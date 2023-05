Det nærmer seg at gresset skal høstes. Men for bønder landet rundt er bekymringene større etter 17. mai og en flere dager med mye fest og moro.

Mange nordmenn har denne uken kunne glede seg over 17. mai og langhelg.

Men det kan være dårlig nytt for bøndene i landet.

Årets innhøsting av gress som skal brukes til fôr for dyrene nærmer seg med stormskritt.

I gresset kan det skjule seg øl- og brusbokser, som folk har kastet ut av bilvinduer eller som av andre årsaker har havnet i naturen.

BEITEDYR: Flere er nå bekymret for kyrene. Foto: Norsk Bondelag

Når gresset blir kvernet til mindre biter, havner boksene med. Dersom en ku eller andre dyr får i seg dette, kan det føre til en langsom og smertefull død.

Første nestleder i Norsk Bondelag, Egil Christopher Hoen, forteller at dyrene blir skjært opp innvendig, noe som forårsaker store smerter for dyrene.

Er uhellet først ute, er det ikke mulig å hjelpe dyrene. De må derfor avlives.

– Et økende problem



På gården sin i Hokksund har han tidligere opplevd å finne bokser i gresset som egentlig skulle til dyrene.

Han har heldigvis sluppet unna med skrekken, men han forteller at de stadig hører fra bønder som ikke er like heldig.

LIDER: Kuene som får i seg metall får ofte store, innvendige skader. Foto: Gjensidige

– Jeg leser omtrent ukentlig på Facebook, om bønder som har opplevd at kuene deres har fått i seg metallbiter.

Ifølge Hoen er det et økende problem at folk kaster ulike bokser i naturen. Med langhelg, mye festing og stor utfart frykter han nå at det er langt flere som ikke har kastet søppelet rett sted.

– Det skjer altfor ofte, og det skjer oftere. Så det er et økende problem som vi er veldig bekymret for. Det er helt forferdelig for dyrene, sier han.

Norsk Bondelag har i flere år hatt kampanjen «Pant Boksen». Hoen forteller at han ikke har merket en veldig nedgang etter at kampanjen begynte å rulle, men forteller at han ikke vet hvor ille problemet hadde vært uten kampanjen.

– Vi ser klart flere bokser langs veiene og i naturen. Vi trodde folk tok mer ansvar, men det virker ikke slik.

– Forferdelig dyrevelferdsproblem

Professor i produksjonsdyrmedisin, Erik Georg Bø-Granqvist, forteller til TV 2 at han ofte har pasienter innom klinikken som har spist litt av hvert.

– Det er kuer som har spist spiker, ølbokser, batterideler og ståltråd.

Men han er klar på at det er øl- og brusboksene som er det største problemet, fordi de blir delt i så små deler at det er umulig å oppdage dem.

PROFESSOR: Erik Georg Bø-Granqvist forteller at han ser mange kyr som har spist ting de ikke bør spise. Foto: Privat

– Mitt inntrykk er at det er veldig mange stygge skader. Veterinærene som er ute på gårdene rapporterer om mange tilfeller, men vi har ingen konkret statistikk på dette.

– Jeg er absolutt bekymret for dyrene. Dette er et forferdelig dyrevelferdsproblem, sier Bø-Ganqvist.

Innom klinikken er det definitivt flest kuer, fordi de andre dyrene som spiser høy er flinkere til å spytte ut det som ikke er spiselig.

Kuene som kommer innom kan de enkelte ganger operere.

Han mener at folk nå må tenke på dyrevelferden før de kaster søppel ut vinduet.

– Folk må tenke på dyrene og bonden sin bedrift. Dette går både utover bonden og dyrene. Man må ha litt nestekjærlighet for de som lever av gress og planter.

– Avhengig av at folk er fornuftig

Hoen forteller at både hest, sau og andre dyr som spiser høy er utsatt, men fordi kuer spiser så store mengder er de ekstra utsatt.

– Jeg trodde ærlig talt at tiden hvor vi kastet ting ut bilvinduene var forbi. Det er så mye fokus på klima og miljø så alle vet at man ikke skal kaste søppel i naturen.

TID FOR MAT: Kuene spiser det de får servert. Derfor er det de som er mest utsatt for å få skarpe metallbiter i kroppen. Foto: Norsk Bondelag

For å få vekk så mange bokser som mulig før gresset høstes er det mange som går langs jordkantene for å plukke med seg boksene som ligger der.

– Noen høstemaskiner har metalldetektorer som stopper maskinen dersom den plukker med seg noe. Men de fleste bokser er som regel av aluminium så det hjelper ikke så mye.

– Så vi er helt avhengig av at alle er fornuftig og ikke kaster søppel i naturen og panter boksene, sier Hoen.