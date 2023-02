– Det er overraskende når prisene i samfunnet er så høye

Det nærmer seg vinterferie for mange nordmenn. Men med økende priser på det aller meste, er det mange som har innsett at de må spare der de kan.

Til tross for at mange sliter med å få økonomien til å gå rundt, er det mye som tyder på at det er mange nordmenn som skal reise på fjellet i vinterferien.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, sier at de opplever en stor økning i antall brukere på deres sider.

– Det har vært en helt fantastisk start på 2023, med rekord i antall bestillinger av feriehus i Norge. Dette er noe som startet under pandemien, og som har fortsatt i år og.

– Det er overraskende

Forbrukerøkonom Thea Olsen i DanskeBank sier til TV 2 at dersom du planlegger å reise til fjells i vinterferien bør du være oppmerksom på hvor du bruker pengene dine.

Hun er overrasket over at det er så mange som nå bruker mye penger.

– Folk bruker mye penger til tross for at det er dyrtid. Folk tar seg råd og unner seg selv å dra på ferie. Det synes jeg er overraskende når prisene i samfunnet er så høye.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen er forbrukerøkonom. Hun er overrasket over at så mange skal på vinterferie nå. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Blant det som koster penger på ferie, trekker hun frem at en enkel lunsj i varmestuen for en familie kan koste rundt tusen kroner. Hun mener dette er noe man bør være bevisst på.

– Mange små beløp kan fort vokse seg store i løpet av en uke der mange unner seg litt ekstra. Dette handler ikke om at man ikke skal kose seg, men være bevisst over hva ferien koster deg totalt sett, sier Olsen.

SKI: Rekordmange nordmenn skal til fjellet i vinterferien. Foto: Halvard Alvik / NTB

Hun mener at denne vinterferien kan bli tidenes dyreste, spesielt for de familiene som har lagt planene til fjellet for å stå på ski. Forbrukerøkonomen har noen enkle grep du kan ta for å gjøre ferien litt billigere.

– Smør med deg matpakke og lån utstyr gratis via BUA eller av venner og bekjente. Smør med niste i sekken når dere skal ut i alpinbakken eller på skitur. Mat og drikke på varmestuene er dyrt.

I tillegg anbefaler hun å finne på andre aktiviteter enn å bare stå i bakken hver dag.

Dette øker

Dyrtiden gjør at det aller meste øker i pris. Det gjelder også prisene på overnatting ved landets alpinbakker.

Det er spesielt på én type utleieobjekt prisene har økt.

– På grunn av de høye prisene i samfunnet, har også prisen på leie av hytter på fjellet steget med rundt 20 prosent. Det er spesielt store hytter som krever mye strøm eller de som har boblebad som har steget i pris, sier Berge.

KLAR TREND: Berge forteller at det er flere som skal på vinterferie i fjellet i år. Foto: Finn Reise

I tillegg opplyser Berge at det er sannsynlig at snømangelen i Europa kan øke trykket, fordi det fortsatt er mye snø i Norge.

Han understreker at Finn Reise ikke har gode tall på dette.

Snømangelen er og noe Olsen trekker frem.

– Jeg tror en del av grunnen til at det er så stort trykk på alpinsentrene i vinterferien, er at det er snømangel i Europa. I Norge er det fortsatt mye snø, så da er det mange turister som kommer hit for å stå på ski, sier forbrukerøkonomen.

– Bookingen tilsier at det blir en økning

I Hafjell og Kvitfjell forbereder de seg på storinnrykk fra neste uke.

Allerede nå har de mange besøkende fra Danmark, hvor vinterferien starter en uke før den gjør i Norge. Det gjør at de ser en økning på 20 prosent flere besøkende denne uken. Men hvordan det blir neste uke, når vinterferien starter i Norge, er ikke like lett å si.

– Men hele februar har vi hatt en økning sammenlignet med fjoråret, sier kommunikasjonsansvarlig i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum.

Alpinco drifter Hafjell og Kvitfjell.

KITFJELL: Mange har lagt vinterferieplanene sine til Kvitfjell. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er vanskelig å si ennå hvordan vinterferieukene slår ut, men bookingen tilsier at det vil bli en økning når vi ser på forhåndsolgte kort og booking av overnatting, sier Wedum.

At det er så mange som allerede har booket tur til Hafjell og Kvitfjell, er Wedum glad for. Hun peker på at det har vært mange dystre spådommer for skibransjen, siden mange ikke vil ta i bruk hyttene sine eller ta seg råd til skiferie.

– Med tanke på verdensbildet og den økonomiske situasjonen mange står i, er vi utrolig glad for at årets sesong ser såpass bra ut.

– Mange velger kanskje innlandsreiser som en billigere skiferie enn å reise til Europa eller andre land, og med tanke på at vinteren er såpass bra, kan det være at mange også tenker de får mer igjen for skiferien sin i eget land kontra å reise ut, sier Wedum.

– Etterspørsel fortsetter

I Trysil er de og forberedt på storinnrykk fra skiglade nordmenn.

Destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lohne hos SkiStar Trysil forteller til TV 2 at de opplever at mange familier har prioritert å dra på skiferie også i år.

– Vi har en stor etterspørsel i vinterferien og opplever at folk prioriterer vinterferien.

Hvorfor det er så mange som har tenkt seg til Trysil til tross for høye priser i samfunnet, har ikke Lohne er klar forklaring på. Hun er heller ikke sikker på om snømangelen i Europa har mye å si.

TRYSIL: Snart fylles bakkene i Norges største skianlegg opp med skiturister Foto: Halvard Alvik / NTB

– Det er vanskelig å si om snømangel i andre land er årsak til at flere vil besøke oss i vinterferien. Det er mange som bestiller i god tid i forveien hos oss.

– Men vi har jo et veldig stabilt klima her i Innlandet og vi er kjent for vår snøsikkerhet.

I tillegg til at det er ventet at det kommer veldig mange besøkende til Trysil i ukene fremover ser det ikke ut til at de besøkende skal gjøre endringer i pengebruken.

– Det ser heller ikke ut til at de besøkende legger igjen noe mindre penger hos oss. De går ut og spiser og gjør andre aktiviteter som vanlig, sier Lohne.