– Det er ikke Norge verdig

REDD: Helsefagarbeideren Jamshid Fariqi er redd for å reise tilbake til et land han ikke har bodd i siden han var 12 år. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Norge er mitt land. Jeg har bodd her såpass lenge at jeg kan si at jeg er norsk, sier Jamshid Faqiri.

Han viser TV 2 det norske passet sitt, som han har hatt i nesten alle de 16 årene han har bodd i Norge.

Faqiri søkte asyl i Norge fra Afghanistan som enslig mindreårig da han var 13 år gammel.

Familien hans i Afghanistan håpet den gangen at han kunne få asyl dersom han oppga at han ikke hadde familie værende igjen i hjemlandet, men var enslig. Faqiri forteller at han følte seg presset av familien til å opprettholde løgnen.

– Dette er jo på en måte familien min sin feil, men jeg prøver å skjønne dem også. De ville det beste for meg og ønsket ikke at jeg skulle bli talibansk kriger. Det var derfor de tok avgjørelsen om å sende meg hit, forteller han.

PRESSET: Faqiri følte at han måtte opprettholde løgnen han fortale som barn, av hensyn til familien. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Det er denne løgnen Faqiri oppga som barn, som er grunnen til at han nå skal bli sendt tilbake til Afghanistan 16 år etter at han kom. Utreisefristen er satt til 24. november.

Levd på vent

Da vestlige styrker trakk seg ut av Afghanistan i august 2021, tok Taliban raskt over makten i landet. Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) satte alle planlagte utreiser for afghanere som hadde fått avslag på opphold i Norge på vent, på grunn av en uoversiktlig og farlig situasjon i landet.

Fakta: Dette er situasjonen i Afghanistan USA, Norge og andre NATO-land har vært militært til stede i Afghanistan i 20 år. Da styrkenes tilstedeværelse skulle fases ut i løpet av 2021, tok opprørsgruppen Taliban raskt over makten. Situasjonen i landet har tvunget mer enn 570 000 mennesker til å flykte hittil i 2021. Det er registret 2,6 millioner afghanske flyktninger totalt i verden, mens flere millioner er udokumenterte. Ifølge Amnesty International har antallet barneekteskap og tvangsekteskap økt under Talibans regime. Kvinner og jenter får ikke gå på skole, utdanne seg eller bevege seg fritt i Afghanistan. Norske myndigheter fraråder alle reiser til Afghanistan og oppfordrer alle nordmenn som befinner seg i landet til å reise ut. Kilder: FN, Amnesty International, Røde Kors, Regjeringen.no.

INDIVIDUELL VURDERING: Ingunn Halle i UNE forteller at hver enkelt sak vurderes individuelt når de fatter beslutning om utsendelse Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det var fordi Taliban overtok makten og ting var veldig uavklart. Vi ville se an situasjonen og få informasjon om hvordan det nå kom til å bli i Afghanistan, forteller Ingunn Halle om hvorfor den beslutningen ble tatt. Hun er enhetsleder i sekretariatet i UNE.

Regjeringen har på sine nettsider frarådet alle reiser til Afghanistan siden 4. august 2021. Det rådet står fortsatt.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Afghanistan. Nordmenn som befinner seg i Afghanistan oppfordres til å forlate landet. Regjeringen.no

Men utlendingsmyndighetene har derimot igjen åpnet for utsendelse av afghanere som har fått avslag på sine søknader eller klager.

– Vi mener at den generelle sikkerhetssituasjonen ikke er slik at absolutt ingen kan returneres til Afghanistan nå, sier Halle.

TRYGT NOK: Direktør for beskyttelse i UDI, Wenche Fone, mener Afghanistan er trygt nok for enkelte grupper å returnere til. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hun legger til at terskelen for å vurdere at et land er utrygt for absolutt alle, er veldig høy. UDI forklarer gjenopptagelsen av utsendinger til Afghanistan med at situasjonen har roet seg.

