15 menn med medbragt drikke sloss om bord et fly på vei til ferieparadiset Alicante. Passasjerene beskrives som «bøllete».

Det bekrefter pressevakt Anna-Lena Nordling i Norwegian til TV 2.



– De har slåss med hverandre. Det er 15 mannlige passasjerer som ble veldig beruset, og hadde med medbrakt alkohol, sier hun.

Mina Nessa (25) var om bord i flyet. Hun satt foran og fikk med seg det kapteinen sa over høyttaleranlegget.

– Det var et tidspunkt hvor de sa at det var turbulens, men det var ingen turbulens. Det kan være at de ville få dem til å sette seg ned, sier hun til TV 2.

Kapteinen ba deretter passasjerene om å sette seg, ha på sikkerhetsbelte og om å ikke ta bile eller video.

– Da vi kom av flyet var det ganske mange politimenn. Piloten sa at han hadde jobbet i 15 år, og sjeldent har opplevd noe lignende.

Var du om bord på den turbulente flygningen? Har du bilder eller video? Kontakt oss på tips@tv2.no.



– En dyrehage

Svigerbror og amerikaner Troy Mack (26) skulle egentlig sitte foran i flyet. Han bestemte seg for å sitte bak med de bråkete passasjerene fordi kona er gravid.

Han sier de 15 mennene var ekstremt høylytte og bøllete under flygningen.

– Jeg tekstet kona mi og skrev «det er en dyrehage bak her LOL».

Da setebelteskiltet ble skrudd av etter take off reiste flere av de bråkete passasjerene seg opp fra setene, forklarer Mack.

– Jeg tror ikke de slåss, men måten de snakket på får deg til å tro at de var sinte på hverandre. Jeg forstod ikke hva de sa, og på et punkt sa kapteinen på høyttaleranlegget at det kom til å bli turbulens.

Mack sier setebeteskiltet ble skrudd på, men ble raskt skrudd av igjen da de høylytte mennene hadde satt seg igjen.

– Jeg trodde virkelig han ene fyren var sint. Mannen ved siden av tar ham i nakken og skriker inn i øret.

– Det var ikke noe gøy å være med på å ha tre store karer på samme rad. Det var skikkelig ukomfortabelt, og jeg satt i midten.

Etter at flyet hadde landet fikk passasjerene beskjed om at kapteinen hadde vurdert å lande ved en annen lufthavn for å slippe av bråkmakerne.

– Det ville vært veldig ukomfortabelt for kona mi å sitte der. De hadde ingen anelse om hva som skjedde der. Det ville ikke vært artig for om de faktisk startet en ordentlig slåsskamp.

Ubehagelig opplevelse

VG omtalte saken først. Nordling i Norwegian sier kabinbesetningen forsøkte å beslaglegge drikkevarene til passasjerene.

– De begynte å slåss med hverandre. Flyet landet for en time siden. Disse 15 passasjerene gikk videre til spansk politi i Alicante, forteller Nordling.

– Det må ha vært ubehagelig for andre passasjerer det var en relativt stor gruppe, sier Nordling i Norwegian.

Hun sier ingen har blitt skadet i slåssingen, og at de 15 bråkmakerne ble hentet av spansk politi ved avstigning i Alicante.

Flyet landet i Alicante cirka klokken 19.30.