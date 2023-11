En fersk rapport viser at to tredjedeler av stedene som deler ut mat til fattige, opplever en økning i antall mottakere. Halvparten er nye mottakere, mens 20 prosent har vært i matkø i mer enn to år.



Rapporten viser også at halvparten av mottakerne har barn.

– Det er ekstremt dramatiske tall, som viser at velferdsstaten for en del mennesker har brutt sammen, sier Mímir Kristjánsson (R) til TV 2.

Han sitter i Stortingets Arbeids- og sosialkomité.

Vanlige folk

Kristjánsson omtaler det som ekstremt bekymringsfullt at mange av de som står i matkø har krav på ytelser fra Nav og likevel må stå i matkø.

– Jeg syntes det er helt hjerteskjærende. Dette er helt vanlige, ofte uføre, gamle folk eller barnefamilier som sliter med å få endene til å møtes.

Rapporten viser at tre av fire har ikke-norsk bakgrunn. 40 prosent av de registrerte har bakgrunn fra Ukraina.

– Jeg er bekymret fordi vi lever i en tid hvor ting blir dyrere, mange opplever bekymring for økonomien. Noen har rett ut fått det veldig mye vanskeligere, så vi må se på ulike tiltak for å hjelpe ulike grupper, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

BER FOLK BRUKE NAV: Tonje Brenna (Ap) oppfordrer folk til å oppsøke Nav hvis de sliter med å betale for maten sin selv. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I Norge kan du oppsøke Nav hvis du har behov for sosial hjelp og det håper jeg jo at folk gjør. Det er fint at det finnes disse viktige frivillige tilbudene, men det skal ikke være sånn at folk må stå i matkø, legger Brenna til.

Hun vil nå sette seg grundig inn i rapporten. Førsteinntrykket er imidlertid at problemet er komplisert, fordi det er så ulik bakgrunn på dem som står i matkø.

– Mange har barn, mange har det ikke, en god del er innvandrere, en god del er utenfor arbeidslivet. Så det er litt ulik inngang til hva som kan være aktuelle hjelpetiltak for de forskjellige gruppene.



«Mathjelp på dugnad» Fafo har, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjennomført en landsomfattende undersøkelse av det norske matutdelingstilbudet. De har kartlagt aktørene som deler ut mat, og hvem det er som mottar mathjelp. Dataene er innhentet i perioden mai–august 2023. Spørreundersøkelsen ble sendt på e-post til 490 aktører som deler ut mat. 58 prosent svarte. I rapporten presenteres svar fra de 199 aktørene i undersøkelsen som deler ut mat regelmessig. 22 matutdelinger bidro i en manuell kartlegging av sine mottakere. 971 mottakere fylte ut registreringsskjemaet. Dette er noen av funnene: Det er mange som er nye på matutdelingene. Halvparten har hentet mat for første gang i løpet av første halvår 2023, mens en av fem har mer enn to års erfaring med det. Fafo kan ikke vurdere representativiteten til de som har deltatt i kartleggingen, men særtrekkene i gruppen stemmer godt overens med grupper med stor fattigdomsrisiko: Det er en stor overvekt av personer som ikke er i arbeid. Tre av fire har ikke-norsk bakgrunn. 40 prosent av de registrerte har bakgrunn fra Ukraina. To av tre mottar en offentlig inntektssikringsordning. Halvparten er enslige, og 14 prosent er eneforsørgere. To av tre leier bolig, og 15 prosent har ikke et eget sted å bo. Selv om de fleste som henter mat ikke er i jobb, er det 14 prosent som er i arbeid på kartleggingstidspunktet, og tre av ti har vært i arbeid i løpet av de siste fem årene. Drøyt halvparten av matmottakerne bor sammen med barn.

– Det gjøres altfor lite



Brenna poengterer samtidig at Regjeringen har økt barnetrygden, samt redusert SFO- og barnehageprisene.

Kristjánsson mener likevel at det ikke er gjort nok.



– Jeg tenker dessverre at det gjøres altfor lite, fordi matkøene fortsetter å vokse. Det er ikke at Regjeringen ikke har gjort noen ting, men prisene øker enda raskere enn de gode tingene, så da blir det verre og verre, sier Kristjánsson til TV 2.

Han mener at staten Norge har råd til å bruke penger for å hjelpe de fattigste mer enn man gjør i dag.

– Nå må man bruke de store pengene på dette, og da er det to ting som gjelder; det er å øke ytelsene for de som har minst, også er det den store gruppen som begynner å komme i matkøen, med folk som faktisk er i jobb, men som likevel sliter med regningene. De må vi kutte i regningene for.