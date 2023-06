– Det ble så mye hets at jeg måtte slutte å lese

«Vi lever i et kapitalistisk samfunn. La han få noen brukte truser i ny og ne!»



«Jævla fjolle»



Dette er bare noen få utvalgte reaksjoner på det sosiale nettverket TikTok etter at TV 2 skrev om studenten Anna Folgerø fra Bergen i forrige uke.

Hun og samboeren var på desperat boligjakt i Tromsø, og ble kontaktet av en mann som hadde en leilighet å tilby for 18.000 kroner i måneden.

– Han kom raskt innpå at jeg kunne få leiligheten for bare 13.000 kroner i måneden, hvis jeg var villig til å gi bort noen brukte truser en gang iblant, og litt sånn «diskre, bare av og til», fortalte Folgerø sjokkert til TV 2.

Hun delte den ubehagelige opplevelsen via Instagram, og fikk raskt positive tilbakemeldinger på innlegget.

– Det var mange positive tilbakemeldinger fra både kjente og ukjente. Mange syns det var tøft at jeg sto fram med min opplevelse, forteller 28-åringen.

Uventet respons

Men da TV 2 la ut en TikTok-reportasje om Annas opplevelser, gikk videoen viralt. Mandag ettermiddag var den sett over 250.000 ganger.

Tilbakemeldingene her var noe helt annet.

– Det tok helt av. Jeg hadde ikke forventet en slik type negativ respons på saken, forteller 28-åringen.

UVENTET KRITIKK: Detter er bare noen av de mange negative kommentarene 28-åringen fikk på Tik Tok. Foto: Skjermdump fra Tik Tok.

Det ble til slutt så mange negative tilbakemeldinger at TV 2 måtte stenge kommentarfeltet.

«LOL. Hun har garantert tilbydd det selv for billigere leie»



«Så hvorfor sutre over det? Du kunne spart 5K i måneden på truser verdt 100kr og litt råtten fisk»

– Det ble en bølge av hets fra menn som ville latterliggjøre meg. Det er både kjipt og provoserende. Det ble så mye at jeg måtte slutte å lese videre, forteller Folgerø.

Mange av meldingene går på at hun er både pr-kåt og at hun selv ønsker oppmerksomhet.

– Kommentarene vitner om at mange ikke har lest hele saken, så folk har nok gjort seg opp en mening på manglende kunnskap. I tillegg viser reaksjonene at dårlige kvinneholdninger eksisterer i aller høyeste grad. Det understreker jo egentlig budskapet mitt, forteller hun.

Sex mot billig husleie

Etter at TV 2 skrev om utleieren som ønsker brukte truser mot billigere husleie, er det flere kvinner som har tatt kontakt med redaksjonen og Folgerø direkte.

En av de er Ronja Johansen (32) i Oslo.

Hun ble tilbudt sex som rabatt på husleie.

UVENTET TILBUD: – Dette er holdninger vi bare ikke skal akseptere, sier Ronja Johansen. Foto: Privat.

– Jeg var på visning hos en mann. På slutten av visningen ble jeg spurt om jeg kunne betale noe av husleien i form av naturlige tjenester. Det var ekstremt skremmende, nedverdigende og sykt ukomfortabelt, forteller Ronja Johansen.

Hun var bare 19 år første gang hun fikk et slikt tilbud. Siden har det skjedd fire ganger.

Hun sto fram på NRK med sin historie i fjor høst og opplevde det samme som det Folgerø gjør nå.

– Hva tenker du om at kvinner blir hetset på nett når de forteller om slibrige tilbud fra menn?

– Dette er holdninger vi ikke skal akseptere. Temaet må man ta tak i og diskutere. Det er mye kvinnehat. Vi har en ukultur, spesielt blant yngre menn på TikTok, forteller hun.

Mange advarsler

Folgerø fikk tilsendt bilder av den leiligheten hun kunne få leie i Tromsø.

En annen kvinne, som også var i kontakt med mannen, fikk de samme bildene. Da lå leiligheten plutselig i Oslo.

KLAR BESKJED: Anna Folgerø sendte denne meldingen til utleieren som ville ha brukte truser mot billig husleie. Foto: Privat

Mannen som kontaktet 28-åringen har skjult identitet på nummeropplysningene.

Hos søketjenesten 180.no, er det kommet inn hele 24 advarsler fra folk som har opplevd ubehagelige telefoner fra mannen.

Han er tydeligvis svært aktiv mot kvinner nå for flere av de innrapportere forholdene er fra april, mai og så seint som 10. juni i år.

I flere av advarslene står det blant annet:

«Ville leie ut billig mot å gi bort brukte truser … den mannen her burde få politiet på døra!»

«Tilbyr leilighet for en venn i bytte mot å selge truser.»

«Ville kjøpe sex. Angir seg for å være noen andre. Bør politianmeldes»

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med utleieren, men vedkommende la på. Han ønsket tydeligvis ikke å snakke med oss.

ADVARSLER: På opplysningstjenesten 180.no ligger det 24 advarsler på telefonnummeret mannen ringer fra. Foto: Skjermdump

Folgerø sendte mannen denne meldingen:

«Det du holder på med er forkastelig, og det er helt sykt at du våger å utnytte sårbare studenter som har lite penger. En ting er at du liker brukte truser, det skal du få lov til, men å utnytte din maktposisjon for å skaffe deg tjenester er ikke greit. Håper du tar med deg dette videre. Vær vennlig å ikke kontakte meg igjen».

Hun fikk aldri noe svar fra utleieren.

ANGRER IKKE: Til tross for en massiv kritikk og hets, er studenten glad for at hun stod fram med sin opplevelse. Foto: Privat

– Han er nok bevisst på hva han holder på med. At leiemarkedet i Tromsø er presset er ingen overraskelse, men det her tok prisen, skrev hun på Instagram.

Til tross for at 28-åringen ble latterliggjort på TikTok, angrer hun ikke på at hun fortalte sin historie.

– Ikke i det hele tatt. Jeg er opptatt av å formidle at dette er et større problem enn bare for meg. Jeg klarer fint å ta avstand fra de kommentarene som kom på TikTok. Jeg tar en kamp bare ikke for meg selv, men også for andre som har opplevd dette her, forteller hun.