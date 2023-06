SØRLANDSIDYLL: Espen Barth Eide fikk se skjærgården i Mandal fra sin beste side på båttur mandag. Men klima- og miljøministeren vil ikke si om han er enig med partifelle og ordfører Even Sagebakken (Ap) om å sprenge Sodevika. Foto: Terje Frøyland / TV 2

MANDAL (TV 2): Klima og miljøministeren kaller skjærgården i Mandal nydelig, men Espen Barth Eide vil ikke si hva han tenker om planene å sprenge bort et jafs av den.

Hundrevis av innbyggere samlet seg søndag til markering mot å jevne en bit av skjærgården med jorden.

Byen er splittet, og om tre dager faller dommen.

Blir det et ja, mister Martine Kjerulf Narum barndomshjemmet, og hun er ikke den eneste som kjemper mot planene.

MARKERING: Søndag kveld stod de som blir direkte berørt av reguleringsplanene i Sodevika på scenen foran over 300 oppmøtte. Martine Kjerulf Narum og ektemannen til høyre i bildet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Søndag samlet Folkeaksjonen La Sodevika leve flere hundre mennesker til motstandsarrangement. En siste markering for å prøve å påvirke politikerne i kommunestyret før torsdagen står for dør.

– Det er helt vanvittig og overveldende, sier Martine Kjerulf Narum til TV 2 under folkemøtet.

Martine merker hun har flertallet av befolkningen i ryggen. En undersøkelse gjort av InFact for Folkeaksjonen La Sodevika leve viser at over 70 prosent av befolkningen er mot planene.



Sørlandsk sjørøverstemning

Jan Terje Nielsen er en av pådriverne bak La Sodevika leve. Han ledet arrangementet søndag kveld iført et vaskeekte sjørøverkostyme.

– Det er ikke første gang det kjempes slag her i området, forteller han.

PIRAT: Jan Terje Nielsen tok den helt ut, og kledte seg opp som en pirat for å engasjere de oppmøtte på søndag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Nielsen viser fram en gammel kanonkule, som blir sendt rundt i publikum. Han ville demonstrere hvor bråkete motstanderne av Sodevika-planene mener arbeidet kan bli.

Flere hundre mennesker har møtt opp til markeringen, som ble åpnet med lyden av sprenging og drønn fra kanoner.

– Dette viser at engasjementet er høyt. Jeg håper det er nok til å få snudd de siste politikerne som er nødvendig for å stoppe galskapen, sier Nielsen.



SYMBOLSK: Under den folksomme markeringen var noen stoler ledige for å gjøre et poeng ut av politikere som var invitert, men ikke ville møte til debatt. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Espen Barth Eide: – Vi må ta bedre vare på natur

Dagen etter det store folkemøtet er klima -og miljøministeren på besøk i Lindesnes.

Men Espen Barth Eide ønsket helst ikke snakke om snakkisen.

Han mener det ville vært uryddig av han å kommentere.

– Det tenker jeg skal i kommunestyret her nå på torsdag. Den siste som skal mene noe om det nå er meg, for om det skulle bli en innsigelse og klagesak oppover, kan det hende jeg må avgjøre den, sier ministeren.

Likevel la ministeren til at han mener det bør bli en bedre balanse mellom utbygging og natur.

SODEVIKA: Dette er området som har satt sinn på hele Sørlandet i kok. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det vil være mange spørsmål om utbygging både her og der. Samlet sett mener jeg vi må ta bedre vare på natur, og finne fram til en bedre balanse mellom utbygging og natur.



Ærendet til ministeren i Mandal mandag, var å besøke SOS Skagerrak-prosjektet, som offisielt skal lanseres under Arendal-uka i år.

– Den fantastiske kysten her er utrolig verdifull, men den er også i ganske dårlig forfatning. Vi ser at den samlede menneskelige påvirkningen med avløp, overfiske og avrenning fra jordbruk har svekket tilstanden i Skagerrak, sier ministeren.

Derfor er prosjektet SOS Skagerrak i ferd med å ta form. Det overordnede målet er å bevare havet og kysten i Agder.

Er SOS Skagerraks mål forenlig med Sodevika-planene?

– Det handler om hvordan vi samlet sett kan ivareta naturen, og da er det viktig å ikke bare fokusere på enkeltprosjekter, men på helheten, sier klima- og miljøministeren.

At ministeren ikke drar til Mandal for å snakke med innbyggerne om det «alle» snakker om, synes de som er kraftig imot planene lite om.

– Det er svært dårlig, sier Jan Terje Nielsen.

SPENT: Mandalitten Jan Terje NIlsen har lagt ned mye arbeid i å mobilisere Lindesnes-innbyggere i forkant av kommunestyremøtet 15. juni. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Nielsen selv tør ikke spå hvordan utfallet blir når forslaget skal stemmes over på torsdag.

– Men jeg håper det viser seg at det er voksne folk i rommet hos partiene som fortsatt er for nedsprengning, sier han.



Torsdag følger hele Sørlandet med på hva som skjer i Mandal når politikerne skal stemme over det omstridte forslaget 15. juni.