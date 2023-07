– Det berører oss veldig

DRAP: På dette hotellet ble en kvinne i 30-årene funnet hardt skadd tirsdag ettermiddag. Hun døde av skadene, og en mann er siktet for drap. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Et barn under skolealder mistet moren sin etter en hendelse på et flyktningmottak i Bergen. Faren er siktet for drap.

– Det er en forferdelig tragisk sak der barnet er frarøvet sin mor og nå i realiteten står uten foreldre, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun er bistandsadvokat til barnet av den ukrainske kvinnen som tirsdag ettermiddag ble funnet hardt skadd på et hotell i Bergen.

Kvinnen døde av skadene, og barnets far er siktet for drap.

PÅGREPET: Mannen ble pågripet kort tid etter at politiet kom til stedet. Foto: Linda Ekeland / TV 2

Etterforskes

Tirsdag ettermiddag rykket politiet ut til Magic Hotel i Solheimsviken i Bergen. Hotellet blir brukt som akuttmottak for ukrainske flyktninger.

Der fant de en kvinne i 30-årene hardt skadd. Hun døde senere av skadene.

En mann i 30-årene er siktet for drap.

– Siktede ble avhørt tirsdag kveld, og erkjenner ikke straffskyld, sier Are Nygård Bergh, politiadvokat i Vest politidistrikt.

Mannen er fra Aserbajdsjan og kvinnen er fra Ukraina. De hadde ett barn sammen. De skal ha kommet til Norge tidlig i år.



Politiet etterforsker saken med hjelp fra Kripos. Relasjonen mellom siktede og avdøde, er blant det som etterforskes.



POLITI: Are Nygård Bergh er politiadvokat i Vest Politidistrikt. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Vi vet at de har hatt en parrelasjon og at de har et barn sammen. De bodde ikke sammen på nåværende tidspunkt, sier Bergh.

Torsdag blir mannen fremstilt for varetektsfengsling.



Barnet er under skolealder og skal ikke ha vært i rommet da hendelsen skjedde. Barnet blir nå tatt hånd om av barnevernet.

Politiet har pågrepet og siktet en mann for drapet på en ukrainsk kvinne i 30-årene på Magic Hotel i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Berører oss alle

Mottaket blir drevet av Hero på oppdrag fra UDI.

– Det berører oss veldig at det er en sånn hendelse på ett av våre mottak, sier Njård Håkon Gudbrandsen, regiondirektør i UDI Vest.

Han omtaler hendelsen som utrolig dramatisk, og sier det er trist at det fikk et så tragisk utfall.

– Vi har tett dialog med driftsoperatør, og har også kontakt med helse og politi. Vi sørger også for at beboerne får den hjelpen de har behov for, sier Gudbrandsen.

TRIST: Njård Håkon Gudbrandsen, regiondirektør UDI Vest, sier de er svært berørt av den tragiske hendelsen i Bergen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han mener sikkerheten på mottakene deres generelt er god nok.

– Det å bo på et asylmottak skal være like trygt som å bo alle andre steder. Dette er beboernes hjem, det betyr også at det er noen begrensninger knyttet til hvilke typer sikkerhetstiltak man kan sette inn.

Han understreker at de stiller strenge krav til driftsoperatørene når det gjelder både kompetanse og bemanning, og at de skal gjøre risikovurderinger av bosituasjonen.

REGIONSJEF: Anpuchelvan Mahesan er regionsjef i Hero. Han sier det er viktig å stille opp for de berørte i tiden som kommer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Stiller opp

– Primæroppgaven vår nå er å skape trygghet, være tilgjengelig og svare på de spørsmålene folk har, sier Anpuchelvan Mahesan, regionsjef i Hero.

Han sier driften ved mottaket har gått som normalt, men at mange har spørsmål om hva som har skjedd.

De sørger for å ha møtesteder hvor folk kan samles.

– Vi er tilgjengelige for ansatte og beboere, og så må vi ta tiden til hjelp, sier Mahesan.

Kommunen har invitert beboere og andre berørte til en samling på Ressurssenter for nyankomne flyktninger torsdag formiddag.

Der vil politiet og representanter fra kommunen være tilgjengelig for spørsmål.