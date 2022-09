Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø har ennå ikke stilt opp i media etter kvinnehelse-fadesen. To av landets ledende presseeksperter forstår godt at de heller isolerer seg.

– Dette går inn i en trend, der personer som er utsatt i pressen, enten det er politikere eller næringslivsfolk, kjendiser eller artister, forsøker å ha mest mulig kontroll. Så svarer man når det er noe gunstig og trekker seg unna når det er noe ugunstig, sier førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad ved Høyskolen Kristiania.

– Jeg kan skjønne det, for trøkket er så stort at det blir ikke til å komme over. Det blir en 24-timersjobb å svare på alt som kommer. Det er ekstremt belastende, legger Grimstad til.

FORSTÅR TRIOEN: Carl-Erik Grimstad mener at kvinnehelse-saken har fått så stor oppmerksomhet i media at det blir vanskelig for kjendistrioen å svare på pressens henvendelser. Foto: Geir Olsen / NTB

Dette er saken: Torsdag i forrige uke annonserte kjendistrioen Vanessa Rudjord (46), Synnøve Skarbø (51) og Pia Tjelta (45) at de skulle starte «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin». I pressemeldingen fremhevet trioen at «det handler om kvinnehelse», noe som førte til en massiv storm i sosiale medier. Tirsdag denne uken kunngjorde de via en pressemelding at de trekker seg fra samarbeidet med skjønnhetsklinikken. Torsdag publiserte Skarbø og Rudjord en beklagelse i podkasten «Synnøve og Vanessa», samtidig som Tjelta sa unnskyld i et innlegg på Instagram. Ingen av dem har besvart henvendelser fra media siden stormen startet.

– Gjort æreløse

Tidligere redaktør i fagbladet Journalisten, bokaktuelle Trygve Aas Olsen, deler Grimstads syn.

– Rent menneskelig kan jeg forstå at de ikke har lyst, for de har blitt gjort æreløse på et vis. Det har ikke vært måte på hvor mange som har stormet etter dem for å frata de enhver moral og fornuft. Og man kan jo tenke seg selv hvordan det er å stå i en sånn storm, sier Olsen til TV 2.

Olsen poengterer at Tjelta, Rudjord og Skarbø ikke er underlagt offentlighetsloven, men at de tre som privatmennesker selv avgjør om de vil svare på henvendelser fra media eller la være.

– De har en soleklar rett til å si nei, men jeg er helt sikker på at de kommer til å snakke om det senere. Kanskje til og med i TV 2, smiler Olsen.

– Åpenbart noe å svare for

Grimstad mener samtidig at det hadde vært mer ryddig om kjendistrioen gjorde seg tilgjengelig for åpne spørsmål iallfall én gang.

– Man anerkjenner på en måte ikke sin egen rolle i et sånt løp, eller at man har noe å svare for. Det er jo helt åpenbart. Jeg liker ikke den trenden der folk bare trekker seg unna, for det er også manipulering av pressen, på mange måter, sier Grimstad.

HAR MEDFØLELSE: Trygve Aas Olsen forstår at kritikken mot kjendistrioen kan oppleves som voldsom. Foto: IJ.no

Han ser også grunn til å rette en kritisk pekefinger mot Presse-Norge.

– Jeg synes denne saken er fullstendig dratt ut av alle proporsjoner i offentligheten. Den fortjener ikke så mye oppmerksomhet, men det pirrer jo pressen når de ikke svarer, så da blir det bare mer og mer. Og hvis jeg skal si noe om selve konseptet, så finnes det jo et vell av lignende skjønnhetsklinikker, hvor det helt sikkert er kunder som mener at dette er godt for deres helse.

– Burde norsk presse være mer restriktive med å omtale saker hvor pressen selv ikke får stille spørsmålene?

– Ja, det kan man si, men akkurat her var det en spesiell sak. Dagens Næringsliv breaket denne nyheten før pressemeldingen kom. Og så har de kommet med en pressemelding med en beklagelse, og en podkast med en beklagelse. Det er åpenbart av stor nyhetsinteresse at de trekker seg og beklager, så da må man lage de sakene, sier Olsen.

Carl-Erik Grimstad ser også at dette er et dilemma for media.

– Jeg har jobbet med kongestoff i journalistiske sammenhenger, og der er det obligatoriske sitatet fra Slottet «ingen kommentar». Man slutter ikke å omtale Slottet selv om det ikke svarer for seg.

Skjønnhetsidealer har alltid vært et tema, påpeker Grimstad.

– Man må bare passe på at det får sin velfortjente plass og ikke blir den største saken i nyhetsbildet. Men når pressen først tar det opp, er det prisverdig å fokusere på kvinnehelse, sier Grimstad, som legger til at han hadde foretrukket begrepet «kjønnsspesifikk helse», siden menn også har helseproblemer som er spesifikke for sitt kjønn.

For ordens skyld: Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø har fått tilbud om å kommentere også denne artikkelen, men har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.