– Situasjonen i Afghanistan har blitt mye mer avklart enn den var tidligere. Så vi ser at sikkerhetssituasjonen, som vi vurderer, er en helt annen nå, selv om vi vet at den humanitære situasjonen fortsatt er veldig krevende, forteller direktør for beskyttelse i UDI, Wenche Fone.

– Ikke Norge verdig

Landdirektøren i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, mener det er skandaløst at Norge allerede nå åpner for å sende tilbake afghanere.

– Det er ikke trygt å returnere folk fra Norge til Afghanistan, det er det ikke. Så lenge norske myndigheter ikke er på bakken, og det er de ikke for det er ikke noe ambassade der, og så lenge de synes det er for farlig for seg, så er det altfor farlig å returnere norsk-afghanske flyktninger, sier han.

UROLIG: Watterdal mener afghanere som returneres fra Norge vil vekke stor mistenksomhet hos det afghanske regimet. Foto: Jonas Been Henriksen /TV2

Watterdal bor selv til daglig i Kabul og var med å flykte til Norge sammen med flere afghanere i 2021 da vestlige styrker besluttet å trekke seg ut. Han legger vekt på at afghanere som kommer tilbake etter opphold i Norge vil mistenkeliggjøres av myndighetene i Afghanistan.

– Jeg synes det er en skandale at man i det hele tatt tenker i de baner, det er ikke Norge verdig, sier Watterdal.

Redd for å reise

Jamsheed Faqiri har gått på skole, utdannet seg og jobber som helsefagarbeider i Asker kommune. Han ønsker ikke å flytte derfra.

– Der er det jo ingen fremtid (i Afghanistan, journ.anm). Hele verden har sett hendelsene som har vært etter at Taliban tok over makta igjen. Hvor desperate folk var på å komme seg ut av landet, forteller Faqiri.

Den gjenværende familien hans i Afghanistan ønsker å flykte landet, og venter på visum for å flykte til Pakistan.

– Det er ikke trygt i det hele tatt. Jeg er veldig bekymret for dem. Jeg får ikke sove på nettene fordi de er i den situasjonen der nede. Det er ikke lett for meg å fokusere på mitt eget liv i Norge mens de er der, sier han.

Akkurat nå er situasjonen til Faqiri også utrygg. Dersom advokatene han jobber med ikke får gjennom klagen på saken hans i UNE, blir han nødt til å reise ut av landet om kun to dager. Det skremmer ham:

– Jeg har bodd her i 16 år, jeg føler meg mer norsk enn jeg føler meg afghaner. Jeg har ikke hatt afghansk pass på over ti år. Norge er mitt land.

HJELPER: Jamal Sheik (t.h) bistår med hjelp i saken etter at han så en Tiktok-video Faqiri hadde lagt ut offentlig. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Hjelp på sosiale medier

I en desperat situasjon har Faqiri tatt til sosiale medier for å søke hjelp. Han postet en video på TikTok om sin situasjon, som i skrivende stund har over 150.000 visninger. Kommentarfeltet flommer over med støtteerklæringer fra engasjerte seere. En av de som plukket opp videoen var Jamal Sheik, mannen bak instagramkontoen Rasisme i Norge.

– Jeg mener myndighetene gjør en stor feil her. Jamshid fortjener å være i Norge, sier Sheik til TV2.

Han valgte å bruke plattformen sin, med nærmere 50.000 følgere, til å hjelpe Faqiri å belyse saken. Sheik har også satt Faqiri i kontakt med juridisk team hos OMOD, organisasjonen mot offentlig diskriminering. Sammen har de håp om å få utreiseplikten til Faqri omgjort.

– Han har vært her halve livet, han er norsk statsborger. Afghanistan er absolutt ikke et trygt sted å sende noen. Denne saken burde vært enkel, sier Sheik.

Farqiri selv håper hjelpen kan bidra til at han til slutt får bli i Norge.

– Jeg er veldig redd for fremtiden min.