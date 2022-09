– Det er flere tiår siden så mange verdensledere var på ett sted, sier London-ordfører Sadiq Khan til nyhetsbyrået AP.

Keisere, konger, dronninger, presidenter og statsministere, samt andre profilerte gjester tar nå plass i Westminster Abbey i det dronning Elizabeth II skal begraves.

Seremonien vil foregå i Westminster Abbey, før dronningen begraves på ærverdige Wellington Arch.

Som følge av begravelsen er det ventet at rundt én million mennesker vil samle seg i London for å ta et siste farvel med Storbritannias lengst regjerende monark.

SERMONI: Gjester og tjenestemenn begynner å ta plass før begravelsen til dronning Elizabeth II i Westminster Abbey i London sentrum, mandag 19. september 2022. Foto: Frank Augstein/Pool via REUTERS / NTB

Verste scenario: terror

– Dette er den største operasjonen som har vært i denne delen av verden, og den er kompleks, sier Eirik B. Rosø.

Han er seksjonsleder for Operativ seksjon, og stabssjef for krise- og beredskap ved Politihøgskolen.

Det at begravelsen skal være en åpen, tilgjengelig og inkluderende begravelse vil, ifølge Rosø, kunne være en utfordring for sikkerheten.

INSPEKTØR: Eirik B. Rosø er politiinspektør hos Politihøgskolen. Foto: Politiets hjemmeside

– Verst tenkelig scenario er terror. Det er det man frykter, og det er man planlegger utfra. En må ha planmark for, og tiltak å sette inn, om noe slikt skulle inntreffe.

Tidligere har ordfører Khan sagt at arbeidet med å sikre begravelsen krever det samme arbeidet som London maraton, karnevalet, tidligere kongelige bryllup, og OL gjør – samlet.

Tusenvis av væpnede politibetjenter og soldater fra både Storbritannia og utlandet befinner seg nå i London.

Samtlige er del av operasjon «London Bridge», som ble iverksatt i det dronning Elizabeth II døde.

Betydelig terrorfare

I prosesjonen, som følger dronning Elizabeth gjennom mandagens seremoni, er 4000 soldater, ifølge BBC.

På takene ligger flere hundre skarpskyttere med et årvåkent blikk utover folkemengden. Enda flere patruljerer på gateplan.

En politibetjent speider utover folkemengden fra taket på St. Giles Cathedral i Edinburgh den 13. september. Foto: RUSSELL CHEYNE / POOL / AFP / NTB

Gjennom morgenen har bombehunder sniffet aktivt i området rundt vest- og nordinngangen av kirken, hvor flere av verdens mektigste statsledere nå befinner seg.

I tillegg til at flytrafikken Heathrow reguleres, stenges luftrommet over London med politiets anti-drone system.

For begravelsen gjennomføres med et bakteppe. Terrornivået i Storbritannia er fortsatt «betydelig», og et angrep betegnes som sannsynlig.

Sikkerhetsstyrkene forbereder seg på det verste: Knivangrep, bomber og annen type vold.

Politiet får kritikk

Det er utplassert mer enn 36 kilometer med barrierer i London sentrum for å kontrollere folkemengdene.

Kollektivselskapene forbereder seg på proppfulle stasjoner, busser og T-banetog i det et menneskehav strømmer mot Londons seremonielle hjerte, .

Det har også vært reaksjoner mot politiet i London, hvor flere mener dem går uforholdsmessig langt i sikkerhetstiltakene sine.

AP News skriver at kritikken har vært rettet mot arrestasjoner av personer som arrangerer fredelige protester i forbindelse med dronningens død og tiltredelsen av kong Charles III.