For første gang melder fertilitetsklinikkene om at det er flere eggdonorer enn par på venteliste.

I 2021 ble det lovlig for kvinner å donere egg i Norge.

En gjennomgang TV 2 gjorde året etter viste at det var mangel på eggdonorer ved de fem klinikkene som tilbyr eggdonasjon i Norge.

Ett år etter lovendringen var det til sammen 27 godkjente donorer. Samtidig var det 116 par som ventet på donoregg.

Men nå ser trenden ut til å ha snudd.

Totalt er det nå 179 eggdonorer ved de fem klinikkene, mens det er 50 par som venter.

– Har vært en bekymring

Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim forteller at de nå har i overkant av 100 godkjente eggdonorer ved deres klinikk.

– Det er en helt ny situasjon. Det er en situasjon som vi ikke hadde sett for oss. Det har jo vært en bekymring knyttet til hvordan vi skulle dekke etterspørselen, sier Romundstad til TV 2.

100 DONORER: Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim forteller at de nå har i overkant av 100 godkjente eggdonorer ved deres klinikk. Foto: Frank Lervik / TV 2

I tillegg til å være gynekolog på Spiren har hun en bistilling som forsker på Senter for Fruktbarhet og Kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet, og sitter i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe.

Hun har ikke forklaringen på den nye situasjonen, men tror det delvis handler om at mange fremdeles drar til utlandet for eggdonasjon.

– Det er en ganske offensiv markedsføring fra utenlandske klinikker som lokker norske par og damer til sine klinikker, sier Romundstad.

Som TV 2 fortalte søndag, reiser kvinner og par fortsatt til Russland for å få hjelp med å få barn, selv etter liberaliseringene i bioteknologiloven i 2021, og selv etter at UD begynte å fraråde reiser til Russland tre dager etter krigens utbrudd i februar 2022.

– Vi i Norge mister kontrollen

Romundstad advarer mot å reise til utlandet uten å ha vurdert mulighetene i Norge.

– Den store ulempen er at vi i Norge mister kontrollen på den behandlingen som foregår.

I FRYSEN: Spiren Fertilitetsklinikk har siden oppstarten i 2015 bidratt til at 1000 barn har blitt føtt ved hjelp av assistert befruktning. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun understreker at den faglige seriøsiteten er godt ivaretatt om man velger å gå til behandling i Norge.

Bruker finske egg

Ved fertilitetsklinikken Medicus i Oslo bruker de to år etter lovendringen fortsatt ikke norske egg, men finske.

Eggene får de fra fertilitetsbehandlingskjeden Ovumia. Administrerende direktør i Medicus, Magnus Finset Sørdal, mener det har vært riktig å bruke finske egg for å slippe ventelister de første årene etter lovendringen.

– Vi ønsket å dekke det behovet som er, og etablerte derfor dette samarbeidet. Så tar vi en vurdering etter hvert på om vi skal begynne med norske donorer, sier Sørdal til TV 2.

Klinikksjef på Livio, Nan B. Oldereid, minner om at det først var i april 2021 de første fertilitetsklinikkene fikk godkjenningene for å starte med eggdonasjon.

– Så det er fantastisk at vi nå har fått rekruttert så utrolig mange bra damer til å bli eggdonorer, sier Oldereid til TV 2.

Strenge kriterier

Det er i dag fem klinikker som tilbyr eggdonasjon i Norge. Fire av disse er private. Den eneste offentlige aktøren er fertilitetsklinikken ved St. Olav hospital i Trondheim.

Også der er det nå flere eggdonorer enn par på venteliste.

Overlege ved fertilitetseksjonen på St. Olavs Hospital, Camilla Kleveland, peker på to årsaker til dette:

Flere har meldt sin interesse som eggdonor etter medieomtale.

Kriteriene for hvem som kan stå på venteliste er svært strenge.

– De vi har på vår venteliste har medisinske eller kirurgiske årsaker til at de ikke kan få barn med egne egg. Det kan for eksempel være at de ikke har fungerende eggstokker etter kreftbehandling.

ENESTE OFFENTLIGE: Camilla Kleveland er overlege ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim. Dette er den eneste offentlige aktøren som tilbyr eggdonasjon i Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2

De som ikke kommer inn under den offentlige klinikkens kriterier, blir anbefalt å gå privat.

100.000 kroner forsøket

Romundstad mener nåløyet for hvem som kan få eggdonasjon er for smalt.

– Eggdonasjon er tillatt i Norge, men slik det er nå så er det offentlige tilbudet svært begrenset, og det er ingen refusjon for behandlingen i det private.

Fakta om eggdonasjon Siden 1. januar 2021 har det vært tillatt med eggdonasjon i Norge.





En eggdonor skal være over 25 år, ikke eldre enn 35 år, og kan donere maks tre ganger.





Må gjennomføre medisinske og psykososiale undersøkelser





Virksomhetene som ønsker å tilby eggdonasjon, kan rekruttere eggdonorer selv, eller de kan importere ubefruktede egg fra en virksomhet i et annet nordisk land. Det må søkes særskilt om tillatelse til import av ubefruktede egg.





Det er et vilkår at de utenlandske donorene har donert sine egg under samme forutsetninger som norske donorer.





Eggdonor skal som hovedregel være ukjent for paret som behandles med eggdonasjon





Den som er født etter assistert befruktning ved hjelp av eggdonasjon og som har fylt 15 år, har rett til å få informasjon om eggdonors identitet fra det sentrale egg- og sæddonorregisteret, Kilde: Helsedirektoratet

Et forsøk med eggdonasjon koster i dag mellom 90.000 og 100.000 kroner på de private klinikkene.

– Det er uheldig at tiden går og at kvinnene blir eldre før de blir gravide ved hjelp av eggdonasjon. Vi ønsker oss en modell der vi kan få et samarbeid mellom det offentlige og private for å hjelpe flere, sier Romundstad.

Hun viser til at dette gjøres med andre helsetjenester.

Kleveland ved St. Olavs hospital peker på at dette er et politisk spørsmål.

– Men vi mener dette bør være et tilbud man kan få i det offentlige. Det er veldig trist at vi ikke kan tilby denne behandlingen til flere, fordi den er ekstremt effektiv, og kostnadene er lave. Vi kan tilby den til flere hvis vi får mer ressurser til personale og lokaler, sier overlegen.