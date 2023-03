– Det er opp til staten når det passer best å få barn

– Det skaper utrygghet og usikkerhet i en tid som egentlig skal være en hyggelig tid for nybakte småbarnsforeldre, sier Lavik til TV2.

Førstekandidat for Frp Asker, Tonje Lavik, er nybakt småbarnsmor. For fem uker siden ble Hannah født.

Siden Hannah er født i februar, vil Lavik møte på problemer før datteren får barnehageplass. Det er nemlig et halvt år mellom foreldrepermisjonen går ut, til Hannah får rett til barnehageplass.

For å få ting til å gå opp på hjemmebane, risikerer Lavik og forloveden hennes å måtte ta ut ulønnet permisjon.

Slik fungerer barnehageopptaket Barn som fyller ett år fra januar til august har rett til barnehageplass fra august.

Barn som fyller ett år fra september til november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass fra august året etter.

– Man planlegger som regel å få barn, men det er veldig spesielt at man må planlegge og legge til rette å få barn når det passer staten, og ikke når det passer familien selv å få barn, sier Lavik.

– Ikke attraktivt å få barn

Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, ønsker å få en endring på problemet til småbarnsmoren. Partiet hennes ønsker et løpende barnehageopptak.

– Folk må planlegge når de får barn for å få barnehageplass, og jeg syns det er veldig dumt at vi skal ha et system som legger til rette for det, sier Listhaug til TV 2.

– Vi bør ha løpende opptak, slik at du har rett på barnehageplass fra den måneden du fyller ett år; det ville gjort det enklere for foreldre, sier Listhaug.

I dag må familier ta ulønnet permisjon, skaffe annen barnepass eller ta med barnet på jobb før barnehageplassen er klar. Derfor tror Listhaug at familier velger bort å få et ekstra barn for å slippe styret.

– Når mange sliter med å få endene til å møtes, vil det gi en ekstra stein til byrden.

Listhaug mener det er for lite attraktivt å få barn i Norge i dag, og at et løpende barnehageopptak vil være med på å øke de lave fødselstallene i Norge.

Det har faktisk aldri blitt født så få barn i Norge siden 1985. I fjor ble bare 51.801 barn født i landet. Det er 5000 barn færre enn året før.

– Vil koste noen milliarder

Listhaug tror de vil greie å få et løpende barnehageopptak i løpet av en fireårsperiode. Og finansieringen må gjøres gradvis.

– Det vil koste noen milliarder, men det er en viktig investering for Norge og framtida, sier Listhaug.

Listhaug sier at dette er noe de kommer til å jobbe med fremover, og at de kommer til å ta det med i sitt alternative statsbudsjett.

– Jeg vil oppfordre kommunene våre til å prøve å tilrettelegge for det der, slik at flere kan få barnehageplass når de trenger det, sier Listhaug.

– Skal kommunene få mer penger til å finansiere dette?

– Da må de prioritere det innenfor de rammene som er nå, vi har ikke noe innvirkning på statsbudsjettet. Men med en gang Frp får en hånd på rattet er dette en sak som er viktig å prioritere.

Småbarnsmoren Lavik håper de andre partiene vil følge etter.

– Dette systemet er ikke tilpasset den tiden vi lever i i dag, sier Lavik til TV 2.