– Det er et unikt prosjekt

På ei brygge i Bodø sentrum lastes en liten båt full med lokale råvarer.

Det to gourmetkokkene, Yongsang Lee og June Son fra Sør-Korea, har gjort de aller siste forberedelsene.

Nå er de på tur til ei øy de aldri har hørt om før.

– Jeg søkte opp stedet på kartene til Google, men der fant jeg ingenting om plassen og stedet, humrer June Son.

Det er store kontraster i forhold til det de to er vant med. For de møttes på den eksklusive restauranten «Hashi» i Dubai. Senere flyttet de to til Norge, hvor de åpnet den koreanske restaurant «J2».

KONTRASTER: – Det er viktig for oss at gjestene får smake på våre tradisjoner fra Sør-Korea, forteller June Son og Yongsang Lee, som til vanlig driver restauranten «J2» i Oslo. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

I forrige uke serverte de unike retter til matglade gjester fra en over 120 år gamle fyrstasjonen på øya Landegode utenfor Bodø.

– Det er en stor utfordring, men det er en unik mulighet til å møte nye gjester og servere koreansk mat på vår måte med norske råvarer, forteller Youngsan Lee.

Unike steder

De er en del av konseptet PopUp Norge, som tilbyr unike mat- og kulturopplevelser med anerkjente gjestekokker.

Ideen kom under pandemien, da de fleste restaurantene var stengt i lang tid.

IDYLLISK: Fra toppen av Landegode fyr kan du se Steigen og Lofotfjellene. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Det begynte med noen sjeler som kjedet seg under pandemien. Vi kommer fra ei lita bygd hvor det ikke var så mye restauranter. Så kom tanken om å lage et konsept der vi bare dukker opp på steder der man ikke kunne tenke seg at det går an å lage en unik matopplevelse, forteller Jannet Aksnes, gründer og daglig leder av PopUp Norge.

POPUP NORGE: – Konseptet er at du dukker opp på spektakulære og historiske steder, sier Jannet Aksnes, gründer og daglig leder av PopUp Norge. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Hun har jobbet i reiselivet i mange år og ville gjøre noe annet. Konseptet har vært i drift i noen år.

Tidligere har PopUp Norge servert matopplevelser i et bygdetun fra 1700-tallet i Flåm. I tillegg har det vært restaurant inne i ei nedlagt gruve på Svalbard. Da var kjøkkenet inne i en container.

– Vi velger destinasjoner hvor vi kan fortelle en historie med fine mattradisjoner rundt, forteller hun.

OPPLEVELSER: Den gamle og nedlagte fjøset på Landegode er blitt til restaurant hvor det serveres eksklusiv mat og drikke. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Nå er det et knøttlite kjøkken og et gammel nedlagt fjøs det serveres opplevelser fra.

– Det er så vakkert her. Bak meg har du Steigen. Over der ligger Lofotveggen. Også har du Bodø over der, peker gründeren.

Hun har vært på øya i seks uker allerede. PopUp-restauranten holder åpent i kun åtte uker før de pakker sammen.

Konseptet fungerer slik at er det er ulike kokker fra hele verden som kommer. De har ei uke hver hvor de tilbedrer lokale råvarer som brukes for å servere mellom sju og ti retter.

TANGSNACKS: Det aller meste av det som serveres til gjestene er lokale råvarer. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Samtidig er det viktig at både vin og mat spiller på lag.

Nesten tusen flasker med vin er båret opp til fyret.

VIKTIG: Kokkene og arrangørene bruker god tid på å finne frem til de riktige vinene som skal serveres til hver enkel rett. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Det er viktig at det er rett type drikke til hver rett, derfor bruker vi mye tid på det når vi komponerer menyen, påpeker Aksnes.

Lokale råvarer

Men det er de lokale råvarene som viktigste.

– Vi fikk fisk levert her om dagen, og den var så fersk at laksen fortsatt levde. Den så på meg, og jeg ble jo litt trist for at den skulle bli mat. Vi er også ute og høster mat selv her på øya. Blant annet har vi brukt tang i en av rettene, forteller Son.

For kokketeamet er det viktig å fremheve koreanske mat.

KAMSKJELL: Ferske råvarer er viktig for å få en unik matopplevelse. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Da vi åpnet restauranten vår i Oslo var det mange som var skeptiske. Vi måtte kjempe med konseptet vårt. Mange hadde ikke tillit til oss og vår kultur. I dag driver vi et populært sted med kun 18 spiseplasser hvor vi kan snakke med gjestene våre, forteller Son.

Entusiaster kommer langveisfra for å få en unik matopplevelse, og er villige til å betale for det.

– Det er veldig mange «foodies» som reiser langt på mat-turer. Her forleden kom det et ungt par som hadde kjørt helt fra Oslo til Bodø for å komme på PopUp-restaurant på Landegode fyr, og det syns jeg er helt fantastisk. Vi har også opplevd folk som har bodd i telt og spart penger på overnatting for å kunne bruke alt på gode mat- og vinopplevelser, forteller hun.

KJENT SYN: Landegode fyr ble ble bygget og satt i drift i 1902. I 1993 ble det automatisert og avbemannet. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

En helaften på Landegode fyr med sju til ti eksklusive retter, vinmeny og båttransport, har en prislapp på 4500,- kroner per person.

– Blir dere rike av dette?

– Vi blir nok ikke rike i år heller, men vi blir rike på opplevelser. Vi har det veldig gøy. Det er dyre prosjekter vi har hatt frem til nå, men vi ser at de rundt oss har tjent på dette. Både aktivitetsbedriftene og leverandørene av lokale råvarer, sier hun.

PopUp-restauranter som kommer og forsvinner er blitt et populært og kjent fenomen.

– Jeg ble nettopp kontaktet av en som skal skriver doktorgrad om dette. Det blir spennende, forteller hun.

Også neste år skal PopUp-restauranten tilbake til Landegode Fyr.

I 2024 er Bodø europeisk kulturhovedstad. Da kommer det mange tilreisende fra hele verden til regionen.

PYNT: Kokkene Yongsang Lee og June Son er ute på øya for å finne råvarer og pynt til de ulike rettene. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Vi har allerede fått bestillinger og noen kvelder er allerede fulle, forteller hun.

Ukene på Landegode har gått fort, og gjestene har vært fornøyde, men det er et uventet problem som har oppstått.

Det flotte sommerværet i Bodø og Nord-Norge har nemlig ført til vannmangel.

– I går fikk vi beskjed om at vi ikke måtte vaske koppene fordi det ikke hadde regnet på seks dager, humrer June Son.

– Det er faktisk ganske riktig. Vi hadde håpet på litt mer regn. Nå kom det heldigvis litt regn i går kveld. De lovte oss det, Skagen Hotell som vi leier hos, at vann aldri var noe problem her ute. Nå begynner det å bli skrapet i reservene, humrer Jannet Aksnes, gründer og daglig leder av PopUp Norge.