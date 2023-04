KJEMPER: Brita Scheid Bjørnstad er styreleder i Norsk covidforening, som kjemper for bedre rettigheter for alle som er rammet av long covid. Foto: Marte Christensen / TV 2

12. februar i fjor ble smittevernreglene i Norge opphevet, og samfunnet gikk tilbake til normalen. I hvert fall for de fleste av oss.

For en stor og voksende pasientgruppe med long covid, preger koronaviruset fortsatt store deler av hverdagen.

Flertallet har fysiske og kognitive ettervirkninger. Noen har også blitt så alvorlig syke at de ikke kan jobbe.

Mens verden raser videre, forteller styrelederen i Norsk covidforening at pasientgruppen føler seg helt oversett av myndighetene.

– Mange opplever å ikke bli trodd og at de ikke blir tatt på alvor. De får svært lite oppfølging og hjelp, sier Britt Scheid Bjørnstad til TV 2.

BEKYMRET: Brita Scheid Bjørnstad mener det er på høy tid å bedre situasjonen til alle som blir rammet av long covid. Foto: Marte Christensen / TV 2

Får avslag

Scheid Bjørnstad startet opp pasientorganisasjonen sammen med fire andre ildsjeler, etter å ha sett hvor hardt long covid rammet datteren hennes på 16 år.

Som pårørende har hun også fått erfare hvor vanskelig det kan være å få hjelp i Norge, forteller Scheid Bjørnstad.

– Det er en veldig stor gruppe som opplever å ikke få hjelp. De kommer ikke inn i helsetjenesten, og fastlegene som møter dem vet for lite om sykdommen og om hvordan de bør følges opp, sier hun.

Andre pasienter møter en forståelsesfull fastlege, men får for eksempel avslag på henvisning til spesialist.

– Det er litt som russisk rulett. Det mangler kunnskap og et system for hvordan man skal møte og ta vare på en long covid-pasienter, sier hun.

SYKEHUS: Brita Scheid Bjørnstad møter TV 2 i kafeteriaen på Ullevål sykehus, hvor datteren er innlagt på grunn av long covid. Foto: Marte Christensen / TV 2

For Scheid Bjørnstad fremstår det nærmest helt tilfeldig hvem som får hjelp og ikke.

Blir desperate

Long covid defineres ofte av symptomer som varer lengre enn 12 uker etter infeksjon.

Ifølge forskerne bak den norske koronastudien har trolig flere enn 400.000 voksne merket ettervirkninger etter korona. Anslagsvis 40.000 har blitt alvorlig og langvarig syke.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan long covid-pasienter, som er fortvilt over manglende hjelp og oppfølging i hjemlandet, reiser til utlandet for å prøve eksperimentell behandling.

Blant dem er norske Britt Elin Gihleengen, som brukte pensjon og oppsparte midler for å finansiere behandling på Kypros og i Portugal.

Britt Elin Gihleengen er sykmeldt på tredje året. I mars var hun i Cascais i Portugal for å prøve trykkammerbehandling long covid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Scheid Bjørnstad har ikke vanskelig for å forstå hvorfor norske long covid-pasienter velger å prøve utlandet.

– Jeg har hørt om en del som har vært i utlandet, og jeg vet at mange er inne på tanken. Jeg forstår godt at de som har midler velger å reise utenlands, når de ikke opplever å få hjelp her hjemme, sier hun.

Har for lite kunnskap

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for behandlingstilbudet til long covid-pasienter i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at de aller fleste som oppsøker helsetjenesten med ettervirkninger av korona får en utredning, som starter hos fastlegen.

KUNNSKAPSHULL: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad erkjenner at det er store kunnskapshull om long covid og behandling av sykdommen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Vi har ikke nødvendigvis et godt behandlingstilbud, for det er ikke forsket nok til at vi vet hva som virker og ikke. Det er en utfordrende situasjon at vi har for lite kunnskap om effektene av dette viruset, sier han.

Ettersom symptomene til long covid-pasienter ofte er mange og sammensatte, mener han det er krevende for helsetjenesten å utrede.

– Kunne dere ikke gjort mer for denne gruppen?

– Det er lett å forstå at man kan bli frustrert og lei når man har helseplager som varer over tid. Samtidig er det ikke noen annen måte å gjøre dette på enn å utrede pasientene og utelukke andre årsaker til plagene.

Har betalt 500.000 for behandlingen legene advarer mot

Nakstad håper at de klarer å skaffe mer kunnskap etter hvert.

– Vi håper vi skal få mer forskning og at flere pasienter følges over tid med ulike plager, slik at hele verden kan behandle denne sykdommen bedre.

Krever telling

Brita Scheid Bjørnstad er lei av at myndighetene bortforklarer manglende helsehjelp med at de ikke vet hva en Long Covid-pasient er.

– Nå er det tid for handling, sier hun.

Scheid Bjørnstad viser at det har lenge har eksistert et tilbud om rehabilitering for pasientgruppen, men ikke en standardisert behandling.

OVERSIKT: Brita Scheid Bjørnstad mener vi må få oversikt over hvor mange long covid-pasienter som faktisk finnes i Norge. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Rehabiliteringstilbudene er ikke noe mer evidensbasert enn de eksperimentelle behandlingene pasientene advares mot å prøve. Da skulle man tro at helsesektoren i det minste fulgte kunnskapsutviklingen svært nøye, men hos Helsedirektoratet har de offentlige rådene ikke blitt faglig oppdatert siden 2021.

Hun etterlyser et samarbeid med helsemyndighetene for å øke kunnskapen og bedre helsehjelpen til pasientgruppen.

– Det ville vært første skritt i riktig retning, sier Scheid Bjørnstad