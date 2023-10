FLAKS: Mannskapet på redningsskøyta i Bodø har aldri opplevd maken når de har rykket ut til et havaristed. Foto: Redningsskøyta «Odd Fellow III»

Skipper Kurt Justad tror knapt det er mulig når han få se bildene av båten sin stående bom fast rett opp og ned på et skjær.

– Jeg bør vel egentlig tippe lotto i dag med tanke på den flaksen som jeg har hatt, forteller Kurt Justad, skipper på tråleren «Maritha-Helen».

Vi møter han sammen med redningsselskapet på kaien i Bodø.

Han forteller om det som skjedde natt til søndag da han og sønnen var på vei nordover for å drive fiske på Finnmarkskysten.

BOM FAST: Både skipperen og mannskapet på redningskøya fryktet at båten skulle velte. Foto: Redningsskøyta «Odd Fellow III»

– Vi er i nærheten av Bolga i Meløy, og jeg har nok ikke fulgt godt nok med. Plutselig smeller det. Vi blir stående bom fast. Merkelig nok har vi ikke slagside. Vi står rett opp og ned, forteller skipperen.

Båten blir stående rett opp og ned på kjølen som er rundt 20 cm bred.

Helt utrolig

– Det er helt ufattelig at vi ikke tipper over på siden, forteller han.

– Er det slik at dere da sitter musestille i frykt for å velte over på siden?

– Nei, faktisk ikke. Jeg jobbet som vanlig på dekk. Båten sto helt i ro den, sier den sindige fiskeren.

LOTTO: – Jeg har vel hatt såpass flaks at jeg bår hiven inn en lottokupong med de koordinatene vi stod fast på, sier skipper Kurt Justad. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Redningsskøyta «Odd Fellow III» i Bodø fikk en helt ordinær melding om at en sjark hadde grunnstøtt på et skjær i nærheten av øya Bolga i Meløy, helt nord på Helgelandskysten.

Som vanlig rykket de straks ut til stedet. Da det kom frem fikk de seg litt av et syn.

– Skal ikke være mulig

– Det skal ikke være mulig å være så heldig når uhellet er ute. Jeg har vært med på flere grunnstøtinger, men har aldri opplevd noe slik at en båt står rett og ned på denne måten, sier skipper Jostein Johansen på «Odd Fellow III».

Da de kom frem til havaristen kunne de ikke gjøre noe annet enn å vente på flo.

UDRAMATISK: Redningsselskapet gjør en fantastisk jobb, sier skipper Kurt Justad. Her sammen med skipper Jostein Johansen om bord på RS «Odd Fellow III». Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hva tenker du om at båten ikke tippet?

– Hadde jeg vært i deres sko hadde jeg ikke turt å røre meg, sier Johansen, men et smil.

De to slår av en prat i styrehuset om bord redningsskøyta ved kai i Bodø.

De har fått den litt merkelige hendelse litt på avstand.

– Jeg var nok litt redd for at båten skulle velte, sier Justad.

Få skader

De to ser på bildene av båten som ble tatt natt til mandag.

– Jeg har aldri sett noe lignende før, sier Johansen.

Kurt Justad har drevet fiske i 45-år. Den første båten fikk han i 1987.

FÅ SKADER: – Nå har vi satt «han tykje» på land, så da er det like før vi kan seile nordover til fiske i Finnmark, sier Kurt Justad, skipper på «Maritha-Helen». Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hadde jeg gått på det samme skjæret hundre ganger til, ville neppe det samme ha skjedd igjen. Vi har hatt utrolig flaks, erkjenner skipperen.

Johansen har dykket under båten nå for å se om det er noen skader, men de er minimale.

Nå venter Justad på klarsignal til å forlate Bodø for å seile nordover mot Finnmark.

– Nå har vi satt «han tykje» (djevelen) på land, så nå må vel resten av turen går bra, forteller Kurt Justad, rolig.