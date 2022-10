– Det blir ille for Russland

Den økonomiske nedgangen i Russland fikk ikke en like stor knekk som ventet etter alle sanksjonene som ble innført i forbindelse med krigen.

I juni spådde Det internasjonale pengefondet (IMF) en økonomisk nedgang på 6 prosent for året som helhet. Nå er anslaget på 3,4 prosent.

Ifølge IMF er økonomien berget av oljeeksport og en relativt stabil etterspørsel etter varer innenlands.

Men snart kommer den ytterligere nedgangen, sier eksperter.

OLJE: Den russiskeide oljetankeren i Nakhodka-bukta 12. august. Foto: Tatiana Meel / Reuters / NTB

– Blir verre

Fra starten av desember skal mesteparten av EU slutte å handle råolje og andre petroleumsprodukter fra Russland. Det kommer til å svi for landets økonomi.

Det sier sjefsforsker Cecilie Sendstad ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det blir verre for Russland fremover, etter hvert som sanksjonene skrus til, sier hun.

Sendstad forsker blant annet på økonomien til det russiske forsvaret.

Ifølge Sendstad står 30 prosent av Russlands BNP av eksport. Rundt halvparten, altså 15 prosent, kommer fra olje. Halvparten av det igjen, altså 7,5 prosent, kjøper EU. Når det bortfaller, får det dermed konsekvenser for Russlands økonomi.

FORSKER: Cecilie Sendstad ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

– Når EU så godt som bortfaller som marked, er det ganske mye som skal til for å få andre til å kjøpe samme mengde, sier Sendstad.

Det at Russland også mister tilgang på en del innsatsfaktorer (som råvarer), påvirker landets økonomi, sier Sendstad.

– Flere bedrifter rapporterer nå om problemer med å få tak i innsatsfaktorene de har benyttet tidligere, og at det er utfordrende å reorientere eksporten til andre markeder, sier hun.

Selger til andre land

Vestlige land har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland siden landet invaderte Ukraina 24. februar, men forsøket på å kvitte seg med avhengigheten av russisk olje har hatt begrenset effekt så langt.

Forbudet mot å importere råolje og andre petroleumsprodukter fra Russland trådte i kraft umiddelbart, men forskriften inneholder overgangsperioder fram til 5. desember 2022 for råolje og fram til 5. februar 2023 for petroleumsprodukter.

Europeiske og amerikanske selskaper har redusert kjøp av russisk olje. I stedet har den tatt veien til Kina og India, ifølge IMF. Den oljen har imidlertid blitt solgt til under verdensmarkedets pris, ifølge NTB.

Selv om Kina og India kjøper olje, blir det ikke like lett for Russland å selge all oljen som EU har importert frem til nå, sier Sendstad. Årsaken er at mye infrastruktur ikke er på plass.

– Det vil også bli et problem for Russland at man ikke kan sende oljen med skip til andre land, fordi skipene som frakter den, får ikke forsikring lenger. Tidligere var det europeiske skip som fraktet oljen. Det blir vanskeligere å få sendt oljen til andre steder nå, sier Sendstad.

– Dermed får EUs stans i oljeimport langvarige konsekvenser for Russland. Det blir ille når sanksjonene trår i kraft, fortsetter hun.

Dårligere helsetilbud

Ifølge Reuters er det begrenset hvor mye mer olje Kina og India kommer til å kjøpe av Russland, ettersom de to landene allerede har lange kontrakter med blant andre Saudi Arabia og De forente arabiske emirater.

Sri Lanka har også sagt at det kan bli aktuelt for dem å kjøpe olje fra Russland, skriver Reuters.

– Hvilke konsekvenser får trolig mindre eksport av olje for den russiske befolkningen?

– Befolkningen vil merke de tunge økonomiske tidene i form av høyere priser og dårligere tilgang på varer. Sannsynligvis må også myndighetene omprioritere offentlig forbruk i retning av mer til forsvaret, hvilket kan gi dårligere helsetilbud, utdanningstilbud og lønnsvekst i det offentlige, sier Sendstad.

Ifølge Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) utgjorde de russiske forsvarsutgiftene 4 prosent av BNP, altså om lag 66 mrd. dollar. Dette har sannsynligvis økt betraktelig i år, sier Sendstad.

Presset på pris

Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt er enig med Sendstad at det blir ikke lett for Russland å selge oljen som tradisjonelt har gått til Europa, til andre land.

AVHENGIG: Forsker Jakub Godzimirski sier Russland er svært avhengig av å få solgt oljen sin, siden budsjettet deres i stor grad er inntekter fra olje. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Trolig kommer Russland til å selge mer olje til det asiatiske markedet. Det vil innebære lengre avstander enn til de europeiske landene.

– Det er opplagt at det kommer til å skape mer problemer for Russland å frakte oljen til andre markeder, sier Godzimirski.

Han peker på transportutfordringene, og at prisene på den russiske oljen kan bli presset ned. Det vil innebære reduserte inntekter.

– Når man selger mye olje, er man avhengig av å få solgt på andre markeder, og da kan man bli presset på pris.

Bortimot halvparten av det russiske statsbudsjettet er oljepenger, ifølge Godzimirski. Dermed er ressursen svært viktig for landets økonomi.

I 2016 uttalte tidligere finansminister Aleksej Kudrin ifølge CNBC at Russland er for avhengig av olje, og at det dermed er den største svakheten for landets økonomi.

Godzimirski påpeker at oljemarkedet er vanskelig å forutsi. Dermed er det også vanskelig å si konkret hvor store konsekvenser det vil bli for Russland.

– Krigen koster Russland mye penger, og hvis de skal fortsette aktiviteten i Ukraina, vil de måtte bruke enda mer penger på forsvarsrelaterte utgifter, sier Godzimirski.