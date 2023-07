– Det er godt å gjøre dette for mamma

SØRVÅGEN (TV 2) Hjerteskjærende historier om Alzheimer gjør at Nils Jarle Sætre (52) legger ut på en ny tur for å samle inn penger for å løse demensgåten.

– Jeg ble kontaktet av så mange pårørende som fortalte meg hjerteskjærende historier om denne grusomme sykdommen at jeg bestemte meg for å legge ut på en ny tur igjen, forteller Nils Jarle Sætre til TV 2.



Sommeren 2021 gikk han fra Stadt til Galdhøpiggen, og samlet inn én million kroner til forskning på Alzheimer. Pengene ble donert til Kavliinstituttet for nevrovitenskap, som er ledet av nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser.

SYNLIG: På sekken har Nils Jarle Vipps-nummeret. Alle han treffer på sin 720 kilometer lange ferd, blir oppfordret til å støtte Til topps mot Alzheimer. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Jeg kan ikke gå for mindre enn sist. Det hadde vært deilig å knuse den millionen. Det sitter en del velstående personer rundt om i Norge, jeg håper de skjønner hvor viktig det er å gjøre noe for Alzheimer-saken. Kanskje de kan åpne pengebingen? Jeg håper også næringslivet ser betydningen av å bidra, er oppfordringen fra Sætre.

GÅRUTA: Dette er ruta Nils Jarle Sætre skal gå. Grafikk: Hanna Linnea Lüders / TV

Han startet sin nye innsamlingsmarsj i Sørvågen i Å i Lofoten denne uka. Den neste måneden venter lange dagsmarsjer, stive bein og gnagsårgaranti.

720 kilometer skal tilbakelegges før han er framme på Sørøya i Finnmark i slutten av juli.

– Mamma var født og oppvokst i Hammerfest, og da er det naturlig at målet for turen er naboøya Sørøya, forteller 52-åringen.



Brutalt

For det er mamma Jorunn Ingerd som er selve drivkraften for Nils Jarle. Hun levde med Alzheimer i ti år før hun døde i 2020.



DØD: Jorunn Ingerd Sætre. Foto: Privat.

– Det var grusomt! Mammaer er bærebjelken og grunnfjellet i livet til de fleste. Da jeg kom hjem, så hun på meg og sa: Hvem er du sin gutt? Fem minutter senere spør hun igjen: Hvem er du sin gutt? Da knakk jeg sammen, og gråt i flere timer. Det at din egen mamma ikke husker deg lenger, det er kanskje det mest brutale og hjerteskjærende jeg har opplevd noen gang, forteller Nils Jarle Sætre.

Nå er mammaen med i tankene på den lange ferden nordover for å holde foredrag og samle inn penger til forskningen. Og før reisen startet, fikk Sætre møte Edvard Moser på Kavliinstituttet i Trondheim.

– Jeg er glad for å møte Nils Jarle. Det er fint å se person som brenner for saken, og investerer tid og tanker for forskningen. Det er viktig for enkeltmennesker, og det er viktig for samfunnet. Alzheimer er en så fæl sykdom, og den rammer så mange, sier Moser til TV 2.



Han tror at forskningen på et eller annet tidspunkt får et gjennombrudd.

– Vi ser de første gjennombruddene allerede. Vi vet mer om årsaken til at sykdommen starter. Jeg er overbevist om at en dag vil vi være i stand til å forhindre Alzheimer-sykdommen, fordi vi forstår hvorfor det oppstår, og vi kjenner hjernen godt nok til at vi kan både forstå og forhindre, er den optimistiske meldingen fra Edvard Moser.

MØTTES: Nils Jarle Sætre og Edvard Moser møttes på Kavliinstituttet i Trondheim.

Må våkne

Nils Jarle Sætre kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å samle inn penger til forskningen.

– Vi er nødt til å tro på forskningen. Alternativet er skremmende når vi vet at det er 100.000 demente i Norge, og om 30 år er det 250.000. Politikerne er ikke forberedt på dette, og nå er det nødt til å skje noe. Grunnforskningen mottar stusselige 8 millioner kroner i året for en lidelse som koster samfunnet 100 milliarder kroner. Nå må noen våkne, er budskapet fra Sætre.

Denne gangen har han med pappa Erling som hjelpemann. Han skal kjøre bobil og være støtte for sønnens innsamlingsaksjon.

LEDSALGER: Pappa Erling Sætre følger sønnens ferd mot nord i bobil. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Klart jeg er stolt! Nils Jarle er en fantastisk sønn som legger ned en stor innsats for en meget viktig sak. Vi har kjent på hvor grusom denne sykdommen er, og for meg er det utrolig stort at han kan bidra med penger til Kavliinstituttet. Tenk hvis noen kan få hjelp i framtida for å slippe den smerten og fortvilelsen som familier med Alzheimer lever under, sier Erling Sætre (82).



Du kan følge Nils Jarles ferd mot nord og donere penger på Facebook-siden Til Topps mot Alzheimer, Vipps eller Spleis.

– Er det noen som vil holde meg med selskap på deler av en etappe, på en hel etappe eller to, så er det bare å ta kontakt, sier Nils Jarle Sætre.