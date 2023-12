– Det er fortsatt én aldersgruppe som ikke skjønner hvor grensa går

ETT GLASS TIL: Halvparten blir dårlige etter å ha drukket for mye alkohol på et julebord, viser en fersk undersøkelse. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Du kan si at 98 prosent av alle julebordgjestene oppfører seg veldig bra. Det er sjelden man trenger å krangle, sier Kari Gunleiksrud bak tappekranene på Vesper bar og restaurant i Bjørvika i Oslo.

Hun sier de har arrangert 20–30 julebord privat og for bedrifter i år.

OBSERVANT: Bartender Kari Gunleiksrud har lang erfaring med julebord. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hennes inntrykk er at det drikkes mer alkohol på julebord sammenlignet med for eksempel en sommerfest.

– Skjønner ikke helt hvor grensa går

Gunleiksrud tror kombinasjonen mat, alkohol og lang tid rundt bordet gjør at julebord skiller seg ut.

– Det drikkes generelt mer, og gjestene drikker gjerne produkter med høyere alkoholprosent, som akevitt, også drikkes det kanskje mindre vann.



Selv om hun sier majoriteten oppfører seg bra og ikke blir overstadig beruset, er det likevel én gruppe som skiller seg ut.

– Det er fortsatt en viss aldersgruppe som ikke skjønner helt hvor grensa går. Mannfolk som er 50 pluss tar seg i større grad friheter, kan være mer ufine i språket og fysiske, sier hun.

PÅ JOBB: Gunleiksrud er ikke i tvil om hvem som oppfører seg verst på julebord. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Elendigheten stopper ikke der

I en fersk undersøkelse, gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige, svarer 5 av 10 at de har blitt dårlig etter å ha drukket for mye alkohol på et julebord i desember.

– Av unge voksne under 30 år er det hele 71 prosent som har opplevd dette. Ille nok for mange, men elendigheten stopper ikke der, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.



FORSIKRING: Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige.

I undersøkelsen har de også spurt om hva folk mister etter å ha vært på julebord.

– Det mest alvorlige er likevel at tre prosent i undersøkelsen sier at de eller noen de kjenner har «mistet» gifteringen etter et julebord, sier Voll, som tror mange har hatt store forklaringsproblemer dagen derpå.

Dette mister vi på julebordet: Jakke/klesplagg – 23 prosent

Mobil – 19 prosent

Hansker/skjerf/lue – 18 prosent

Nøkler – 14 prosent

Lommebok/Kredittkort – 13 prosent

Paraply 9 prosent

Håndveske – 9 prosent

Smykke – 8 prosent

Giftering – 3 prosent

Annet – 4 prosent

Kilde: Ipsos/Gjensidige

500 personer ble spurt.

– Det skal litt til før en ring faller av fingeren, sier Voll, som tror mange har hatt store forklaringsproblemer dagen derpå.



Gunleiksrud på Vesper kan bekrefte at skjerf er en gjenganger. Hun har til gode å finne en giftering i lokalene.

Voll legger til:

– En forsikring dekker ikke at en bare mister noe etter en fuktig tur på byen. Derfor er det viktig at en holder eiendelene sine under oppsyn, sier Voll.

– Ikke overraskende

At 5 av 10 har blitt dårlige etter å ha drukket alkohol på julebord, overrasker ikke generalsekretær Inger Lise Hansen i rusfeltets samarbeidsorgan, Actis.

– Tallene er høye, men ikke overraskende. Vi vet at alkohol anses for å være en svært viktig del på mange julebord, og at man ofte ender opp med å krysse grensen fra hygge til fyll.

Hun tro de unge, og kanskje særlig nyansatte, føler et ekstra press på å være med på «moroa».

INKLUDERENDE: Generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis sier det er arbeidsgivers ansvar å sikre et inkluderende julebord. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er en arbeidsgivers oppgave å sikre et inkluderende julebord. Det er en god idé å lage en alkoholpolicy i samarbeid med de ansatte eller snakke om etiske dilemmaer knyttet til alkohol og arbeidsliv.



Hun tror mange arbeidsgivere sitter med en forestilling om at de ansatte forventer et fuktig julebord.

– Noen må fortelle dem at da har de misforstått. Drikkepress virker ekskluderende og egner seg ikke som metode for å skape samhold. I stedet utsetter man de ansatte for risikoen for ubehagelige situasjoner med seksuell trakassering og oppførsel som i verste fall kan gå utover ansettelsesforholdet.