hun forklarte i retten at hun ble dopet ned med blant annet GHB den kvelden. GHB er et stoff kan føre til både bevisstløshet og død (red.anm.).

Kvinnen forklarte at hun besvimte og ble bevistløs. Hun husker ingen ting av selve voldtekten.

STRENG STRAFF?: I slutten av uken er rettsaken i Salten og Lofoten Tingrett over. Strafferammen er på opptil 21-års fengsel. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Da kvinnen våknet opp igjen, var hun både naken og forvirret. Hun kjente på kroppen at noe hadde skjedd.

Etter hvert finner hun flere videosnutter av overgrepet på sin egen mobiltelefon.

– Svært grov sak

Da først skjønte kvinnen at hun var blitt utsatt for en voldtekt.

GROV SAK: – Min klient er tydelig preget etter hendelsen og nektet å se overgriperen igjen, sier bistandsadvokat Finn Ove Smith. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Dette er en svært grov sak, og hun er sterk preget etter det som har skjedd, sier Finn Ove Smith, kvinnens bistandsadvokat.

– Hva tenker du om at voldtekten er blitt filmet?

– Det er rystende å se på her i retten, og det er sjeldent at man ser så sterke bevis. Overgrepene ble filmet med fornærmedes telefon, og klippene fant hun selv på telefonen sin etter overgrepet, sier Smith.

Siktede har sittet i varetekt siden september 2022.

– Det har tatt lang tid å få saken opp for retten. Den skulle ha vært behandlet i mars, med den ble utsatt igjen. Dette har også preget min klient. Han understreker at han er kjempelei seg for det han har gjort og vil ta sin straff for det, sier Rikke Tangen de Vibe, tiltaltes forsvarer.

Det er satt av fire dager til behandling av saken i Salten og Lofoten Tingrett.