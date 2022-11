Vi er på vei inn i en ny koronabølge, og samtidig kan influensaepidemien slå til. I tillegg er andre virus i omløp.

Høsten og vinteren kan med andre ord by på en cocktail av virus, og mange kan få det tøft. Kapasiteten hos helsetjenestene kan også bli satt på prøve i det som blir den første vinteren uten tiltak.

FHI har derfor kommet med en klar anbefaling om at særlig personer over 65 år bør vaksinere seg – både mot influensa og covid-19.

– Influensa og Sars-Cov-2 er to likeverdige trusler mot folkehelsen, spesielt når det gjelder de eldre, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til TV 2.

– Man kan bli alvorlig syk av begge deler, og begge virus har kjente komplikasjoner i ettertid hvis man blir syk. Derfor er det viktig at eldre beskytter seg godt mot begge deler, fordi vi står overfor en vinter hvor eldre har risiko for å bli alvorlig syk, og de kan gjøre noe med det, sier hun.

Statistikk fra FHI viser at per 6. november er 45 prosent av personer over 65 år vaksinert mot influensa.

Flere i den aldersgruppen har imidlertid tatt fjerde dose med koronavaksine, 58 prosent.

I og med at trusselen mot folkehelsen er like stor ved covid-19 og influensa, mener Grødeland at andelen som vaksinerer seg bør være like høy for begge deler.

– En tøff vinter

Grunnvaksineringen mot korona i Norge er god, men når det gjelder andelen influensavaksinerte i risikogruppene er den lavere.

Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 19,5 prosent. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er kun 3,1 prosent.

FHI skriver i en ukesrapport publisert torsdag at det er viktig at disse barna får tilbud om vaksine nå.

– Det er en spesiell influensa vi står overfor. De siste to vintrene var det mindre influensa enn normalt. De minste barna har aldri støtt på influensaviruset. Derfor anbefaler vi at de minste barna som har underliggende sykdommer, som hjertefeil og cerebral parese (CP), vaksinerer seg, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Hva kan konsekvensen bli?

– Det kan bli en tøff vinter. De kan bli alvorlig syke og det kan bli sykehusinnleggelser, sier Aavitsland.

Bør du ta influensavaksine? Og hvor mange doser koronavaksine trenger du? Her er en oversikt:

Disse bør ta influensavaksine og koronavaksine Influensavaksine: Over 65 år? Det anbefales at du vaksinerer seg mot influensa, fordi sjansen for å bli alvorlig syk øker med alderen. Under 65 år og ingen underliggende sykdommer? Kroppen din tåler å gå gjennom influensa, så du må ikke vaksinere deg. Men du kan for å redusere sjansen for å bli liggende syk. Under 65 år og har underliggende sykdommer? Det er anbefalt at du tar influensavaksinen. Frisk, men gidder ikke å bli liggende syk? Det er ingenting i veien for å vaksinere seg mot influensa. Influensavaksinen koster 399 kroner de fleste steder. Den kan tas hos apotek og fastleger. Koronavaksine: Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine, to doser (grunnvaksinering). Personer mellom 45 år-65 år, alle over 18 år som er i risikogruppen og ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales å ta oppfriskningsdose (dose 3). Alle over 65 år anbefales å ta en ny oppfriskningsdose i høst og vinter (dose 4). Den samme anbefalingen gjelder 18 år og eldre som tilhører risikogruppene, gravide og personer mellom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Koronavaksinen er gratis. Kilder: Preben Aavitsland (FHI) og Gunnveig Grødeland (Vaksineforsker, UiO) og helsenorge.no

Færre vaksinert

Langt færre har tatt influensavaksinen på denne tiden av året sammenlignet med i fjor.

800.842 personer bosatt i Norge var per 6. november registrert vaksinert. Dette er omtrent 60.000 færre enn på samme tid i fjor.

Aavitsland tror det skyldes to ting:

– For det første har det foregått koronavaksinering. Kommunene og fastlegene har ikke hatt kapasitet til å få influensavaksinering på plass.

– For det andre må man betale for influensavaksinen i år, sier overlegen.

Influensavaksinen koster 399 kroner hos apotek og fastleger. I fjor var den gratis.

Aavitsland sier at FHI har anbefalt at den bør være gratis, men påpeker at det ikke er opp til dem å bestemme. Den avgjørelsen ligger hos regjeringen.

– Vi skulle gjerne sett at den var gratis, sier han.

Viruscocktailen

Det er ikke bare influensa og covid-19 som vil sirkulere i det norske samfunnet i høst og vinter. Det er ventet at antallet tilfeller av RS-viruset og kikhoste også vil øke.

Blir det epidemier av alle disse, kommer helsetjenestene under stort press.

– Da kan helsetjenesten, som legevaktene og fastlegene - og særlig sykehusene - få stor belastning fordi mange trenger behandling samtidig. De forbereder seg på det, men det kan bli tøft for dem, sier Aavitsland.

Selv om mange kan måtte trenge helsehjelp samtidig, er det liten sannsynlighet for at det blir innført kontaktreduserende tiltak som i fjor vinter.

– Vi må lære oss å leve med covid-19 som med andre luftveisvirus, og de eldre beskytter vi med vaksinasjon, sier Aavitsland.