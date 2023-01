– Det er hull i hodet. Politiet fortsetter det jeg mener er trakassering for rett og slett å misbruke makten sin. Det er sånn jeg føler det, sier Kristian Valen fra vitneboksen mandag.

Den 48 år gamle komikeren er tiltalt for å ulovlig ha oppbevart og eid en rekke skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren.

Påtalemyndigheten vil inndra om lag 50 ulike våpen og våpendeler fra komikeren. Selv anslår han at våpensamlingen er verdt to millioner norske kroner.

PARTENE: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen (t.v.) fører saken for påtalemyndigheten. Til høyre står Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han nekter straffskyld og hevder at samtlige våpen ikke er funksjonsdyktige.

Under rettssaken skal forsvaret spille av en rekke musikkvideoer og sketsjer som de mener beviser at våpnene kun har vært rekvisitter.

– Humor er billig

I sin frie forklaring begynner Valen med å fortelle om at han fikk jobb i en lokalradio i Stavanger da han var rundt 17-18 år gammel.

Etter hvert begynte han også å jobbe med TV, der han utviklet en rekke karakterer, sketsjer og parodier.

Utover 2000-tallet fikk han flere og flere tilbud, og karrieren begynte etter hvert å skyte fart.

Valen syntes derimot at norsk humor og underholdning forøvrig ikke var så profesjonelt som det kunne være, forteller han.

– Per i dag så er humor ganske billig, sier han og fortsetter:

– Jeg ville ta steget litt videre til det jeg hadde sett fra jeg var liten av komiserier og parodier i USA, sier Valen.

Allerede da han jobbet med lokal-TV i ung alder var han svært opptatt av rekvisitter forteller han. Dette har bare utviklet seg med årene.

– Jeg ville at folk skulle tenkte «Oi, er det ekte eller ikke?»

Skjønner ikke aktors spørsmål

Etter at Valen er ferdig med sin frie forklaring får han en rekke spørsmål fra aktoratet.

Politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød går systematisk gjennom alle våpnene som politiet har beslaglagt hjemme hos ham.

For hvert våpen på listen lurer aktor på hvilken kjennskap Valen har til det konkrete beslaget.

PÅ SCENEN: Kristian Valen (48) forteller at han har hatt våpen for å bruke de på scenen eller i video-sketsjer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Valen sier flere ganger at han sliter med å forstå spørsmålene til politiadvokaten.

– Det blir som å spørre hvilken kjennskap jeg har til en Toyota etter at jeg har kjørt en Honda. Jeg vet hvordan gir og kløtsj fungerer, sier Valen.

Politiadvokaten trekker så frem at brev som Valens tidligere forsvarer sendte til våpenkontoret i Oslo politidistrikt i 2008.

I brevet etterlyser advokat Berit Reiss-Andersen blant annet et ombyggingssett til en AR-15-rifle, som Valen mener at han ikke fikk tilbake etter at politiet beslagla en rekke av Valens våpen i 2007.

AKTORATET: Politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød og kollega Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Valen sier at han ikke vet hva dette er og at han ikke aner hvordan man bygger om en AR-15-rifle. Han hevder han aldri har demontert noen av våpnene sine.

– Men har du vært i militæret og skutt med AG-3? spør aktor.

– Ja, svarer Valen.

– Husker du hvordan dere pusset våpenet der?

– Nei.

– Du har vært i militæret og kan ikke demontere en AG-3?

– Jo, hvis du gir meg god nok tid så kan jeg sikkert demontere det, men jeg klarer ikke å sette det på plass igjen, svarer en tydelig irritert Valen fra vitneboksen.

Skjøt mot innbruddstyver

Valen forteller så om det han husker som en traumatisk hendelse i 2007.

I leiligheten sin på Aker brygge ble han utsatt for et innbrudd av to maskerte menn. Det hele endte med at Valen avfyrte det han i dag omtaler som et skremmeskudd mot en av innbruddstyvene.

I retten går han grundig gjennom hendelsesforløpet fra 2007.

Han sier at en av innbruddstyvene holdt opp en blinkende gjenstand på i hvert fall 20 centimeter.

– Jeg kan ikke å si om det var en kniv eller et skrujern, men det var et stikkvåpen.

Han kastet seg så på telefonen til politiet, sier han. Samtidig åpnet han våpenskapet sitt, tok ut en pistol og la i en eller to kuler.

Deretter gjemte han seg i hjørnet på badet i leiligheten mens han ventet på politiet. Men ifølge komikeren kom ikke politiet før fire timer etter at han hadde ringt.

I mellomtiden hadde Valen avfyrt det han omtaler som et skremmeskudd mot en av innrbuddstyvene. Også dette ringte han og informerte politiet om, forteller han fra vitneboksen.

Da politiet omsider ankom leiligheten på Aker brygge ble de oppmerksom på at han hadde i hvert fall ett våpen som ikke var registrert riktig i henhold til regelverket.

I ettertid fikk saken bred oppmerksomhet i norsk presse - noe Valen sier at han tok svært tungt.

Ga fra seg våpenkortet

Etter innbruddet i 2007 valgte Valen, ifølge ham selv, å gi fra seg våpenkortet sitt. Han har ikke hatt tillatelse til å eie våpen siden.

Årsaken var den negative omtalen i media, forteller komikeren.

– De omtalte meg som en galning som skjøt vilt rundt seg i leiligheten sin. Jeg ble kalt Våpen-Valen, sier han og fortsetter:

– Det florerte på sosiale medier, og det var ikke det mest positive. Det var mitt første møte med å være kjendis. Det var veldig vanskelig. Jeg har vokst opp med å være stolt over familienavnet mitt.

Gjennom den frie forklaringen sin retter han stadig kritikk mot norsk presse.

LANG KARRIERE: Kristian Valen (48) brukte mye tid på å snakke om hele karrieren sin. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Til og med den dag i dag så er jeg jo «våpengal», ifølge media, sier han.

Han synes hele rettssaken er absurd.

– Jeg og aktor er jo ikke enige om hvordan hendelsesforløpet var denne datoen for nesten tre år siden, sier han og fortsetter:

– Når aktor leser opp dette så høres det veldig alvorlig ut. Jeg er bare en komiker og kjenner meg ikke igjen i dette, sier han.

Skjøt mot nisse i sketsj

I forbindelse med Gullruten noen år etter innbruddet i 2007, skulle Valen lage en sketsj til prisutdelingen, forteller han.

Han sier at TV 2 foreslo å lage en sketsj der han tok et oppgjør med medias bilde av «Våpen-Valen».

Sketsjen de ble enige om å lage viser at Valen sitter alene i en hvit helsetrøye og drikker Jägermeister. På et tidspunkt i sketsjen kommer nissen og vil ha spriten hans, forteller komikeren.

Hele sketsjen ender ifølge Valen selv med at han «klikker» og skyter mot nissen gjennom en dør.

Selv om flere rundt han mente at det var en dårlig idé å lage denne sketsjen, hadde han selv ingen problemer med å lage denne sketsjen. I ettertid ser han at det nok ikke bidro til å dempe inntrykket av at han var «våpengal».

I løpet av hovedforhandlingen kommer retten til å få se en rekke musikkvideoer, sketsjer og andre innslag der Valen har brukt ulike våpen som rekvisitter.

Oslo tingrett har satt av hele mandagen til Valens forklaring.