– Å åpne et brev hvor det står at noen kan ta moren din fra deg kan ikke forklares med ord, sier Shayan Jalilian.

9. desember fikk han og familien i Kristiansand det nedslående brevet fra Utlendingsdirektoratet(UDI).

Der står det at moren til Shayan, Arezoo Jalilian, må være ute av Norge før nyttår.

– Det er hjerteskjærende, selv om du har blitt 21 år og ikke har like stort behov for omsorg, sier sønnen.

MOR OG SØNN: Shayan Jalilian frykter for livet til moren sin, Arezoo. Foto: Privat

Arezoo Jalilian har vært i Norge i fire år. Hun har lært seg å snakke flytende norsk, og fått seg jobb på hotell.

– Hun har ikke minst blitt en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Hun har hjulpet og pleid så mange eldre mennesker, og gått tur med dem i siste fase av livet. Hun har blitt en viktig person for mange, forteller sønnen.

Han tror det er nettopp derfor folk reagerer så sterkt på at hun blir kastet ut. I tillegg viser han til at fotballekspert Jesper Mathisen har engasjert seg på Twitter, og tatt kampen med dem.

– Han, og flere, har tatt kampen med oss, sier en takknemlig Jalilian.

Innlegget han selv skrev på Facebook er delt flere hundre ganger.

Brevet fra UDI konstaterer at Arezoo Jalilian mister alle oppholdstillatelser, blir fjernet fra folkeregisteret og må ut av Norge innen 30. desember i år.

Foto: Privat

– I tillegg står det at hvis hun ikke forlater landet kan politiet komme og bruke tvang, forteller sønnen.

Les tilsvaret fra UDI lenger nede i saken.

Har engasjert seg mot regimet

– Det er ubarmhjertig. Og vi frykter at om hun blir sendt ut kan vi ha sett henne for siste gang.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran. Siden midten av september har Iran vært preget av landsomfattende demonstrasjoner, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

DEMONSTRASONER: Store protester i Iran. Foto: HENRY NICHOLLS

Arezoo Jalilian har selv deltatt i flere demonstrasjoner mot det iranske regimet her i Norge.

– Hun har stilt opp og gått i tog, stått med bannere, og skjelt ut en etter en på sosiale medier, og vi er redde for hva som kan skje med henne om hun blir sendt tilbake, sier Shayan Jalilian.

Han reagerer på at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran, men UDI skal sende hans mor dit.

– Vi skal beskytte nordmenn mot å reise til Iran, men alle andre kan vi kaste under bussen. Det er ikke til å tro, sier han.

UDI: – Har ikke søkt om beskyttelse

Fredag sendte UDI vedtaket til Arezoo Jalilian. Dette vedtaket fra UDI var et tilbakekall av en tillatelse om familiegjenforening, opplyser UDI.

– Det er viktig å understreke at Arezoo Jalilian ikke har søkt om beskyttelse i Norge. Tillatelsen som UDI har tilbakekalt er en tillatelse om familiegjenforening, sier Dag Bærvahr, fagsjef i Kontroll i UDI til TV 2.

Han legger til:

– Denne tillatelsen ble gitt for at hun skulle ha omsorg for barnet sitt, som hun ikke har hatt, siden hun ikke har oppholdt seg i Norge og ikke har bodd fast med barnet. Bare to dager etter at hun får sin oppholdstillatelse om familiegjenforening, så forlater hun Norge, sier Bærvhr.

Jalilian skal ha reist til Iran, hvor hun bor og jobber, helt frem til dagen før denne tillatelsen går ut. Etter at tillatelsen ble fornyet reiste hun igjen ut av Norge og til Iran, ifølge UDI.

– Verken hun eller hennes advokat er uenig i dette. Hun får innvilget en fornyelse av sin familiegjenforeningstillatelse av politiet, etter å ikke ha informert om sin reisevirksomhet og sine opphold i Iran.

BEGRUNNER: UDI forklarer vedtaket med at Arezoo Jalilian var for mye utenlands. Foto: Aage Aune / TV 2

Årsaken til det ble opprettet sak mot Jalilian var at UDI ble oppmerksomme på at hun reiste for mye utenlands.

– Jalilian kommer først til Norge for å bo her fast i 2019, da er barnet hun søkte om familiegjenforening med blitt myndig. Men heller ikke nå bor de fast sammen, det skjer først sommeren 2022, sier Bærvahr.

Han utdyper at UDI vurderer hvorvidt det er grunnlag for å gi opphold av humanitære grunner.

– Ut fra de opplysningene som vi har fått, innen vedtaket ble fattet, så mener vi at det ikke var grunnlag for en slik tillatelse. Og ut fra de opplysningene som var gitt oss, mente vi at en retur ikke ville være i strid med våre internasjonale forpliktelser, sier han.

Dette reagerer Shayan Jalilian på, med tanke på situasjonen i Iran i dag, og han sier vedtaket på klaget på.

– Sånn situasjonen er nå trenger hun jo utvilsomt beskyttelse mot utsendelse, sier han.

Bærvahr i UDI understreker at om Arezoo Jalilian klager på vedtaket vil hun ha rett til å bli i Norge til klagen er behandlet, samt komme med nye opplysninger i saken.