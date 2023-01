– Det er et totalt svik. Mot barna og mot foreldrene.

Den 20 år gamle barne- og ungdomsarbeideren har i løpet av den syv dager lange rettssaken erkjent en rekke forhold.

Å ha begått flere voldtekter. Blant annet inne på ungdomsklubben han arbeidet på.

Å ha kjøpt et sexleketøy i konfirmasjonsgave til en av de fornærmede.

Å ha fått to mindreårige til å ha sex med hverandre som straff i et spill de kalte "ekstrem-Ludo".

Aktor i saken er statsadvokat Folke Åmlid. Han tordnet i sitt sluttinnlegg, og siterte moren til en av de fornærmede i saken:

– Det er et totalt svik. Mot barna, mot foreldrene og mot kommunen.

Tiltalte skal aldri ha truet eller utøvet fysisk makt i forbindelse med overgrepene. Det mener aktor Åmlid heller ikke har vært nødvendig.

– Dette er manipulering. Det er grooming, sier statsadvokaten til Sør-Rogaland tingrett.

TILLITSBRUDD: Statsadvokaten mener 20-åringen har misbrukt sin stilling på det groveste. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Påstanden fra aktoratet var fengselsstraff på 11 år for den 20 år gamle mannen.

Men det er også mange punkter hvor 20-åringen ikke erkjenner straffskyld, nemlig alle nettovergrepene han også er tiltalt for.

Hvem er «Tuva»?

Slik presenterer forsvarer Brynjar Meling det han sier er sakens hovedspørsmål:

– Er det tiltalte som er «Tuva»? Er det han som styrer kontoen når det deles, mottas og sendes nakenbilder?

20-åringen har innrømmet at han opprettet en konto på Snapchat hvor han gav seg ut for å være en jente, fem år yngre enn han selv. Navnet hav gav den fiktive jenta var «Tuva».

I retten har han fortalt at han var ensom og hadde behov for å knytte bånd til andre, uten å gjøre seg selv sårbar.

«Tuva»-kontoen har mottatt seksualiserte bilder og videoer av flere mindreårige. «Tuva» skal også ha videresendt en video av en mindreårig som onanerte.

13 av de 18 fornærmede er utsatt for nettovergrep. Noe 20-åringen nekter å stå bak.

DETALJER: Forsvarer Brynjar Meling brukte tid på å belyse hvor mye mer detaljert tiltalte forklarer seg om de fysiske overgrepene enn nettovergrepene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Brynjar Meling sier det lenge hadde ligget i kortene at tiltalte ikke erkjente skyld for «Tuva»-kontoens nettovergrep.

– Det er en annen navngitt person som disponerer kontoen når overgrepene blir begått, og som er gjerningsmannen. Det har han fortalt til helsepersonell, til fengselsbetjenter og til sin mor, sier forsvareren i retten.

20-åringen har i retten fortalt om hvordan han ville beskytte en av de fornærmede mindreårige. En gutt han hadde en nær relasjon til, og skal ha vært forelsket i.

Ifølge tiltalte hadde gutten tilgang til hans mobil og til Snapchat-kontoen, og at 20-åringen konfronterte gutten med dette da han oppdaget det.

– Han måtte enten miste personen han var forelsket i, eller ta skylden for alt, og risikere en strengere straff, sier Meling.

UENIGE: Aktor Folke Åmlid og forsvarer Brynjar Meling holdt begge sine prosedyrer én dag på overtid, etter seks dager med bevisførsel. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– En emosjonell berg- og dalbane fra helvete

Avslutningsvis tok tiltalte selv ordet.

– Først og fremst er det en ting jeg har tenkt på gjennom hele rettssaken som det nå er på tide å adressere, startet 20-åringen.

Han fortalte om et brennende behov han hadde kjent på, mens flere av de fornærmedes foreldre vitnet i retten.

– Jeg har hatt et ønske om å personlig beklage overfor dem. Nå ønsker jeg meg å henvende meg til bistandsadvokaten og komme med en beklagelse til de fornærmede, sa barne- og ungdomsarbeideren, og fortsatte:

– Det er ingen unnskyldning som kan forklare hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort.

Men han understreket tydelig at han kun kunne beklage overfor de han har erkjent å ha forgrepet seg på, selv om han følte på skyld for å ha opprettet «Tuva»-kontoen.

– Men det var ikke jeg som begikk overgrepene. Jeg har forståelse for at de tror at jeg har begått overgrep mot deres barn, og det er vondt at de ikke vil få klarhet i situasjonen, ser 20-åringen.

Han var lettet over å endelig være ferdig med rettssaken, etter å ha sittet over ti måneder varetektsfengslet.

– Veien har vært en emosjonell berg og dalbane fra helvete, sa tiltalte.

RASENDE: Flere av foreldrene til de fornærmede barna har vitnet for retten. De har uttrykt et voldsomt sinne mot tiltalte. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ba om opp mot 300.000 i erstatning

Bistandsadvokat Merete Bjørkelund gikk i retten gjennom konsekvensene overgrepene har hatt for de mindreårige barna.

– Det er tydelig at det er tiltalte som er ansvarlig for «Tuva»-handlingene, mener bistandsadvokat Merete Bjørkelund.

Samtidig peker hun på at det i erstatningssaker handler om sansynlighetsovervekt, og ikke bevis utover enhver rimelig tvil.

Bjørkelund er bistandsadvokat for de 12, av de totalt 18 fornærmede, som har reist erstatningskrav, og bistandsadvokaten mener dette bør ligge mellom 75.000 og 275.000 etter alvorlighetsgrad.

Påstanden fra bistandsadvokaten er at tiltalte dømmes til å betalte erstatning etter rettens skjønn. Det betyr at det til syvende og sist dommerne som bestemmer eventuell erstatningssum.

DOM: Richard Saue og hans to meddommere skal nå avgjøre hvorvidt de mener den tiltalte snakker sant om den falske Snapchat-kontoen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Brynjar Meling la ned påstand om frifinnelse for nettovergrepene. Han la også noen føringer for hva han mener er passende straff dersom retten ikke mener det er bevist at 20-åringen begikk nettovergrepene.

– Da vil en passende straff, med strafferabatt, være på rundt 4-5 år, sier forsvareren.

Tiltalte har allerede erkjent skyld for flere fysiske overgrep, og skal ha strafferabatt for dette. Dersom han også dømmes for «Tuva»-kontoens overgrep, får han strafferabatt for tidligere å ha tilstått dette.

Rettssaken har vart én dag lenger enn planlagt. Nå er det opp til retten å avgjøre hvorvidt de mener den tiltalte er skyldig i nettovergrepene han nekter for å ha begått.

Dommen ventes avsagt rundt månedsskiftet.