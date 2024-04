– Det blir et historisk øyeblikk

– Jeg har vel ikke spilt for et sittende publikum siden jeg selv spilte i skolekorps for lenge siden, humrer Jørgen «Jørg-1» Nordeng.

Det er en velkjent bransjepåstand at nordnorske Tungtvann var de første til å få norskspråklig hiphop til å fungere.

Denne påstanden har både Jørgen «Jørg-1» Nordeng og DJ Lars «Poppa Lars» Sandness fått høre til det kjedsommelige helt siden debuten i 1999.

– Da vi begynte, var det for å bevise at det gikk an. Vi følte at det meste vi hadde hørt av norsk rap ikke hørtes ut som hiphop. De norske rapperne brukte ikke språket på den samme måten som det svenskene gjorde. De rappet som de snakket. Og det var vel vi noen av de første til å gjøre. Vi tar den og bruker det for alt det er verdt, sier Nordeng.



Den aller første EP-en til Tungtvann het «Reinspikka Hip Hop».

Den ble en megasuksess. Etter dette har Tungtvann fått en bred fanskare både i inn- og utland.

Men at fenomenet hiphop skulle vokse seg så stort, hadde ingen av dem trodd da de begynte å lage musikk sammen på slutten av nittitallet.



– Ambisjonen den gangen var simpelthen å lage noe fett og skape sitt eget uttrykk, sier Nordeng.



Nå har det altså gått 25 år siden den første EP-en kom ut.

HISTORISK: – Vi har aldri jobbet med KORK før, så dette blir helt nytt for oss, sier duoen i Tungtvann. Foto: Tarjei Krogh

– Vi hadde planer om å feire 20-års-jubileum også. Første øving til den markeringen hadde vi to dager før pandemien traff Norge for fullt. Det var planlagt en håndfull mengde med konserter, men så ble alt avlyst, sier Nordeng.

Rått og tøft

Nå skal 25 år med norskspråklig hiphop feires med en festaften 15. september.

Det skjer på scenen til den Den Norske Opera og Ballet sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK).



– Det er lenge siden ideen kom. Det har vært en lang vei. Det startet med en dialog i 2021 i forbindelse med at Bodø er europeisk kulturhovedstad i år, sier Nordeng.

– Tungtvann og KORK på samme scene høres litt unaturlig og sprøtt ut?

– Dette er litt nytt for alle, men det blir rått og tøft. Det å skrive ut noter på Tungtvann sitt materiale blir utfordrende. Jeg er glad jeg ikke skal gjøre den jobben, humrer Nordeng.

Nordeng og Sandnes har i tillegg til KORK med seg artister de beskriver som både personlige favoritter og artister som de har sett opp til i karrieren.

De som skal på scenen, er blant annet Petter (S), Jaa9 og OnklP, Lars Vaular, Oscar Blesson, Tyr, Grim Pil og Rambow.

– Det blir en historie hvor vi har tatt utgangspunkt i vår start. Vi tar med publikum på en reise gjennom de siste 25 årene og med artister som på hver sin måte har brukt det norske språket til noe nytt og laget et genuint uttrykk.

KUN EN: Konserten den 15. september blir den eneste i operaen for Tungtvann. Derfor blir den både unik og spektakulært. Foto: Tarjei Krogh

– I nyere tid har norsk hiphop blitt noe skikkelig norsk, og det handler om identitet. Derfor har vi med folk fra forskjellige deler av landet og retninger innen rap, sier Nordeng.

Dette jubileet er en viktig del av det europeiske kulturhovedstadsprosjektet, «Bodø 2024». Men konserten er altså ikke i Bodø.

– Grunnen til at vi ønsker å gjøre det i Oslo, som den eneste produksjonen vi gjennomfører der, er at dette fenomenet funker på norsk takket være nordlendinger. Da gir det mening å ta det til hovedstaden, sier programsjef i Bodø2024, Henrik Sand Dagfinrud.



Nytt publikum

For KORK var det enkelt å si ja da forespørselen om et samarbeid med Tungtvann kom.

– Jeg kommer selv fra den klassiske musikken, men har underveis i dette prosjektet lært at det er helt vanlig blant hiphop-artister å bruke materiale fra store klassiske verk som tema i sine låter.

– Nå kan vi trekke parallellene fra begge sider inn i operaen, og gjøre et poeng ut av at all musikk handler om å låne og la seg inspirere av hverandre, sier Gunilla Süssmann, programprodusent i KORK i en pressemelding.

De nordnorske hiphop-pionerene forteller at samarbeidet med KORK har vært fruktbart fra første stund. Det har vært gjensidig respekt og enighet om hva konserten skal bli og på hvilke premisser det skal skje.



For Tungtvann blir det med denne ene konserten sammen med KORK.

– Det blir et historisk øyeblikk for oss. Det er en fantastisk line up med overraskelser underveis. Dette må sitte på første forsøk, så fallhøyden er stor, sier Nordeng.

I operaen er det plass til rundt 1300 tilskuere.

– Hvem kommer for å høre på dere i operaen?

– Det er vel ingen tvil om at operaen får et nytt publikum denne kvelden, humrer han.