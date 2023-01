– Det er rein galskap og livsfarlig!

Mandag ettermiddag fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) melding om at en turist fra Sør-Korea i 30-årene hadde satt seg fast etter å ha gått opp det populære fjellet Reinebringen i Moskenes kommune i Vest-Lofoten.

Det var en vindstyrke på full storm og store nedbørsmengder da turisten fikk store problemer på tur ned.

Audun Inge Rasmussen har i mange tiår vært lokal fjellguide og er mer eller mindre vokst opp i fjellet i Lofoten.

Han er rystet.

– Det er rein galskap. Det er ingen som er ved sine fulle fem som går opp i fjellet i et slikt vær. Det går nesten ikke an å tro dette, sier Rasmussen.

Ikke et vinterfjell

Selv har Rasmussen gått i fjellet i 35 år og har stor respekt for de rådende vær- og føreforholdene.

– Det er livsfarlig. Reinebringen er ikke et vinterfjell. Selv vi som er fjellvante går ikke opp til Reinebringen nå. Det har vi sluttet med. Reinebringen er et fantastisk sted, men ikke nå, forteller han.

BRATT: Slik ser trappene opp og ned Reinebringen ut på sommerstid. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Han beskriver forholdene mandag ettermiddag som svært vanskelige og utfordrende.

– Det var helt jævlige forhold. Jeg tror lokalbefolkningen her er provosert over at noen gjør noe slikt, forteller han.

– Hvordan ser den kjente turisttrappen ut på denne tiden av året?

– Du ser kun litt av trappen enkelte steder. Det var faregrad tre for snøskred i går. Det er farlig å gå opp. Folk glemmer at det skal ned igjen, sier Rasmussen.

Faregrad tre på Varsom.no sin Faregradsskala for snøskredvarsling betyr betydelig snøskredfare.

Vanskelige forhold

Turisten fra Sør-Korea som gikk seg fast i fjellet mandag ettermiddag, utløste en svært dramatisk redningsaksjon.

MEKTIG NATUR: – Selv ikke vi fjellvante går opp til Reinebringen denne tiden av året. Det er rett og slett livsfarlig og ta seg dit nå på vinteren, sier Audun Inge Rasmussen, Fjellguide i Lofoten Foto: Privat

Først ble et redningshelikopter sendt fra Bodø, men for sterk vind gjorde at redningshelikopteret SAR Queen måtte gi opp det første forsøket.

Etter å ha dumpet drivstoff for å gjøre helikopteret lettere, ble det gjort et nytt forsøk på å hente ut turisten, men heller ikke da gikk det.

– Forholdene var så utfordrende at det var umulig å hente han ut. Det var turbulens og fallvinder som ville gått utover helikopterets begrensninger, sier Remi Olsen, avdelingssjef hos 330-skvadronen i Bodø.

Det ble besluttet å sende helikopteret til Svolvær for å plukke opp mannskaper fra Svolvær alpine redningsgruppe (SARG).

De var på plass i Reine i Lofoten i 18-tiden for å starte redningsaksjonen til fots.

– I utgangspunktet var det altfor dårlig vær til å gå dit. Men når turisten først var der, måtte han jo få hjelp. Det er vårt kall, sier Thommy Dahl Olsen, leder for Svolvær alpine redningsgruppe.

Redningsgruppen bestod av tre personer.

Full storm

NATUR: Audun jobber som fjellguide og er godt kjent i Lofoten. Foto: Audun Inge Rasmussen

De vurderte forholdene på stedet og tok sine forholdsregler og sikkerhetstiltak før de startet turen opp.

– Mannskapene setter ikke sine egne liv i fare. Det var meldt faregrad tre for skred i går. Men de så an forholdene på stedet og vurderte at det var greit å gå opp, sier Dahl Olsen.

En av de som var med på redningsaksjonen var nestleder i SARG, Bjørn Kirkhaug.

– Hvordan var forholdene?

– Det var mye vind og mørkt. Det var nok rundt 50-60 knop i kastene og dårlig sikt. Vi ble satt av ved hovedveien på E10 og fraktet inn til trappene der turen inn til Reinebringen starter, sier Kirkhaug.

MANNSKAP: Vegar Kaspersen og Joachim Aae Flatøy ble fraktet inn i fjellet med SAR Queen. Foto: Bjørn Kirkhaug

Rundt klokken 20.20 var redningsmannskapene oppe på fjellet ved mannen. Der ble han sikret.

