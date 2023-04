Tradisjonen tro er det mange som reiser over grensa til Sverige for å handle på skjærtorsdag.

Butikksjef på Maximat i Strømstad, Ole Jørgen Lind, forteller om travle tider i butikken.

– Skjærtorsdag er en bra dag, samtidig er det mandag, tirsdag og onsdag som er de beste omsetningsdagene her hos oss. Men skjærtorsdag har jo som kjent fått et eget rykte på seg, sier Lind.

Handler mye

Han forteller at mange handler mye i dag for til forskjell fra Norge, er nemlig ikke butikkene i Sverige stengt på skjærtorsdag.

Hva kundene hiver opp i handlevogna varierer.

– De velger både å ta med seg varer det er mye å spare på i tillegg til at vi har et sortiment her på en ti til tolv tusen varer som man ikke finner maken til, i alle fall ikke i Norge. Så det handles både bredt og mye.

Svakere krone

Selv om krona er blitt svakere, mener butikksjefen at det er lønnsomt å legge handleturen over grensa.

– Det er fortsatt mye å spare på mange varer. Krona har beveget seg litt, men vi ser fra undersøkelser fra i fjor at det har vært så mye som 60-70 prosent høyere priser i Norge, så om krona korrigerer seg litt er det fortsatt mye å spare på veldig mange varer.

Prisveksten har også vært et faktum i Sverige.

– Som i hele Europa merker vi at vareprisene går oppover, det har det gjort her hos oss også. Når det kommer til grensehandel er det prisdifferansen mellom norske og svenske varer som er det som gjør at noen kommer for det, og noen kommer for sortimentet.

I slutten av mars var det en ny trend som preget grensehandelen, nemlig at den massive prisøkningen gjorde at svenskene kom til Norge.

En god grensehandler

Lind forteller at en god grensehandler er flink til å være prisorientert.

– Jeg ser på vognene hvem som har vært her før, og hvem som er drop-in, sier han.

Butikksjefen forteller er det hvor det er mye å spare, handler de erfarne gjerne tre, fire eller fem av samme artikkel istedenfor en.

– De som er her for første eller andre gang de handler litt av hvert, litt all over. Ellers er det bare å holde seg orientert, så gjør du gode innkjøp.

– Påsken er, isolert sett, den største uka i året her på Nordby, avslutter han.