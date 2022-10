KNIVANGREP: På kun fire minutter var nødetatene på plass ved Nav Årstad, etter at PLIVO-meldingen ble sendt ut mandag 20. september 2021. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Kniven kom veldig raskt frem, og i en brøkdel av et sekund føler jeg at han ser etter en reaksjon hos oss, sier Ida Aulin, som var i rommet under brukermøtet på Nav Årstad, 20. september i fjor.

I retten er hun dypt preget, men gjør så godt hun kan å fortelle hva som skjedde den tragiske dagen der hun ble skadet og avdelingslederen Marianne Amundsen (57) mistet livet.

Øyeblikket der kniven kommer frem og blikket til gjerningsmannen møter hennes, beskrives som grusomt.

– Det er det mørkeste og mest iskalde jeg har sett. Deretter skjer ting veldig fort, sier Aulin, og minnes at hun tenkte «nå kommer jeg til å dø».

ADVOKAT: Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer Ida Aulin og de andre etterlatte i saken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Prøvde å hjelpe

Det neste som skjer er at mannen går til angrep på henne. Aulin sier hun ikke husker når han traff henne med kniven, men at de klarer å få ham bort på et vis.

– Jeg løper ut av rommet og hyler etter hjelp. Jeg ser folk løper vekk, og opplever at ingen kommer selv om jeg roper at han har en kniv.

Aulin forteller at hun umiddelbart tenkte at hun måtte hjelpe kollegaen Marianne, som fortsatt befant seg i rommet med drapsmannen.

Da hun kom inn igjen på rommet, var det for sent.

– Jeg tror jeg gir ham en dytt og hyler «nei», men ser at det ikke er noe jeg kan gjøre.

Aulin løper ut igjen, og blir ført i sikkerhet.

Slik var de dramatiske minuttene Kl. 10.00: En mann i slutten av 30-årene møter opp til et brukermøte ved Nav Årstad.





En mann i slutten av 30-årene møter opp til et brukermøte ved Nav Årstad. Kl. 10.02: Politiet får første melding om en kniv-hendelse ved Nav-kontoret Operasjonsleder sender ut melding om PLIVO-hendelse.

Dette er en spesiell nødmelding som påkaller alt tilgjengelig mannskap innen politi, brann og helse når det er «pågående livstruende vold». Kl. 10.06: Den første politi-patruljen ankommer kontoret





Den første politi-patruljen ankommer kontoret Kl. 10.08: Gjerningsmannen pågripes. Begge ofrene kjøres til Haukeland Universitetssykehus.





Gjerningsmannen pågripes. Begge ofrene kjøres til Haukeland Universitetssykehus. Kl. 11.15: Gjerningsmannen føres ut av bygget tildekt av hvitt tøy





Gjerningsmannen føres ut av bygget tildekt av hvitt tøy Kl. 15.05: Politiet bekrefter i en pressemelding at en kvinne i 50-årene er død etter hendelsen. Den andre kvinnen defineres som lettere skadet.





Politiet bekrefter i en pressemelding at en kvinne i 50-årene er død etter hendelsen. Den andre kvinnen defineres som lettere skadet. Kl. 16.30: Politiet bekrefter på en pressekonferanse at gjerningsmannen siktes for drap

Minnes Marianne

Aulin forteller at tiden etter hendelsen har preget livet hennes i ekstrem grad.

Tryggheten hun en gang hadde er i stor grad borte, og fremdeles kan hun kjenne følelsen av skadene hun ble påført i angrepet.

Marianne minnes hun som en uvurderlig kollega.

– Marianne vil jeg beskrive som en mor for meg på jobben. Faglig sterk og alltid godt forberedt. Hun var en trygghet, og en leder jeg hadde full tillit til, sier Aulin.

Over på 29 sekunder

Statsadvokat May-Britt Erstad startet sitt innledningsforedrag med å understreke at rettssaken ikke kommer til å handle om de har rett mann på tiltalebenken, men om tiltalte handlet forsettlig og om han var tilregnelig.

HOVEDFORHANDLING: Statsadvokat May-Britt Erstad (t.h.) i samtale med bistandsadvokat May Britt Løvik på rettssakens første dag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tiltalte hadde et planlagt møtet med avdelingsleder Amundsen og saksbehandler Aulin denne mandagen.

– Tiltalte hadde med seg en ryggsekk inn i samtalerommet. I denne hadde han en rekke dokumenter, og en kokkekniv, sa Erstad i sitt innledningsforedrag.

Bare få minutter etter at møtet har startet, drar tiltalte opp kniven.

Videoovervåkning på Nav-kontoret viser at hele angrepet tok 29 sekunder.

I løpet av denne tiden rakk tiltalte å knivstikke de to kvinnene til sammen 50 ganger.

«Jeg er ferdig»

Flere ansatte skal ha vært vitner til hendelsen og fortalt politiet at tiltalte etter angrepet slapp kniven, sparket den bort, og sa «jeg er ferdig».

ÅSTED: Det var her ved Nav Årstad i Bergen drapet skjedde, 20. september 2021. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

To ansatte skal da ha kommet seg inn i samtalerommet og forsøkt å hjelpe Amundsen. Kort tid etterpå ankommer politiet og pågriper mannen.

– I det første avhøret av tiltalte på stedet, sier mannen til politiet at han hadde hatt et problem med avdelingslederen, sier Erstad.

Angrepet var «et rop om hjelp»

I forkant av rettssaken har det vært mange spørsmålet rundt hvorfor gjerningsmannen faktisk gikk til angrep på Amundsen og Aulin.

Noen dager før hovedforhandlingen, har mannens forsvarer Morten Grimstad sagt at klienten har slitt med psykisk sykdom i lang tid.

I tillegg har han gjennom flere år bygd opp et sinne mot Nav, som han hevder ikke har gitt ham hjelpen han trengte.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad representerer mannen som er tiltalt for Nav-drapet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Han har fått avslag på sosialstønad, og følt at han ikke har blitt tatt på alvor når han har klaget på avslagsvedtakene og saksbehandlere. Min klient sier han har blitt møtt med en arrogant holdning som har gått hardt inn på ham.

– Han har følt at han ikke fikk hjelp, og at han har blitt motarbeidet, sa Grimstad til TV 2 i dagene før rettssaken.

Ifølge forsvareren har klienten omtalt angrepet som «et rop om hjelp».

Kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune har blitt forelagt disse påstandene, og uttalt at han ikke kan kommentere dette.