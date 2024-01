– Det er definitivt ikke noe vanlig med denne vinteren

Solrekord i Bergen, kulderekord i Oslo, snøkaos på Sørlandet og vårflom i januar i Ullensvang.

Vinteren har så langt bydd på store variasjoner, men er det uvanlige været helt uvanlig?

– Ja, og nei, sier Reidun Gangstø.

Hun er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, og jobber blant annet med å forske på hvordan været i Norge påvirkes av et varmere klima globalt.

KAOSGLEDE: Mange tok turen for å kjøre snowboard ned fra Operataket på dagen da det var snøkaos i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette er «normalt» vær

Det er komplisert å slå fast at uvanlig vær skyldes klimaendringer.

– Det er ikke så uvanlig at man har kuldeperioder med vind fra øst, som også gir ganske tørre forhold på Vestlandet.

Store deler av seinhøsten var nemlig preget av usedvanlig tørt vær på Vestlandet, og på denne siden av 2024 har det også vært lengre perioder med sprengkulde.

Slike værforhold har vi hatt før. Store variasjoner, som at det snur fra sprengkulde og store snømengder, til milvær og regn, er heller ikke uvanlig.

Samtidig er det tydelig at noe skjer.

– En så langvarig kuldeperiode som vi har hatt i hele landet i høst og i vinter har vi ikke hatt siden 2002. Så det er litt uvanlig.

– Kan bli mer uforutsigbart

Det er mye vi ikke kan vite om framtiden. Det gjelder også hva vi kan vente oss av vær. Det man imidlertid kan forberede seg på, er at det uforutsigbare trolig blir enda mer uforutsigbart.

– Ting kan bli mer uforutsigbart framover. At kloden blir varmere, påvirker også vintrene. Da blir det forandringer både i de naturlige variasjonene, og i variasjonene som er direkte knyttet til klimaendringene. Noen studier viser at slike langvarige kuldeperioder som vi har hatt nå, kan skje litt oftere enn før, selv om de ikke nødvendigvis blir like kalde som før.

Klimaforskerne har lenge vært sikre på at et varmere klima også betyr et våtere klima. Hvor dette treffer i landet til enhver tid, avhenger av vindretningene.

Og styrtregn kan bli «styrtsnø».

– Det blir mindre snø i snitt, men at man innimellom kan få ekstra kraftig nedbør, kan i kuldeperioder gi store mengder snø på kort tid.

ISPROPP: En propp av is førte til oversvømmelse og trøbbel på Sørlandet denne uken. Foto: Bjørn Trones

Mildere og våtere

Mer nedbør gir også økt risiko for flom og skred, er klimaforskerne tydelige på at samfunnet må forberede seg på. Meteorologisk institutt jobber blant annet nå med å samle alt de har av forskning på klimaendringer i Norge.

Dette skal resultere i en rapport i 2025, hvor det også skal presenteres hvordan Norge skal forberede seg på at vi i framtiden får et mildere klima.

Men, hva kan vi egentlig vente oss i vintrene som kommer?

– Det vil fortsatt være store variasjoner fra år til år. Men tendensen over tid, er at vi får mildere vintre og mer nedbør. Nedbøren vil i større grad komme som regn, i stedet for snø.

– Og så har man de variasjonene med litt mer ekstremt vær.

NYDELIG: Førjulstiden i Bergen var preget av uvanlig lange perioder med kulde og oppholdsvær. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Usannsynlig

Årets vinter er derimot ikke den «nye normalen».

Det sier klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret, Erik Kolstad.

– Nei, det er usannsynlig.

Så langt har årets vinter vært en spesielt kald vinter, forklarer forskeren. Siden oktober har temperaturene ligget lavere enn snittet – over hele landet.

– Det er definitivt ikke noe vanlig med denne vinteren, og det er liten grunn til å tro at det skal skje igjen, med det første.

Snarere tvert imot, forklarer Kolstad. Tendensene er tydelige på at værer blir mildere og våtere.

«Styrtsnø» kan komme igjen

– Det som skjedde med snøkaoset nå, er i tråd med det. Vi vil få mer intens nedbør. Akkurat denne gangen kom det i form av snø, men det blir med årene stadig mindre sannsynlig at nedbøren kommer som snø.

Det finnes samtidig ingen fasit. Også i framtiden kan det oppstå uvanlige værsituasjoner, som at det nå har vært både kaldt og tørt på Vestlandet, i lengre perioder.

– Disse værsituasjonene kan forklares med at luftmasser beveger seg på litt uvanlige måter.

Det er ikke uvanlig, og vil kunne skje igjen.

– En typisk vinter framover vil by på mindre snø g mer regn. Snøen vil bli liggende kortere når den først kommer, for det er større sjans for milde perioder.