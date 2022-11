– Det er ikke flaut å være fattig, bare kjipt

Landets matsentraler merker nå at stadig flere trenger hjelp i hverdagen. Fredag kom regjeringen med ekstra millioner.

Køen utenfor matsentralen i Tromsø er lengre enn på lenge.

En av de som står tålmodig og venter på å slippe inn i butikken, er trebarnsfaren Brynjar Johansen.

– I dag var det en del grønnsaker, yoghurt og egg her, forklarer han.

– Gratis mat er et kjempetilbud fra matsentralen. Her er jeg hver uke, sier Johnsen.

PREKÆRT: Brynjar Johansen er svært takknemlig for den hjelpen har får fra Tromsø Matsentral. Foto: Vetle Sevild / TV 2

Han er eneforsørgeren til tre små barn. Han er tydelig på at situasjonen er vanskelig.

– Hadde det ikke vært for matsentralen, så hadde ikke jeg og barna klart oss. Så prekært er det. Jeg har brukt dette tilbudet i flere år nå, forteller han.

– Hvordan er det å komme hit?

– Nå går det bra. Til å begynne med var det flaut. Det var en terskel å innse at jeg måtte gjøre dette. Det å innrømme at hverdagen ikke går rundt. Det å måtte være avhengig av andre, sier trebarnsfaren.

Avhengig av hjelp

Brynjar anslår at rundt 70 prosent av innholdet i kjøleskapet hjemme er mat han har fått fra matsentralen i Tromsø.

– Resten, som jeg supplerer med, kjøper jeg selv. Det er ganske mye mat jeg får, forteller han.

– Hva tenker barna dine om at dere må dra til matsentralen?

– De syns det er kjempeflott. De har ingen problemer med det. De lurer veldig på dette med at det er gratis og at det ikke koster noe, forteller Johansen.

MATLAGER: Matsentralene henter mat fra dagligvarebutikker og institusjoner. Disse blir gitt videre gratis til de som trenger hjelp. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Inn bakdøra til butikken kommer en rimelig travel og stresset mann. Han har hendene fulle med esker.

Det er daglig leder Geir Arne Skogeng Nordstrand som har hastet rundt i Tromsø for å samle inn mat.

– Det er surrealistisk

Dette skal igjen deles ut til de som sliter nå. Det er så vidt at han har tid til en prat.

Han bekrefter at køene utenfor butikken er lengre nå enn da Tromsø Matsentral åpnet i 2016.

– Det har vært en jevn økning. Spesielt de siste sju til åtte ukene.

– Rundt 450 husstander bruker oss hver uke. 1000 husstander bruker oss minst en gang i måneden, sier Nordstrand.

– Hva tenker du om utviklingen?

– Det er veldig trist at Norge er i en slik situasjon. Det er litt surrealistisk. Vi er blitt førstelinje-tilbudet for at folk får mat på bordet, sier Nordstrand.

TRIST: – Det er mange som kjenner på at det er økte utgifter nå og at endene ikke strekker til, sier Geir Arne Skogeng Nordstrand, daglig leder, Tromsø Matsentral Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Matsentralen Norge er et nettverk bestående av åtte matsentraler landet rundt.

Målet er å hjelpe matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

Det blir en lang vinter

– Jeg tror køene kommer til å fylles opp av enda flere fremover. Mennesker som hittil har klart seg greit, sier Nordstrand.

– Folk kjenner på økte utgifter, og det kommer til å bli en lang vinter. Siste renteøkning er enda ikke kommet, forteller han.

For mange er det vanskelig å stille seg i køen for å be om gratis mat.

– Det er ikke flaut å være fattig. Det er kun kjipt, forteller han.

I dag fikk han besøk og en hyggelig nyhet av landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

KØ: stort sett hver dag når butikken er åpen, er det folk som venter på å komme inn for å få gratis mat og hjelp. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Regjeringen øker nå bevilgningene til Matsentralene i Norge med fem millioner kroner i 2022.

Disse kommer i tillegg til de to millionene som ble bevilget tidligere i høst.

– Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som fra før har minst. For å komme situasjonen i møte, vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i en vanskelige situasjon, sier Boch.

DELER UT MILLIONER: – Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst, sier Sandra Borch, landbruks- og matminister.. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Fem millioner i ekstra støtte til landets matsentraler i år.

– Med de fem nye millionene dag, betyr det at Matsentralene til sammen får sju millioner ekstra i år, sier Sandra Borch, landbruks- og matminister til TV 2.

Hjelpen kommer godt med.

Matsentralen i Tromsø får over en halv million ekstra av de fem.

– Dette er penger vi ikke hadde, men som skal bidra til at vi kan gjøre noe for enda flere, sier Nordstrand.

– Er dette nok?

– Det er bedre enn ingen ting. Vi kan hjelpe flere litt mer, sier Nordstrand.

Også trebarnsfar Brynjar Johansen har fått med seg den gode nyheten.

Han syns det er bra at det nå kommer mer penger til de som trenger det mest. Blant annet har matsentralen planer om å utvide til Finnmark.

I FULL SVING: Til sammen fire ansatte ved Tromsø Matsentral jobber nå på spreng med å dele ut mat til de som har behov. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er bare å rope hurra! Dette er gode nyheter, sier han.

I dag blir det fiskekaker til middag for han og barna.

– De har jeg liggende i fryseren fra før. Jeg har fått poteter nå, så det passer bra. Dette blir godt, forteller han.

– Det begynner å nærme seg jul. Har du noen tanker rundt dette med ekstrakostnader i den forbindelse?

– Nå er jeg så heldig at jeg får hjelp fra matsentralen. Hadde det ikke vært for det, så hadde det blitt sparsomt i julen. Hjelpen kommer veldig godt med, forteller trebarnsfaren.