– Det er noe veldig tilfredsstillende med det

TikTok har igjen ført til at butikkhyllene tømmes. Denne gangen er det de kreative sjelene.

KUNSTNER: Anne Jahr er veldig glad for at den nyeste trenden på TikTok tar av. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg har jobbet i butikk siden 1996, og jeg har aldri opplevd at ting tar av så fort som nå. Det blir tomt på hovedlageret også, ikke bare i selve butikken.

Det sier Petter Nygård, daglig leder hos Panduro på Galleriet, til Bergensavisen, som omtalte saken først.

Butikksjefen sier til avisa at han legger godt merke til TikTok-algorytmens makt.

HÅNDARBEID: Den nye trenden krever mye arbeid med hendene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer HÅNDARBEID: Den nye trenden krever mye arbeid med hendene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer HÅNDARBEID: Den nye trenden krever mye arbeid med hendene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer

TikTok blir blant annet brukt av flere til å dele videoer av alt fra tips og triks til ulike hobbyer. Det fører til at flere produkter blir utsolgt fra butikkhyllene kort tid etter at de går viralt.

Sist var det rosmarinolje, som skal gi deg bedre hårvekst.

Også diabetesmedisinen Ozempic har gått viralt på TikTok, fordi det viste seg at medisinen også fungerer ved vektreduksjon.

– Keramikk skaper mest engasjement

Det siste tilskuddet til listen er leire.

For Hedvig Sunde (20) år fra Bergen er keramikk en kjær hobby. Hun forteller til TV 2 at hun gikk på kunstlinjen til Langhaugen videregående skole, hvor de hadde litt om keramikk. Hun har bare holdt på med keramikk utenfor skolesammenheng i to måneder,

KREATIV: Hedvig Sunde forteller at hun synes det er veldig gøy at flere nå finner glede i keramikk. Foto: Privat

– Jeg synes det er mye mer gøy å drive med keramikk nå fordi nå kan jeg selv bestemme hva jeg skal lage, sier Sunde.

Hun driver med lufttørkende leire, men drømmer om å kunne prøve seg på den mer kostbare leiren som må brennes.

At flere nå vil prøve seg på keramikk merker hun i sosiale medier.

Sunde har en TikTok-profil hvor hun deler alt av keramikk hun lager. Den aller første videoen hun la ut på profilen sin fikk 100.00 visninger.

– Jeg har delt mye av det andre kreative jeg gjør som å male, tegne eller lage tepper med tufting. Men det er definitivt keramikken som skaper mest engasjement.

BERGEN: Sunde lager mange forskjellige leirefigurer hjemme i Bergen Foto: Privat

Hun drømmer om å bli kunstner og kunne leve av å selge det hun lager. Hun ser derfor på TikTok-trenden som en veldig god anledning til å skaffe seg flere følgere og til å bygge seg opp et renommé.

Hun forteller at hun selv ikke har opplevd at det har vært vanskelig å få tak i leiren hun bruker fordi det er flere butikker i Bergen som selger leiren.

– Er det utsolgt på Panduro, så går jeg til Søstrene Grene. Jeg tror at butikkene merker at det er større pågang nå etter leire, så de har kanskje bygget seg opp et større lager av det, sier Sunde.

– Varmer en butikksjefs hjerte

I Oslo er Aila Paulsen daglig leder i Panduro Karl Johan. Hun forteller at det er stor etterspørsel etter leire og varer som følger med keramikk. Men det er én ting som er spesielt med den nyeste TikTok-trenden.

– Vi ser at det er mange kjærestepar som kommer innom for å kjøpe leire. De skal gjerne lage sitt eget interiør, så de vil lage skåler eller lysestaker, sier Paulsen.

OSLO: Aila Paulsen er daglig leder i Panduro på Karl Johan Foto: Privat

I tillegg til kjærestepar er det også nytt at det ikke bare er jenter som har slengt seg på den nyeste trenden. Paulsen kan fortelle at det også er flere gutter som er innom for å skaffe leire.

– Det varmer en butikksjefs hjerte, ler Paulsen.

Hun forteller at trendene ofte går viralt i Danmark først, så da kaster de seg rundt for å bestille i store kvanta.

– Om det er noe som går viralt på TikTok så kan det gå veldig kort tid til varen er utsolgt. Det kan komme tre stykker på rad for å be om en spesifikk ting, og da skjønner vi at det bare er å kaste seg rundt.

– Som oftest går det bare noen dager så er det utsolgt. Men nå har vi fylt opp, så vi har mye både i butikken og på lager, sier Paulsen.

Krever mye øvelse

For Anne Jahr (40) fra Oslo er det å drive med keramikk en hobby hun har stor glede av. Hun forteller at hun kan bruke fire til fem dager på verkstedet. Når hun ikke er der, holder hun på med leire hjemme i stuen.

Selv begynte hun på kurs i 2016, men det var ikke før i januar 2020 at hun begynte å gjøre det til en hobby for alvor.

– Det er veldig høy etterspørsel av kurs i keramikk og keramikk generelt, så det er veldig hyggelig å drive med det nå.

VERKSTED: Anne Jahr er så ofte som mulig på verkstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer VERKSTED: Anne Jahr er så ofte som mulig på verkstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer VERKSTED: Anne Jahr er så ofte som mulig på verkstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer VERKSTED: Anne Jahr er så ofte som mulig på verkstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer VERKSTED: Anne Jahr er så ofte som mulig på verkstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer

Som liten drev hun mye med trolldeig. Derfor tenkte hun at det å drive med keramikk i voksen alder ville komme helt naturlig.

– Jeg hadde en forestilling om at jeg skulle være et naturtalent i keramikk, men det var jeg ikke. Det er det ingen som er. Keramikk krever mye øvelse, men så er det også veldig gøy, sier hun.

– Er ganske imponerende

Hun forteller at det er mange ulike teknikker man kan bruke når man driver med leire, og derfor blir man heller aldri helt utlært.

– Jeg tror det er noe tilfredsstillende med hele prosessen. Det er ganske imponerende at man kan sitte med en leireklump, for så å få det til å bli en kopp med noen få bevegelser.

– Jeg opplever at folk har et veldig nært forhold til ting de har kjøpt som er håndlaget. De tar mer vare på det, og da varer det lenger. Så det er definitivt bra for miljøet at flere vil drive med keramikk.

Selv driver hun med leire som krever at den brennes for at den skal tørke. Det krever en del spesialutstyr, blant annet en spesiell ovn som brenner leiren. Jahr har fått plass på et verksted i Oslo.

LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer LEIRE: Steingodsleiren som Jahr jobber med må brennes for at den skal tørke, men det betyr at den og tåler mer enn leiren som lufttørker. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2 Les mer

Hun merker interesseøkningen mest på pågangen på kurs. Mange av dem er utsolgt nå. Utstyret hun bruker er det fortsatt grei tilgang på.

– Steingodsleire krever jo at man brenner den i egne ovner på temperaturer over 1000 grader, og er et annet segment enn for eksempel den leiren som er lufttørkende, og kan brukes hjemme på kjøkkenbordet og ikke krever brenning.

– Den er mer tilgjengelig for nybegynnere, så den skjønner jeg at kan selge ut.