Det ekspertene fryktet, er nå i ferd med å skje

På to uker har kjøttetende bakterier dukket opp i Norge.

Hvis vannet er varmt i en lengre periode, kan det vokse fram en kjøttetende bakterie, kalt vibrio.

Vibrio kan gi alvorlige skader, og det blir blant annet advart om å unngå bading dersom du har åpne sår, tatovering eller nedsatt immunforsvar.



Tidligere har FHI advart om at forekomsten av bakterien kan øke i takt med et varmere klima.

Og varmt har det vært.

BAKTERIE: Slik ser bakterien ut i mikroskop. Foto: Media / Medical / UIG / REX / NTB

Etter en periode med tørke og et stort antall varmegrader i Sør-Norge, har vannet rundt kysten og fjorden blitt varmere og varmere.

Blitt synlig

Nå viser kartet en bekymringsverdig utvikling.

Risikoen for kjøttetende bakterie har økt og økt i Sør-Norge de siste ukene, ifølge et overvåkingskart fra EU.



ØKENDE: Jo lysere farge det er, jo høyere risiko er det for å få infeksjon Foto: ECDC.

For at bakterien skal vokse, må det være over 18 grader i minst to uker.

Kartet fra EU, som overvåker bakterien, viser at det har gått fra null risiko, til medium risiko.

Utenfor Larvik er det høy risiko. I ytre Oslofjord er det medium til lav risiko, viser overvåkingen.



PLASK: Noen burde ta forholdsregler når det bades fremover. Foto: Frode Hoff / TV 2

FHI sier til TV 2 at selv om det er blitt høyere risiko for bakterien, er det fortsatt relativt lav risiko for å få infeksjon.

– I dag er risikoen for infeksjon lav. Det ser vi gjennom ECDC-kartet og overvåkingen vi gjør gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i Norge, sier Ettore Amato, seniorrådgiver i FHI.

Slik unngår du bakterien: Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.

Personer med immunsvikt, leversykdommer, hemokromatose og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.



Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading.



Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn. Kilde: Ettore Amato, FHI

Advarer

Selv om det er lav risiko, advarer FHI mot bading for enkelte personer. Det gjelder blant annet de med sår eller ny tatovering.

BADEGLAD: Ettore Amato, seniorrådgiver i FHI, følger vibrio-bakterien gjennom sommeren. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hvis du har et åpent sår, anbefaler vi at man tar forholdsregler. Dette gjelder særlig for folk med nedsatt immunforsvar, eldre personer eller med leversykdom, sier Amato.

Ifølge en oversikt over smittsomme sykdommer i Norge har det vært 12 tilfeller av vibrioinfeksjon så langt i år, men det blir presisert at man kan få infeksjon av vibriobakterie, uten at den er kjøttetende.

Syden utsatt

Havforskningsinstituttet (HI) følger utviklingen med vibrio tett.

Cecilie Smith Svanevik, seniorrådgiver i HI, sier til TV 2 at dette er en bakterie som har vært i vannet lengre sør i Europa over lang tid.

– Denne risikoen vi ser i Norge nå, er noe andre land har hatt hele tiden. De har klart å forholde seg til risikoen over lang tid, og det er noe vi nå også må gjøre, forteller Svanevik.