Regjeringen har fått med seg Høyre og Frp og nå er det flertall for å åpne for gruvedrift på havbunnen. Reaksjonene hagler.

Etter flere ukers forhandlinger har regjeringspartiene, og Høyre og Frp, blitt enige om å åpne for gruvedrift på havbunnen.



Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter havbunnsmineraler.

Gruvedrift på havbunnen er svært omstridt. I sitt ferske direktiv om kritiske råvarer slår EU fast at de ikke vil støtte slike prosjekter før alle miljøkonsekvenser er fullt ut kartlagt.

HAVETS BUNN: Sjøroser på havbunnen utenfor Jan Mayen. Foto: Senter for dyphavsforskning, UiB.

– Helt sykt

Reaksjonene har allerede begynt å strømme inn. Opposisjonen raser mot vedtaket.

– Det er ubegripelig at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen. Miljøforskere har kommet med sterke advarsler. Vi aner ikke konsekvensene av slik virksomhet og det kommer ingenting av miljøkrav til virksomheten, sier Lars Haltbrekken i SV til TV 2.



UENIG: Lars Haltbrekken er SV sin miljøpolitiske talsperson. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han får støtte fra Rødts Sofie Marhaug.

– Det er jo helt sykt, det regjeringen, Høyre og Frp gjør nå. Dette er en svart dag for norsk natur, sier hun i en uttalelse.

KRITISK: Sofie Marhaug sitter på Stortinget for Rødt. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Gigantisk sjansespill

MDGs Rasmus Hansson kaller vedtaket et gigantisk sjansespill med natur, dyreliv og fiskebestander som er viktig for Norge og nabolandene våre.

– Her ser vi den grå makta i norsk politikk samle seg. Men de gjør opp regning uten vert. Alle som er opptatt av natur, dyreliv og fiskebestander får dette med seg, sier han.



Heller ikke Venstres Sveinung Rotevatn er glad for nyheten.

– Et samlet forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt advarer på det sterkeste mot en åpning for leting etter og utvinning av havbunnsmineraler, sier han.

UENIG: Sveinung Rotevatn i Venstre. Foto: Magnus Nøkland / TV 2.

Stegvis prosess

Partiene har blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utviklingsprosjekter, på samme måte som det gjøres for enkelte utvinningsprosjekter i petroleumssektoren.



– Dette gir kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene som skal delta i den nye næringen. Krav til miljø og miljøkartlegging i letefasen og myndighetenes ansvars presiseres i enigheten, der myndighetene i forkant av en eventuell utvinning skal lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø, skriver Høyre i en pressemelding.

Norge har store forekomster av ulike mineraler på havbunnen, og regjeringen ønsker å legge til rette for at dette kan bli en ny næring. Flere av mineralene det er snakk om, er viktige for eksempel i utbyggingen av vindmøller og i konstruksjonen av batterier.



Regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen har vært avhengig av støtte fra høyresiden.

– Veldig glad

I Offshore Norge er reaksjonen positiv etter vedtaket.



– Jeg er veldig glad for at er bredt flertall støtter regjeringens foreslåtte åpningsprosess. Det gir en forutsigbarhet som er viktig for selskapene som vil investere i en potensiell ny næring på norsk sokkel.

Det sier Håkon Knudsen Toven, fagsjef for havbunnsmineraler.

POSITIV: Håkon Knudsen Toven i Offshore Norge. Foto: Mats Bakken

Han mener har behov for store mengder metaller og mineraler om verden skal nå netto null i utslipp innen 2050.

– Når vi vet at Kina allerede kontrollerer over 50 prosent av markedet, bør det være et uttalt mål å redusere denne dominansen og det er bra Stortinget tar det politiske ansvaret.



– Katastrofe for havet

Miljøorganisasjonen Greenpeace retter på sin side kraftig kritikk mot vedtaket.

De mener regjeringen bøyer seg for Kina.

– Dette er en katastrofe for havet. Norge åpner nå for irreversible inngrep i områder hvor naturen er helt ukjent. Det eneste Stortinget er redde for er at Kina skal utkonkurrere Norge, ikke konsekvensene for livet i havet. Det er uakseptabelt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.



HAVBUNNEN: Bildet viser «Lokes slott», en varm kilde på den arktiske midthavsryggen i Norskehavet, mellom Island og Svalbard. Foto: Senter for dyphavsforskning, UiB.

Naturvernforbundet kommer også med klar tale.

– Dette kan bli det største naturinngrepet i Norge noensinne, i vår siste virkelige villmark, et område på størrelse med 3/4 av Norges landareal, sier leder Truls Gulowsen.