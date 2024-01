– Det er alle mann til pumpene nå!

Helt siden søndag har værforholdene skapt utfordringer for veitrafikken i Nord-Norge.

Mye regn, snøskred og snøskredfare, ising og underkjølt regn har gitt vanskelige kjøreforhold.

Mandag kveld ble riksvei 80 mellom Fauske og Bodø stengt ved Kistrand på grunn av frykt for oversvømmelse og stor skredfare.

Tirsdag morgen gikk sørpeskredet som var ventet. Skredet sperrer hele veibanen. Planen var å åpne veien onsdag, men slik gikk det ikke.

For onsdag formiddag ble det besluttet å holde veien stengt også det neste døgnet.

Fare for nye skred

– Det er faren for flere skred som gjør at veien vil være stengt også videre, sier Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge.

Nå blir det gjort en ny vurdering av situasjonen på den rasutsatte strekningen ved Kistrand først torsdag klokken 12.

SØRPESKRED: Et 50 til 100 meter langt skred som gikk tirsdag morgen, har ført til at RV 80 mellom Bodø og Fauske nå har vært stengt i flere døgn. Foto: Statens Vegvesen

RV 80 er hovedfagsåret inn og ut av Bodø og en av de mest trafikkerte veistrekningene i hele Nord-Norge.

Nå har veien vært stengt siden mandag kveld og det gir store utfordringer.

Det har også gått ras tidligere på denne strekningen, og i 2021 døde en ansatt i Mesta etter at et skred veltet bilen han stod ved.

Det er nå skiltet omkjøring fra Saltdal til Tverlandet på fylkesvei 812 og fylkesvei 17.

Men denne omkjøringsveien er ikke anbefalt for store kjøretøy, det betyr at det er mange tyngre kjøretøy som ikke kommer seg inn- og ut av Bodø med viktig last.

– Dette gir utfordringer for godstrafikken siden omkjøringsveien ikke er beregnet for tungtrafikk. Vi frykter at mange trailere på denne strekningen kan gi utfordringer for veidekket, sier Langmo.

Problemer i hele Nord-Norge

Skrede som gikk tirsdag morgen er fortsatt ikke ryddet bort på grunn av fare for nye skred.



– Mange er nå frustrerte over at RV 80 mellom Bodø og Fauske er stengt igjen. Hva tenker du om det?

TRAVELT: – vi har ekstra folk på jobb for å håndtere alle henvendelsene som kommer til trafikksentralen her i Mosjøen, sier Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge. Foto: Statens Vegvesen

– Det har vi forståelse for, men sikkerheten til bilistene kommer først. Statens vegvesen og entreprenøren må også vurdere sikkerheten på steder.

Også andre steder i Nord-Norge er det utfordrende.

E6 over Kvænangsfjellet, på grensa mellom Troms og Finnmark, er også stengt på grunn av skredfare.

Ny vurdering vil bli gjort onsdag klokken 14. I Finnmark er E69 til Honningsvåg og Nordkapp stengt på flere steder på grunn av skred.

I samme fylke har riksvei 94 til Hammerfest vært stengt etter at to skred har blokkert veien. Her er veien nå åpen igjen.

Klokken 1250 meldte politiet på X om et nytt snøskred ved Nisseskogen i Hammerfest. Brannvesenet har vært på stede og melder om et skred på 50 ganger 50 meter. Ingen er er tatt av skredet som stoppet før selve stien til Nisseskogen.

Ekstra folk på jobb

Det er væromslaget i form av plussgrader og store nedbørsmengder som går at det er utfordrende kjøreforhold i store deler av Nord-Norge.

IKKE RYDDET: Det er fortsatt for farlig for Statens Vegvesen og entreprenører å ta seg inn i skred området. Man frykter at det vil gå flere skred på grunn av mildvær og store nedbørsmengder. Foto: Statens Vegvesen.

Hos Vegtrafikksentralen Nord i Mosjøen er det hektisk aktivitet nå.

– Det er fortsatt vanskelige kjøreforhold mange steder i Nord-Norge. Det er fare for at flere veier i hele landsdelen kan bli stengt på kort varsel på grunn av skred eller skredfare.



– Vi har ekstra folk på jobb, og det er alle mann til pumpene nå.



– De som skal ut å kjøre må sørge for å holde seg oppdatert på situasjonen på veiene. Sjekk trafikkmeldingene på www.175.no, sier Håvard Langmo.