Dagligvareprisene kraftig opp:

MYE Å SPARE: Det er uvanlig mye penger å spare på å ferie hjemme i Norge enn utlandet nå for tiden. Her ser vi et telt ved Oppstrynsvatnet på Mindresunde Camping. Foto: Frode Sunde / TV 2

Norges Bank satte forrige uke opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent.



Denne uka kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) med ferske tall som viser at prisene på dagligvarer her i landet har gått opp hele 2,5 prosent på én måned.

– Det er bare å finne fram teltet og holde seg i Norge, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Han sier det bare delvis på spøk.

– Mange bør nok velge litt billigere løsninger i sommerferien. Det er ganske drøye priser nå. Drar du til et europeisk land eller til USA, er jo kronekursen 15-20 prosent svakere enn i fjor. Ser du på Tyrkia, så har faktisk kronekursen styrket seg, men der er jo inflasjonen 50 prosent.

OPPFORDRER FOLK TIL Å TA GREP: Sjeføkonom Kyrre Knudsen tror at både renten og matvareprisene kommer til å stige enda mer gjennom sommeren og høsten. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

Utflating

Den generelle prisveksten i Norge har vært på 6,4 prosent de siste tolv månedene.

– Prisveksten er fortsatt høy, men vi har de siste månedene sett tegn til en utflating, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det var ventet at prisveksten ville holde seg høy, men være på et litt lavere nivå enn i mars. Da var inflasjonen på 6,5 prosent. Norges Bank har et mål om å få kjerneinflasjonen ned på 2 prosent.

– Den gode nyheten er at inflasjonstaket har flatet ut. Den dårlige nyheten er at vi fortsatt er veldig langt fra inflasjonsmålet til Norges Bank, sier Knudsen til TV 2.

Prisstigningen på matvarer er noe nordmenn flest vil merke, tror han.

– Forrige måned var det jo sterk konkurranse i matvarebransjen, mens denne måneden stiger prisene betydelig. Matvareprisene er også nærmere elleve prosent dyrere enn i fjor. Og fortsatt er det usikkert om de har tatt ut kostnadsveksten eller om det kan komme mer, sier Knudsen.

Redd matprisene øker enda mer

Dagligvarebransjen har to store forhandlinger med leverandørene sine hvert år. Den neste runden kommer i sommer. Knudsen er redd for at dette også vil føre til merkbar prisstigning.

– Jeg er litt bekymret for at det kan komme mer. Det har vært såpass høyt fokus på priskonkurranse hittil i år at man ikke kan utelukke det, sier sjeføkonomen.

Kyrre Knudsen mener at nordmenn så langt har klart seg forholdsvis bra gjennom kraftige økninger i strøm- og rentekostnader, samt prisstigningen på matvarer det siste året.

– Det har gått overraskende bra så langt, men det tærer nok på oppsparte midler. Man ser tegn til at mange nordmenn har brukt opp sine oppsparte midler nå.

Han oppfordrer alle til å ta grep nå før sommeren, om nødvendig.

– Jeg tror folk bør ta en god kikk på privatøkonomien og ta grep, for å forberede seg på at renten går enda mer opp. Jeg tror styringsrenten skal opp til 3,75 prosent.

Og derfor er kanskje ikke teltferie i Norge et dumt forslag.

– I media kan man få inntrykk av at folk kjøper sydenturer som aldri før. Sånn sett virker det som mange prioriterer det og heller justerer på andre måter, men mange jeg snakker med virker mye mer bevisst på dette og velger billigere ferier.