– Det er jo ekstremt trist

URO: Amalie Ask er aleinemamma for tvillingane Thomas og Mathias på fire år. Dei bur i en leigd leiligheit, og merker godt at leigeutgiftene aukar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hausten ser ikkje bra ut for dei som er ute etter å leige, seier ekspertane. For aleinemora Amalie er det dårleg nytt.

– At leigeprisane skal stige endå meir synest eg er ekstremt trist. Eg ser ikkje for meg korleis det skal gå i lengda, seier Amalie Ask (23) frå Bergen.



Ho og tvillingane, Thomas (4) og Mathias (4), er på leit etter ein ny stad å bu, men det kan fort bli dyrt.

TRIVST: Amalie og gutane ønsker å bli buande i området, slik at dei får gå på skule med barn dei kjenner frå før. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Prisen på ein utleigebustad har auka med 6,59 prosent på eit år, ifølge Husleie.no sin husleigeindeks. Ekspertane spår at dei vil fortsette å auke.

Sjå prisane for din by lengre nede i artikkelen.



Går i minus

For Amalie og gutane er dette dårleg nytt. Med ei løn på på 23.000 kroner etter skatt og husleige på 16.500 kroner blir det ikkje mykje til overs.

LEIK: Det er travle kvardagar med to små. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Eg går jo litt og litt i minus kvar månad. I tillegg vekse barna ut av kleda sine og maten kostar. Prisane har steget ekstremt, og skal berre fortsette å stige meir.

På grunn av den høge leigeprisen er dei nøydd å flytte til ein billigare leilegheit. Men det påverkar også barna å måtte flytte og ikkje ha noko stabilt rundt seg, seier Amalie.

LEIGE: Amalie synest det er dumt å betale så mykje for noko som aldri vil bli hennar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Sjølv om dei ikkje har rokke å fylle fem år, har dei rokke å flytta fem gongar.

– Det er ikkje så lett for dei heller. Det påverkar humøret deira. Førre gong vi flytta merka eg at det vart ein periode med mykje kjensler, noko som tok lang tid å få roa ned.

Dårlege utsikter

– Hausten ser ikkje bra ut for dei som er ute etter å leige, seier Carl O. Geving.

Han er administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund og ser ei klar auke i prisane i leigemarknaden.

BEKYMRA: I tillegg til at til blir vanskelegare å spare til eigenkapital, meiner Geving at regjeringa har prøvd å kneble BSU-ordninga. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Geving seier dei har merka at det no er fleire som sel enn kjøpar sekundærbustad.



Årsaka trur han er at det er blitt for dyrt å drifte. Ein må no betale full formuesskatt, samtidig som rentekostnadane har auka.



Prisauken fordelt på byar

– Sjølv om mange har auka leigeprisane, går det ein grense for kor mykje ein kan få leigetakarane til å betale.

Styrer mot ei bustadkrise

– Spesielt i Oslo har leigeprisen stige ubehageleg mykje, seier Carl O. Geving.

Han meiner utviklinga i hovudstaden styrer mot ei krise, fordi det blir bygd for få og for store bustader i forhold til folk si lommebok.

Han anslår at det vil komme ekstremt få bustadar på marknaden om 12–18 månadar når folks økonomi kanskje er komen meir på plass.

– Det er kritisk, seier Geving.

Ifølge Geving har det blitt 9000 færre sekundærbustadar sidan toppen i 2019, som er typiske leigebustadar. Samstundes ser han ein auke i behovet.

MANGE RAMMA: I fjor var det 976.191 personar som ifølge SSB leigde bustaden dei bur i. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er både fordi det kjem fleire flyktningar til landet, men òg fordi færre studentar og unge vaksne ikkje har råd til å kjøpe eige bustad.

Leigeslave

Geving er tydeleg på at dyrare utleigebustader er eit alvorleg problem.

Prisane kan føre til ei auking i forskjellar blant folk. Desto færre som får moglegheit til å eige bustad, desto større blir ulikheitane, og det skapar uro, meiner han.

Direktøren deler bekymringa til aleinemor Amalie og seier at det vil bli vanskelegare å kjøpe seg ein bustad.

– Når det blir dyrare å leige, blir det òg vanskelegare å spare til eigenkapital. Då blir ein leigeslave, seier Geving.

Draumen om å eige

– Eg får litt dårleg samvit for at eg skal dra barna gjennom flytting igjen, og difor er det viktig at dette blir siste gong på ei stund, seier Amalie.

KJØPE: – Eg vil ikkje leige for evig, seier Amalie. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Draumen er å kunne eige ei leilegheit, men på grunn av dei høge prisane på blant anna husleige, mat og straum, lar sparinga venta på seg.

Det einaste som stoppa aleinemora frå å kjøpe er eigenkapitalen. Ho har fast jobb i barnehage og familie som kan stille som kausjonist.

– Men det går ikkje når eg ikkje klarar å spare. Det blir ein evig vond sirkel.