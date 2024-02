Derfor vet vi så lite om kongens sykdom

Tirsdag ble det kjent at Kong Harald har fått en infeksjon under en ferietur på øya Langkawi i Malaysia. Han er sammen med dronningen.

Kongens tilstand er stabil, opplyste sykehuset til TV 2.

Men Slottet har vært tause. Siden innleggelsen ble kjent, har offentligheten fått svært lite informasjon.

Styrker tilstedeværelsen

Vi vet ikke hva slags infeksjon kongen har, eller hvorfor han måtte på sykehus.

Vi har ikke fått bekreftet om kongen har med seg eget helsepersonell på turen, eller om norske leger har reist til Malaysia.

Rett før klokken 14 onsdag opplyser kilder ved Slottet til TV 2 at de styrker tilstedeværelsen i Malaysia.

Den norske ambassaden i Kuala Lumpur sender en rådgiver til Langkawi som blant annet skal bistå i arbeidet med å koordinere praktisk informasjon til mediene, får TV 2 opplyst.

INNLAGT HER: Kongen befinner seg på Sultanah Maliha Hospital på ferieøya Langkawi i Malaysia. Foto: MOHD RASFAN

– Vil unngå spekulasjon

Ekspert i retorikk, Andreas Birger Johansen mener tilbakeholdenheten er en del av kommunikasjonsstilen til Slottet.



Kommunikasjonen fra Slottet må alltid balanseres mellom kongens rolle som landets overhode, og privatlivet hans.

Dette blir særlig tydelig når kongen er på sykehus i utlandet.

– På den ene siden trenger vi å vite hva som skjer, fordi vi bryr oss om kongen. På andre siden er det snakk om helsetilstanden til en 87 år gammel mann, sier Johansen.

FORKLARER: Retorikkekspert Andreas Birger Johansen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Johansen tror det er en grunn til at vi per nå vet lite om kongens opphold på sykehus i Malaysia.

– Jeg vil tro dette er for ikke å skape mer usikkerhet eller spekulasjon, sier han.

– Det hadde vært veldig dumt hvis Slottet gikk ut og sa at «dette kan gå alle veier». De må nok vente til de faktisk har tydelig informasjon, legger han til.

– Har med helseteam

Johansen får støtte fra TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

– Jeg ser for meg at de forsøker å skrive en pressemelding som skal gi mest mulig svar så de unngår spekulasjonene. Kongens sykdom fremstår ofte alvorlig, selv om det ikke alltid er det, sier han.

EKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

Kongehuseksperten forteller at kongen alltid har med seg et solid team når han reiser. Både privat og på jobb.

– Jeg vil anta at livlegen og annet helsepersonell har vært med på turen, men det er ikke noe som utdyper alvorlighetsgraden, nettopp fordi de alltid er med, sier Schulsrud-Hansen.

– Kan være mye forskjellig

Offentligheten har fått vite at kongen har en infeksjon. Han har vært innlagt på sykehus på grunn av infeksjon flere ganger den siste tiden.

– Infeksjon kan være mye forskjellig. Det kan være alt fra en dag med litt løs avføring, til en medisinsk nødssituasjon, sier Gunnar Hasle.

LEGE: Gunnar Hasle er spesialist i infeksjonssykdommer og reisesykdommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han er lege og ekspert på infeksjonssykdommer og reisemedisin. Han understreker at han ikke kjenner til detaljer rundt kongens helsetilstand.

– Men vi må jo tro at det har vært en viss grad av alvorlighet for at de legger ham inn, fortsetter Hasle.



Ikke uten risiko

Kong Harald er 87 år gammel. Det senker terskelen for at han blir lagt inn på sykehus, ifølge reiselegen.

–Immunforsvaret er mye dårligere når man er 87 år gammel. Hele kroppen blir dårligere med alderen, inkludert muskelkraften og immunforsvaret, sier han.

Hasle forteller at mennesker som har en sykdom hvor det er mer enn 50 prosents sannsynlighet for at man blir lagt inn på sykehus, blir frarådet fra å reise på ferie.

– Men jeg vil ikke fraråde noen å reise bare på grunn av alderen. Kongen må selv bestemme hvor han vil reise, sier han.

Hasle har tidligere sagt til TV 2 at helsevesenet i Malaysia holder høy standard.

Men behandling i utlandet er ikke uten risiko.



–-Det eneste store problemet er at man kan få multiresistente mikrober, sier Hasle.

Dette er organismer som er motstandsdyktige mot for eksempel antibiotika.

–Når man kommer hjem må man testes for dette, og eventuelt isoleres på et sykehus i Norge, sier Hasle.