«Ærlige tall! Ærlige tall!»

Det er kampropet utenfor Stortinget onsdag kveld.

Aktivister fra hele landet har samlet seg i hovedstaden for å demonstrere mot regjeringens forslag til nytt inntektssystem for bøndene.

Et forslag bondeorganisasjonene mener bygger på fusk.

APPELL: Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, snakker til bondeaktivistene som har møtt opp utenfor Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Ja, regjeringen fusker med tallene, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– De har ikke forstått alvoret. Vi har sagt siden bondeopprøret i 2021 at det er noe «gæli» med tallene. Vi kommer ikke til å gi oss før vi ser tall som viser virkeligheten, advarer han.



«Luftpenger»



En av de frammøtte er Jan Moen, leder i Ålen Bondelag. Han er selv på vei ut av melkeproduksjon og forteller at han ikke har noen til å overta.

Nå fester Moen sin lit til at Senterpartiet gir etter for presset og snur.

– Jeg har regnet på det, og vi har måttet springe et sekund fortere i minuttet siden 90-tallet, sier Moen til TV 2.

Noe av det som har provosert bøndene mest, er en såkalt normeringsfaktor på 20 prosent som regjeringen har lagt inn i det nye tallgrunnlaget. Det grepet betyr, er at bondeinntekten skal justeres opp med 20 prosent før den sammenlignes med inntekten til vanlige lønnsmottakere.

«Luftpenger», kaller bondeorganisasjonene det.



– Det er en råskap fra denne regjeringen som vi protesterer mot, sier Solberg.



– Vi krever ikke noe mer enn å bli behandlet som andre folk i landet og ha like muligheter. Det Støre og Vedum har lagt fram så langt, er det motsatte, sier han.



I AKSJON: Traktorer på plass utenfor Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Avgjøres torsdag

Bondeaktivister planlegger nå å overnatte utenfor Stortinget. Så fortsetter markeringene torsdag.

Det er nemlig det som er D-dagen der stortingsrepresentantene skal stemme over forslaget.

Onsdag kveld er det, etter det TV 2 får opplyst, helt åpent hvor saken vil lande.

I innstillingen fra næringskomiteen gikk regjeringspartiene slalåm mellom høyresiden og venstresiden på Stortinget for å bygge et flertall. Men forhandlingene har fortsatt etter at innstillingen ble lagt fram, og onsdag kveld ble det holdt nye forhandlingsmøter samtidig med at aktivistene samlet seg utenfor.

– Dette er folk som elsker jobben sin, men som samtidig er tydelige på at de ikke kan leve av kjærlighet. De må leve av inntekt, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Sammen med Rødt, MDG og KrF har hun tatt initiativ til et nytt flertall i saken – hvis regjeringspartiene vil.

Krangler om 50 timer

I tillegg til den såkalte normeringsfaktoren er det antall timer i et årsverk som er kjernen i konflikten.

Bønder har helt siden 1970-tallet hatt flere timer i det som defineres som et årsverk, enn for eksempel industriarbeidere. Det er blitt begrunnet med at bønder ikke trenger å reise i arbeidet – de bor som regel på arbeidsstedet sitt.

OPPMØTE: Folkemengden utenfor Stortinget vokste gradvis i løpet av kvelden onsdag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Bondeårsverket har siden 2002 vært satt til 1.845 timer.

Kravet fra Rødt, SV, MDG og KrF er nå at dette må kuttes med 145 timer til 1.700. Det vil da komme på linje med det som er normalt ellers i samfunnet, mener de.

De to regjeringspartiene har på sin side åpnet for å gå ned til 1.750 timer i året. Det er dermed «bare» 50 timer som skiller de to.

Konfrontert i spørretimen



I den spontane spørretimen i Stortinget tidligere onsdag ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) konfrontert med saken.

BLE GRILLET: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han bekreftet at han er åpen for å justere kursen.

– Jeg mener at vi har lagt fram et godt balansert samlet opplegg. Så registrerer jeg at det pågår diskusjoner om akkurat dette med timetallet. De diskusjonene mener jeg kan føre fram til at vi kan få en enighet. Vi er villige til å se på justeringer, sa Støre.

Men det kommer ikke på tale å forhandle om noe annet enn timetallet, understreket han:

– Når det gjelder om vi er villige til å gå på «det punktet» og «det punktet» og «det punktet» i resten av den pakken, så er svaret nei.

Inntektssystemet er første punkt på dagsorden når stortingsmøtet begynner klokka 10 torsdag.

Fristen for å legge fram en ny enighet i saken, er halvannen time før stortingsmøtet begynner.