– Mange vil oppleve at dette blir veldig tøft, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedersun, til TV 2.

Man har hørt det før. Høye strømpriser, renta skal opp og rekorddyre matvarer.

Dette vil få store konsekvenser. Men er folk egentlig forberedt på hva som virkelig kommer?

«Høsten fra helvete»

Nordea Markets presenterte onsdag sin makrorapport om framtidsutsiktene i norsk økonomi.

De går så langt som å omtale de neste månedene som «høsten fra helvete».

– Jeg forstår at det er skremmende. Men det blir en tøff høst. Man har regnet med at rentene skal opp, men at mat og strøm skulle bli så dyrt, det hadde ikke folk beregnet inn i privatøkonomien sin, sier Incedersun og legger til:

– Det blir et lite jordskjelv for noen.

– Noen må ta grep

Forbrukerøkonomen er tydelig på at store deler av befolkningen vil klare seg, men noen husholdninger er nødt til å foreta noen harde prioriteringer.

– Man kan ikke reise så mye og spise så mye ute. Man må rett og slett kutte litt på det sosiale liv. Noen må ta noen grep for at det skal gå rundt, sier Incedersun.

I august presenterte Norges Bank nok en dobbel renteheving, og styringsrenten er nå på 1,75. Det er også varslet flere rentehevinger utover høsten og inn i neste år.

– Fordi inflasjonen man ser nå ikke er sunn og holdbar, så må vi videre opp. Men hvor langt Norges Bank går, er vanskelig å si, sier hun.

– Nødt til å ta det innover seg

Incedersun mener folk må forberede seg på at boliglånet kan bli to prosentpoeng dyrere innen utgangen av neste år, og ber derfor befolkningen om å ta høyde for dette allerede i dag.

– Forbrukerne er nødt til å ta dette innover seg, og mange har nok gjort det allerede. Mine tips er å se på forbrukermønsteret ditt det siste året. Hva er det du kan og bør kutte på. Gå gjennom de finansielle avtalene dine som forsikringer og boliglån, sier forbrukerøkonomen.

– Smålig

Incedersun sier det er vanskelig å spå hvor lenge situasjonen vi befinner oss i nå, vil vare.

– Men når inflasjonen holder seg høyt, i tillegg til at rentene går raskt opp, så blir det verre for privatøkonomien. Mange må derfor tenke seg om to-tre ganger før man gjør et kjøp. For noen høres det kanskje smålig ut, men det er det noen husholdninger vil være nødt til å gjøre, sier hun.

Forbrukerøkonomen understreker at hun er optimist, men også realist.

– Noen husholdninger vil klare seg kjempebra, noen vil klare seg ok og andre vil slite.

Incedersun har særlig én klar oppfordring til regjeringen på vegne av denne gruppen.

– Jeg håper at de som virkelig trenger hjelp, blir ivaretatt i statsbudsjettet som kommer.