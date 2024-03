– Det dummeste jeg hører

I lang tid har norske kvinner fått sitt første barn senere og senere i livet. Såpass spektakulært har det vært å bli ung forelder, at det ble laget TV-serier om fenomenet.

Nå kan det se ut til at trenden er i ferd med å snu:

– Det blir romantisert i sosiale medier å være ung mamma. Flere vil prøve det.

Det forteller tobarnsmor Ingri Moen (24).

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli ung mor.

GIFT: Ingri Moen og mannen Jan-Kristian Karlsen har vært sammen siden de var 17 år. De har studert sammen, ble kjapt samboere og giftet seg en høstdag i fjor. Foto: Privat

Skummelt uansett

Det var i forbindelse med sitt første svangerskap, som 21-åring, at Moen begynte å dele åpent om livet sitt i sosiale medier.

Først kom lille Edvard, og 18 måneder senere ble Sonja født.

SØSKENKJÆRLIGHET: Emily på ett år og Edvard på to år koser seg på tur i skogen. Foto: Privat

– Det er veldig fint. Jeg vet ikke hvordan det er å være en eldre mor, men for førstegangsfødende er det nytt og skummelt uansett alder, sier hun.

Hun hadde en klar plan om å bli forelder tidlig – slik hennes egne foreldre gjorde. Mannen Jan-Kristian var ikke like overbevist:

– Jo mer vi snakket om det, jo mer giret ble han, forteller Ingri. De to ble sammen som 17-åringer.



Eldre førstegangsfødende



De aller fleste er ikke like tidlig ute som Ingri og Jan-Kristian.

ERFAREN: Steen ble selv pappa da han var 28 år, han er glad de ble foreldre relativt ungt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Onsdag kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at det ble født 51.980 barn i Norge i 2023. Dette er 500 flere enn året før.

I løpet av de siste 15 årene har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende økt med mer enn to år. I 2023 var gjennomsnittsalderen 30,3 år for kvinner og 32,3 år for fedre.



Fruktbarhetstallet ble målt til 1,4 barn per kvinne som er en marginal nedgang fra 1,41 året før.

Skal vi tro ekspertene, er det en fordel å få barn noe tidligere enn snittet i Norge.

– Den ideelle alderen for kvinner er mellom 20–30 år, sier fødselslege Thorbjørn Brook Steen til TV 2. Han opplever at det er flere yngre mødre i distriktene, sammenlignet med Oslo og omegn.

– Jeg kom akkurat fra en fødsel med en 24 år gammel andregangsfødende, sier han. Fødselslegen forteller at det kun er fordeler ved å være ung mor, når det gjelder det medisinske.

Ifølge Steen er det blant annet lettere å bli gravid, lavere risiko for spontanabort, svangerskapsforgiftning og keisersnitt. Det er også mindre sjanse for å utvikle livsstilssykdommer.

Han lar seg imponere av unge mødre:

– De trosser min generasjons behov for trygghet, der alt skal være i orden med økonomi, jobb og bolig før man får barn. De har nok litt mer av «happy-go-lucky»-følelsen. Man er i et driv i starten av livet, sier han.

Realistisk hverdag

Ingri Moen og Jan-Kristian Karlsen kjenner seg igjen.



– Jeg elsker familieidyllen og gleden barna tilfører livet vårt, sier Moen.

I sosiale medier deler hun mye om familieidyllen. Det har gitt henne oppmerksomhet på plattformen Tiktok. I skrivende stund har hun 19.500 følgere – og hennes mest sette video har tre millioner visninger.

Se videoen om hvorfor Ingri og mannen ikke har sovet i samme seng på ett år:

Plattformen har ført til flere nye bekjentskaper som også har valgt småbarnslivet i ung alder:

FÆRRE BARN: Ut fra totalt antall fødte og kvinner i alderen 15-49 år regner SSB ut samlet fruktbarhetstall. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi er et mangfold av mammaer som støtter hverandre, forteller Moen.

FØDSEL: En blid Juliett Helen Rye er klar for å møte datteren sin. Foto: Privat

En av dem er Juliett Helen Rye. Også hun ble gravid som 21-åring – og nå er datteren Emily blitt åtte måneder.

Rye ser ingen fordeler med å vente med å bli forelder – det til tross for at flere av vennene hennes uttrykker behov for å «leve livet» før de får barn:

– Det er det dummeste jeg hører. Man kan fortsatt dra på byen, være med venner og reise, ler den unge moren, og legger til at datteren er blitt svært reisevant på kort tid:

– Emily er med meg overalt. Nå er hun åtte måneder og vi har allerede vært på tre reiser.

FAMILIE PÅ TRE: Pappa Ole Alm, mamma Juliette Helen Rye og lille Emily på ferie Foto: Privat

Frykter for økonomien

En hjertesak for Rye er økonomien rundt et småbarnsliv. Flere av følgerne hennes tar nemlig kontakt med bekymringer om egen økonomi:

FERIE: Familien er svært økonomiske. Da de skulle på en av feriene solgte Rye klær som finansierte reisen. Foto: Privat

– De sier at de vil, men har ikke nok penger til å få barn tidlig.

Fødselslegen Thorbjørn Steen Brook er enig i at økonomi kan være en faktor som trekker snittalderen til førstegangsfødende opp.

– Det er mye som spiller inn når man skal få barn. Mange vil bli ferdig med utdannelse, og det er nok økonomidrevet på mange vis, sier han.

Her går Rye frem som et eksempel på det motsatte. Hun og samboeren er opptatt av å handle brukt, og å få tak i ting gratis. Det forteller hun mye om i sosiale medier – og det har en effekt på følgerne.

– Flere forteller at de slutter på prevensjon etter å ha sett at det ikke trenger å være så dyrt å få barn.

Og slik kan det bli desto mer «trendy» å gå imot strømmen, og bli medlem av foreldreklubben i ung alder.