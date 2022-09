Konsekvensene av at Nord stream 1 og 2 ikke er i bruk, kan bli svært alvorlige for Europa. Særlig hvis også norske olje- og gassinstallasjoner rammes.

Nord stream 1 har vært stengt i flere uker på grunn av «vedlikehold», har russiske Gazprom sagt. Rørledningen har forsynt Europa med gass i over ti år.

Og nye Nord stream 2 har stått klar til bruk, men krigen førte til stans i samarbeidet.

EKSPLOSJONER: Et seismograf fanget opp eksplosjonene i Østersjøen. Foto: German Centre for Georesearch

Det at gassrørledningene nå har blitt utsatt for eksplosjoner og trolig sabotasje, er kroken på døra for videre gass-samarbeid med Russland, tror ekspert.

– Dette er vel kanskje det endelige dødsstøtet for hele Nord stream-forbindelsen. Det virker ikke sannsynlig at disse rørledningene kommer i drift i det hele tatt. Å bruke penger på å reparere dette her er vel høyst tvilsomt, sier Gert Ove Mollestad, kraftekspert og redaktør i Montel News.

Hva med neste vinter?

Ifølge danske myndigheter vil det ta opp mot en uke å fikse de tre hullene i kablene. Hullene spyr ut gass, som gjør at det bobler i havoverflata i Østersjøen.

Det er ikke kjent hvem som kan stå bak handlingen, som en rekke statsledere kaller en «villet handling». Men både Ukraina og Polen mener Russland står bak, noe flere norske militæreksperter ser på som sannsynlig.

Etter at Russland begynte å strupe gassen i Nord stream 1, har Tyskland, som er mest avhengig av russisk gass, forsøkt å fylle gasslagrene i forberedelse til vinteren.

Mollestad sier at denne vinteren er tålig under kontroll, men én faktor spiller inn:

– Blir det en veldig kald vinter, så blir det straks verre igjen, sier han.

– Så er også spørsmålet hvor EU skal få gassen sin fra neste vinter? Dette bidrar til at situasjonen blir enda mer alvorlig, fortsetter han.

GASS: Den røde linjen, gass mellom Norge og Polen, ble åpent samme døgn som eksplosjonene i Østersjøen Foto: AP / NTB

– Kan styre mot resesjon

Nå som de russiske gassledningene er ute av spill, er Norge nå den viktigste gassleverandøren til Europa. Det gjør trolig Norge til Europas største sabotasjemål, mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sier Karlsen til NRK.

Også Mollestad påpeker at vi nå er sårbare. Dersom også Norge skulle bli rammet, får det svært alvorlige konsekvenser, påpeker han.

– Skjer det noe med våre leveranser, så vil konsekvensene bli ytterligere forverret for EU, sier Mollestad.

– Vi styrer i verste fall mot en omfattende resesjon i hele Europa fordi det ikke er nok energi, og den energien som er der blir kjempedyr fordi det er knapphet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tirsdag kveld at sabotasje av energiinfrastruktur vil føre til en svært sterk reaksjon.

– Bevisst ødelegging av aktiv europeisk energiinfratruktur er uakseptabelt og vil føre til den sterkest mulige reaksjonen, sa hun.

Leder Ingerid Maria Opdahl ved Senter for sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier sier eksplosjonene viser hva også norske ledninger kan stå overfor.

Førsteamanuensis Ingerid Maria Opdahl ved Institutt for forsvarsstudier Foto: Forsvaret

– Det som har skjedd med Nord Stream-ledningene, er eksempel på hva som kan skje med rørledninger som går forholdsvis grunt i Østersjøen, og Nordsjøen er også ganske grunn. Det er såpass grunt at de kan nås av dykkere. Det trenger ikke være ubåter, sier hun.

– Kan bli prekært

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, sier han ser eksplosjonene av gassledningene i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Slik sabotasje er en omfattende og tung operasjon. Hvem har kapasitet til det?

PREKÆR: Tom Røseth ved Forsvarets høyskole tror energisituasjonen på kontinentet vil bli enda mer prekær om også Norges olje og gass rammes. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er land som har undervannsteknologi, og spesielt undervannsdroner for eksempel.

– Er Russland et slikt land?

– Ja, det er de jo.

Ingen statsledere har ønsket å kommentere motivet for eksplosjonene eller hvem som kan stå bak. Russland har også sagt at de mistenker sabotasje.

– Om Russland står bak er det en beskjed til spesielt Berlin og London om at her kan man kutte energitilførselen ytterligere. Uten norsk olje og gass til kontinentet, vil situasjonen bli mer prekær for Europa i vinter, sier Røseth.