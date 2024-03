Fredag valgte prinsesse Kate å fortelle åpent om sin kreftdiagnose, etter flere uker med stort medietrykk og konspirasjonsteorier som har fått flyte mer eller mindre fritt i sosiale medier.

Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert og førstelektor ved høyskolen Kristiania, mener saken rokker ved selve monarkiet som system.

– Det er et superdilemma, sier Ringdal til TV 2.

– Mitt store, grunnleggende spørsmål er jo: Er det er mulig å ha kongehus i en moderne tid? Det blir jeg mer og mer usikker på.

Har mistet kontrollen

Ifølge Ringdal fungerer et klassisk kongehus best når man selv kan bestemme når man snakker, hva man snakker om, og formen på det man sier.

I det britiske hoffet har mantraet i lange tider vært «never complain, never explain». Kongehuset skulle verken klage eller forklare seg.

RETORIKKEKSPERT: Førstelektor Kjell Terje Ringdal ved høyskolen Kristiania. Foto: Martin Leigland / TV 2

Men det er ikke forenlig med samtidas krav om åpenhet.

– Det er en gigantisk systemisk utfordring for et kongehus som er bygget for lukkethet og kontroll, sier Ringdal.



– Den kontrollen er det vanskeligere å ha i dag?



– Den er helt umulig å ha i dag.

Ringdal viser til at kongehuset er offentlig finansiert. Det gjør at offentligheten har et helt legitimt krav på åpenhet. Samtidig er det snakk om en personlig katastrofe der en kongelig har fått kreft og har et helt legitimt behov for kontroll på hvordan dette formidles, spesielt med tanke på barna.

FORSVANT: Etter denne opptredenen med familien 1. juledag i fjor viste ikke prinsesse Kate seg offentlig før helt nylig. Mens hun var borte, vokste spekulasjonene om hva som kunne ha skjedd. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

– Og da kommer altså det store spørsmålet: Er det mulig å drive et kongehus i dagens medievirkelighet? spør han.

Tror Kate får være i fred

I Storbritannia har både politikere og kommentatorer vært ute i kjølvannet av Kates video og sagt at en del nok bør skamme seg for å ha spredt usanne rykter om henne.

Den svenske kongehuseksperten Johan T. Lindwall tror for sin del at de britiske tabloidene nå kommer til å la Kate få være i fred.

SVENSK KONGEHUSEKSPERT: Johan T. Lindwall, her sammen med sin kone Lisa. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

– Konspirasjonsteoriene har fått svirre i flere uker, og folk har jo trodd både det ene og det andre – alt fra en mislykket skjønnhetsoperasjon til at det skulle være noe mer alvorlig. Jeg syns ikke man skal begynne å diskutere her og nå hvem som bør skamme seg og ikke, men bare konstatere at Kate dessverre er alvorlig syk, sier Lindwall, som er sjefredaktør i Svensk Damtidning.



Han tror hele det britiske folket nå kommer til å stille seg bak Kate.

– Nå slutter alle å spekulere i Storbritannia og føler med Kate. De krysser fingrene for at dette skal gå veien, og at hun skal bli frisk.



Gradvis modernisering

Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk, minner om at mediespekulasjoner ikke er noe nytt for den britiske kongefamilien. Spesielt prinsesse Diana ble utsatt for et ekstremt press.

Men det britiske kongehuset er også gradvis blitt mer moderne, med større nærhet til folket enn under dronning Elizabeth.

– Det er prins Charles og nå kong Charles som har stilt seg i bresjen for disse moderniseringsbølgene, egentlig helt siden 1990-tallet. Det har vært et ønske fra de yngre generasjonene at de skal være mer i takt med folkeopinionen, og det er en større forståelse for at de lever litt på folkets gunst, sier Mustad.

– Det har nok vært et ønske for kong Charles å bryte litt med den tradisjonen fra mora.



Tvang seg fram

Ringdal tror derimot at Kates beslutning om å fortelle åpent om kreftdiagnosen til sjuende og sist ikke var resultat en bevisst mediestrategi fra hoffets side.

Tvert imot var det noe som tvang seg fram.

– Strategi handler om å ha en plan. Dette var en helt nødvendig handling, sier Ringdal.

Det var spesielt etter avsløringen om at et bilde av Kate og barna var manipulert, at spekulasjonene og konspirasjonsteoriene tok av.

Lindwall tror åpenhet uansett lønner seg.

– Vi har jo sett dette tidligere, også i Norge, da kong Harald ble syk på sin utenlandsreise. «Hvor syk er han?» «Når flyr han hjem?» «Når er operasjonen?» Også i den saken kunne man ha vist mer åpenhet, sier Lindwall.

EVAKUERT: Det medisinske evakueringsflyet med kong Harald om bord på Gardermoen. Kong Harald ble syk under et ferieopphold i Malaysia. Foto: Annika Byrde / NTB

– I dette tilfellet må man likevel ha respekt for at det nå viser seg at Kate gjennomgår en vanskelig kreftbehandling. Der og da ønsket man ikke å gå ut med det umiddelbart, men nå velger man å gjøre det for å få slutt på spekulasjonene.

– Kunne det britiske hoffet ha håndtert det annerledes?

– Jeg vil ikke bedømme hvordan de har håndtert det, sier Lindwall.

– Jeg bare konstaterer at det er er utrolig tragisk at hun skulle gjennomgå en rutineoperasjon, og så viste det seg at hun hadde kreft.