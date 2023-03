Flere i Stortingets næringskomité stiller seg undrende til at TikTok får lov til å etablere et stort datasenter i Norge.

Tirsdag ble det offentlig kjent at TikTok skal etablere et datasenter på Hamar, som skal håndtere selskapets «økende datalagringsbehov i Europa».

Dette gjøres for å imøtekomme kritikken fra flere land og institusjoner, som er bekymret for hva kinesiskeide TikTok samler inn av informasjon fra brukerne og hvem denne informasjonen ender opp hos.

Ukjent for næringskomiteen

Stortingets næringskomité visste ikke om TikToks etablering i Norge før selskapet sendte ut pressemeldingen sin tirsdag.

– Jeg har ikke hørt om planene før nå, sier komiteens leder Willfred Nordlund (Sp) til TV 2 tirsdag kveld.

HAR SPØRSMÅL. Alfred Jens Bjørlo (V) er spent på hvorvidt Regjeringen har vurdert TikToks etablering av datasenter i Norge. Foto: Annika Byrde / NTB

Komitemedlem Alfred Jens Bjørlo (V) forteller at Venstre har sendt inn spørsmål til justisministeren om hvilke vurderinger som er gjort rundt sikkerhetsutfordringene her.

– Vi tenker at det er positivt at det kommer store, nye etableringer, særlig til Innlandet, men vi vil vite at regjeringen har vært inne i saken og gjort grundige vurderinger, sier Bjørlo.

– Det gjør vi på bakgrunn av at justisministeren tidligere ikke har hatt et veldig reflektert forhold til sikkerhet, legger han til, med tydelig henvisning til justisminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok på tjenestetelefonen.

– Det blinker noen varsellys når det er snakk om kinesisk teknologi, konstaterer Bjørlo.

Les også: Dette kan TikTok finne ut om deg

TV 2 kontaktet Justisdepartementet onsdag kveld, med spørsmål om hvorvidt det er foretatt sikkerhetsmessige vurderinger i denne saken. Departementet hadde ikke anledning til å svare før artikkelen ble publisert.

– Tilsvarer et Alta-kraftverk

Per Vidar Kjølmoen (Ap) er enig i at de sikkerhetsmessige sidene ved prosjektet må avklares. I tillegg er han skeptisk til kraftbruken.

– Nå har vi i utgangspunktet fri etableringsrett i Norge, men jeg mener vi må prioritere den dyrebare kraften vår til samfunnsnyttige prosjekter som skaper trygge arbeidsplasser og varige verdier, sier Kjølmoen.

ØNSKER NASJONAL PLAN: Rødt og Geir Jørgensen mener at det må etableres en plan for kraftprioriteringer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Geir Jørgensen, som er stortingsrepresentant for Rødt og også sitter i næringskomiteen, sier at det haster å få på plass en nasjonal plan for kraftprioriteringer.

– De 150 MW Green Mountain trenger for å drive TikTok-serverne tilsvarer et Alta-kraftverk, sier Jørgensen.

I strid med sikkerhetsloven?

Han mener at lokalt næringsliv «garantert» vil lide under dette, og tror heller ikke at det blir en så stor sysselsettingseffekt som utbyggeren anslår.

– Det viser erfaringene med datasentre andre steder i landet, sier Jørgensen.

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad deler bekymringene til de andre medlemmene i næringskomiteen.

– Jeg må si jeg er skeptisk til dette. Både at vi bruker sårt tiltrengt kraft til dette formålet, mens mange andre gode tiltak står i kø for å få kraft. Den andre grunnen er at dette bør sjekkes sikkerhetsmessig, sier Bjørnstad.

Han er usikker på om dette er avstemt med sikkerhetsloven.

– Dette er noe vi må borre dypere i, legger han til.

Bjørlo sier også at Venstre vil forfølge saken videre dersom det viser seg at Regjeringen ikke har vært inne i denne saken.