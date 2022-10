To bygder isolert etter ras:

Fredag morgen ble 400 innbyggere i bygdene Feios og Fresvik isolert, etter at det gikk et ras på fylkesvei 5602 like ved Feiostunnelen i Vik kommune i Vestland.

Anja Følid (28) kjører gjennom tunnelen hver dag for å komme seg til jobb.

– Vi er dessverre vant til ras. Men det er jo litt ekkelt, sier Følid til TV 2.

Hun ble klar over raset da det tikket inn en melding på telefonen hennes ved 06.30-tiden fredag morgen.

Fv 5602 Feios i Vik kommune: Vegen er stengt like ved Feiostunnelen pga. ras. — Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) October 7, 2022

Dermed ble hele dagen snudd på hodet.

Mange rammet

Hun bor i Vik, men er bestyrer i Feios barnehage. Men i dag ble det umulig å komme seg på jobb.

– Tre av de ansatte i barnehagen bor i Vik, og kom seg ikke på jobb på grunn av raset, sier hun.

Barnehagebestyreren priser seg lykkelig for at den ansatte som hadde tidligvakt i dag bor i Feios.

– Hun blir dermed den eneste ansatte på jobb i dag, sier barnehagebestyreren.

– Skummelt

Da Følid er født og oppvokst i Vik, er hun vant til ras og stengte veier.

– Når jeg kjører til og fra jobb må jeg innrømme at jeg kikker oppetter fjellsidene, og syns det er litt skummelt, sier 28-åringen.

Vegtrafikksentralen meldte om raset ved Feiostunnelen klokken 06.27 fredag morgen.

Veistrekningen der raset gikk har også flere ganger tidligere blitt stengt på grunn av ras.

Byggeleder Even Kvam i Vestland fylkeskommune bekrefter at rasstedet er nøyaktig samme sted hvor det gikk ras i fjor.

En geolog ankom rasstedet klokken 11. 30 fredag og skal undersøke raset og området rundt.

Strekningen vil være stengt inntil entreprenøren foretar en ny vurdering.

Oransje farevarsel

Det er ventet svært mye nedbør på deler av Vestlandet, torsdag sendte derfor NVE ut oransje farevarsel for jordskred og flom.

Ordfører Roy Egil Stadheim i Vik er vant til at det raser i kommunen.

– Vi bor i en av landets mest rasutsatte kommuner, så vi tar raset med fatning. Men det skaper problemer for folk som skal på skole og jobb, sier Stadheim til TV 2.

Ordføreren påpeker at situasjonen per nå ikke er kritisk.

– Men dersom noen av de isolerte blir alvorlig syke, så kan det bli kritisk – i og med at det absolutt ikke er helikoptervær, sier Stadheim.