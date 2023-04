Mange sliter med billånet:

Høye utgifter gjør det vanskeligere for folk å betale for seg. Lise mistet bilen da prisene steg og livet endret seg.

Mange nordmenn har fått kjenne på utfordrende økonomiske tider det siste året, med høye priser, dyr strøm og stigende rente.

Allerede i februar så inkassoselskapene en kraftig økning i inkassosaker knyttet til bil.

Nå virker flere å ha problemer med å betale for bilen sin.

TV 2 ble med da Namsfogden i Bergen dro ut for å innhente biler.



– Der står den

Fagleder Eirin og namsfullmektig Vegard kjører til en liten plass utenfor et nabolag. TV 2 har av hensyn til de ansatte i Namsfogden valgt å kun bruke fornavnene deres.

Ukentlig kjører de rundt i distriktet for å finne bil og eier.

– Der tenker jeg at den står, sier Vegard og kan konstatere at de har funnet bilen som er begjært innhentet.

Betalingsproblemer kan være skambelagt. Mange velger å sette bilen et stykke unna boligen når Namsfogden har varslet sin ankomst.

– Naboer kan bli nysgjerrige hvis tauebil og namsfogden kommer. Så det er nok for å skjerme seg selv litt kanskje, tror han.

Tallene har doblet

I Eirins mappe er det mange biler som skal innhentes innenfor distriktet. Enten for å betale ned på en voksende gjeld, eller som salgspant for ubetalt billån.

– Vi ser jo en økning, og har spesielt sett en ganske bra økning nå i april. Vi var kanskje litt overrasket over at selv i påskeuken økte antall saker.

Så langt i år har Namsfogden i Bergen sett en 52 prosents økning for tvangssalg på bil, sammenlignet med samme tid i fjor.



På landsbasis avsluttet distriktene 2288 bilsaker i 2022.



I løpet av årets tre første måneder er allerede 1010 bilsaker avsluttet.

TRAVELT: Saksbehandlerne til Namsfogden i Bergen har mange saker i porteføljen i disse dager. Antall tvangssolgte biler er doblet på ett år. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

De to har en klar teori om hva som gjør at som gjør at så mange nå havner i deres register.

– Vi lever jo i en hverdag med ekstremt høye utgifter, alt fra strøm, diesel, bensin. Alt blir dyrere.



Problemene ble for mange



En av dem som får bilen innhentet denne ettermiddagen, har TV 2 valgt å kalle «Lise». TV 2 møter henne igjen noen dager etter at bilen hennes ble tatt inn av Namsfogden.

Lise er i trettiårene og bor i bergensområdet. Hun ønsker å fortelle sin historie anonymt.

– Når prisene øker, og du står i en sårbar situasjon, er det krevende å måtte snu på kronen hele tiden.



Lise er alenemor til to, og er i fast arbeid.

Utfordringene i privatlivet gjorde det vanskelig å opprettholde det som pleide å være en stabil økonomi.

– Disse tingene krevde veldig mye av min kapasitet. Det som ble nedprioritert, var å bruke tid på økonomi. Da krisen traff og ting begynte å stige, havnet jeg i en kjempeskvis. Jeg klarte ikke å ta fatt i det og få tilbake kontrollen tidsnok.

VANSKELIG: Flere har havnet i pengeproblemer grunnet prisstigningene det siste året. «Lise» opplevde å miste kontroll over egen økonomi, og mistet bilen sin. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Til slutt strakk ikke pengene til for tobarnsmoren, som ikke klarte å betale billånet sitt, og dermed måtte overlevere bilnøklene til namsfogden.

Hun bærer ingen nag til namsfogdens utsendte.

– Her var det jeg som som sviktet og ikke har klart å følge opp det jeg skal følge opp. Det var ingen sinte tanker eller vonde følelser mot dem i det hele tatt. De var veldig respektfulle.

– Et godt råd

Namsfogden i Bergen møter flere i Lises situasjon i disse dager.



De færreste er immune mot rentehevninger og inflasjon, spesielt ved plutselig endringer i privatlivet.

Eirin og Vegard har et klart råd til dem som merker at pengene ikke lenger strekker til: Ta kontakt.

– Jo tidligere man gjør det, jo enklere er det å løse ting. Venter man til vi kommer, er det blitt tvang, sier namsfullmektig Vegard.



– De dukker litt under og håper det forsvinner litt vekk. Men når de får noen å snakke med, ser det ut som at de i alle fall prøver å løse det. De fleste vi snakker med er egentlig positive.

KONTAKT: Namsfullmektig Vegard oppfordrer alle som sliter til å snakke med dem man skylder. Mye kan bli løst før namsfogden står på døren. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

På tross av utfordringene hun har støtt på, er Lise håpefull for fremtiden. Nå er målet å få tilbake bilen.

– Livet skjer, men det går bra. Det er liksom aldri så gale at du ikke klarer å komme deg opp igjen. Jeg tror kanskje det å klare å bruke de ressursene man har rundt seg er viktig.

– Du tåler mer enn du tror. Det er et godt råd.

SAMTALEPARTNER: Ikke alt har vært lett for Lise de siste årene. Hun oppfordrer til å snakke med folk rundt seg, når ting blir vanskelig. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2