– Vi fant han like ved utkikkspunktet på Reinebringen. Han var i fin form. Litt kald, men ikke nedkjølt.

– Vi måtte ta litt ekstra forholdsregler og sikret han i tau nedover, sier Kirkhaug.

Klokken 22.27 var turisten nede i god behold. Han ble sjekket av helsepersonell, men hadde ingen skader.

– Oppdraget i går viser bredden i norsk redningstjeneste og viktigheten av denne. Vår oppgave er at det skal være en lavterskel for å be om hjelp uansett om man gjør feilvurderinger i fjellet, sier Thommy Dahl Olsen.

Traumatisk opplevelse

– Jeg klarer ikke å fatte og forstå at noen gjør dette. De setter frivillige redningsmannskapene for fare, sier Audun Inge Rasmussen fra Moskenes.

Han har vært på Reinebringen hundrevis av ganger, både sommer og vinter. Den erfarne fjellguiden syns det er unødvendig av turister å sette andre folks liv i fare.

Rasmussen har selv vært med på å redde turister og å hente omkomne ned fra fjellet.

– Jeg har reddet folk fra fjellet og deltatt i mange redningsaksjoner, men jeg har traumatiske opplevelser etter å ha gjort slikt, så jeg har sluttet å hjelpe til. Det er tungt å hente ned omkomne når venner og turfølge er til stede. Man må bruke vett og forstand, sier Rasmussen.

SLITT: Fjellet Reinebringen er kjent for mange ulykker grunnet slitt og bratt natur. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det populære turistfjellet er åpent.

Å stenge fjell har ikke kommuner i Norge lov til å gjøre i følge Allemannsretten.

– Det er skiltet med varsler om at det er farlig å ta seg opp til Reinebringen nå. Reiselivsselskapene er flinke til å advare, men så har man turister som trosser dette. De er helt uforsvarlig, det som skjedde i går, sier Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune.

– Man skal ikke lenger tilbake enn den første uken i januar at det var en annen utenlandsk statsborger som måtte hjelpes ned fra fjellet, sier Rasmussen.

I de senere år har man sett at turistsesongen i Nordland strekker seg over hele året. Man har også sett turister som ikke er rustet eller forberedt på slike turer.

SOMMER: Fjellet ligger ved tettstedet Reine og ruver godt i naturen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– I dette tilfellet er det politiets vurdering at turen ikke er gjennomført i den hensikt av å utfordre verken naturen, været eller redningsressursene. Det er vanskelig for politiet å si noe om hvilke vurderinger turisten har gjort i forkant, sier Remi Johansen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt.

– Det er nærliggende å tro at den aktuelle personen ikke har forstått hvordan vær og vind kan være på Reine, og da spesielt oppe i fjellet. Vi ser også at mange personer ikke forstår at det kan være vanskeligere å komme seg ned fra et fjell, enn å komme seg opp, sier operasjonslederen.

Gratis redningstjeneste

Turisten var alene på tur, og politiet har ikke funnet noe grunnlag for å komme med noen reaksjon mot vedkommende.

NYDELIG: Utsikten fra Reinebringen er ettertraktet av turistene. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det er vanskelig å gardere seg mot at turister tar ukloke valg. Vi ser at en del turister som er involvert i redningsaksjoner, ikke har tenkt nøye nok gjennom hvilke utfordringer man kan møte på turen man har planlagt, sier Johansen.

Redningstjenesten i Norge er gratis.

– Når det vises så lite respekt for naturen og områdene rundt og noen i tillegg utsetter andre for fare, bør man vurdere at turister som gjør slikt bevist bør betale for redningsaksjonen, sier fjellguiden Audun Inge Rasmussen.

– Bør regelverket endres når det viser seg at folk trosser forvarsler utsetter andre for fare?

– Politiet forholder seg til enhver tid gjeldende regelverk, og det er heller ikke politiet som skal stå for regelverket. Det må også understrekes at politiet, og de frivillige som er med i en redningsaksjon, hele tiden vurderer sikkerheten for lete- og redningsmannskaper, slik at man ikke skal utsette seg selv eller andre for unødig fare i slike operasjoner.

– I slike tilfeller må faktisk savnede klare seg selv, sier Remi Johansen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt.